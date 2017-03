Grammy 54: Nụ cười và nước mắt

Grammy là một trong những giải thưởng cao quý nhất của nền công nghiệp âm nhạc thế giới. Lễ trao giải năm nay diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Staples, Los Angeles (Mỹ).

Ngày lên ngôi của những tài năng trẻ

Adele, giọng ca vàng 23 tuổi người Anh đã bật khóc khi tên cô được xướng lên cùng giải thưởng Grammy thứ sáu mà cô đạt được năm nay. Cô nói trong nước mắt: “Đây là năm thay đổi lớn nhất trong cuộc đời tôi” khi ôm trong tay các giải thưởng quan trọng như Ca khúc của năm, Ghi âm của năm vàVideo ngắn hay nhất cho bài hát Rolling in the deep. Bên cạnh đó là cô cũng giành các giải như Album của năm, Album Pop hay nhất cho album 21 và giải ca khúc Pop hay nhất cho bài hát Some One Like You. Việc trình diễn ca khúc Rolling in the deep trong đêm trao giải cũng đánh dấu sự trở lại của Adele sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u trong cổ họng vào tháng 11 năm ngoái.

Ai đã từng nghe qua các ca khúc của Adele hẳn sẽ không lấy làm lạ vì sự thành công này của cô. Với giọng hát trầm ấm mạnh mẽ truyền cảm, khả năng sáng tác và biểu diễn tuyệt vời đầy ma lực, các giải thưởng cô đạt được ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng.

Sau Adele, nhóm nhạc rock Foo Fighters cũng thắng lớn với năm giải Grammy cho Album nhạc rock xuất sắc, Ca khúc rock xuất sắc, Phần trình diễn rock xuất sắc vàMàn trình diễn Hard Rock/Metal xuất sắc vàVideo dài xuất sắc. Đứng thứ ba về số lượng giải là Kanye West với bốn giải Grammy.

Ca sĩ Adele đại thắng với sáu giải Grammy.

Nhóm nhạc Bon Iver đã vượt qua nhiều gương mặt sáng giá đứng đầu bảng xếp hạng như Nicki Minaj, the Band Perry và J. Cole và giành được giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Ca sĩ trẻ Chris Brown cũng giành được giải thưởng Album nhạc R&B xuất sắc nhất với albumF.A.M.E.

Cặp song ca Jay Z cùng Kayne West giành được giải thưởng Trình diễn nhạc rap xuất sắc nhất với ca khúc Otis. Tuy nhiên, cả hai đều không xuất hiện trong buổi lễ trao giải.

Sự trở lại của dòng nhạc pop

Rất nhiều nghệ sĩ kỳ cựu đã xuất hiện và biểu diễn trong chương trình trao giải như Bruce Springsteen, Bonnie Raitt, Stevie Wonder, Paul McCartney, Glen Campbell… cùng trang phục và nhạc cụ mộc như harmonica, piano và guitar… Sân khấu cũng được trang trí theo phong cách của nhiều thập niên trước khiến cho khán giả như chìm vào dòng chảy của những bài hát cũ.

Danh sách đề cử của Grammy 54 cũng giới thiệu hàng loạt các tên tuổi quen thuộc trong những năm gần đây. Tuy nhiên, sự thành công trong năm qua của các ngôi sao như Adele, Taylor Swift, Katy Perry… khiến cho khán giả đang dần cảm nhận được sự bùng cháy trở lại của thể loại nhạc pop sau khoảng thời gian dài bị các thể loại khác che lấp. Các giải thưởng Grammy được trao càng cho thấy dấu hiệu về sự tỏa sáng của pop và các dòng nhạc sâu lắng hơn trong thời gian tới.

Tưởng niệm

Grammy 54 còn được ghi dấu bởi sự ra đi ở tuổi 48 của nữ ca sĩ Whitney Houston, ca sĩ huyền thoại từng giành được khá nhiều giải thưởng Grammy cũng như các giải thưởng uy tín khác.

Ngay sau màn trình diễn khai mạc, MC LL Cool J đã dành phần tưởng niệm về Houston và sự nghiệp của cô. Tất cả nghệ sĩ và khách mời có mặt đều cúi đầu cầu nguyện cho ca sĩ tài cao đoản mệnh đã ra đi bất ngờ này. Trong suốt chương trình, từ các nghệ sĩ mới đến các nghệ sĩ kỳ cựu đều nhắc nhở và tưởng nhớ Whitney Houston trong sự tiếc nuối khôn nguôi. Ngay cả Laddy Gaga, quả bom gây sốc, cũng đã đến dự Grammy với bộ đầm đen và lưới voan che mặt.

Sự xúc động dâng tràn khi nữ ca sĩ từng giành giải Grammy - Jennifer Hudson - thể hiện lại ca khúc kinh điển từng được Whitney Houston thể hiện rất thành công I Will always love you trong dáng vẻ của Whitney. Trong bài hát, cô cũng sửa lại một chút phần lời như nói hộ nỗi lòng của hàng triệu triệu fan hâm mộ: “Whitney, we will always love you” (tạm dịch: “Whitney, chúng tôi mãi mãi yêu cô”)

Nhớ lại Grammy 47, khi huyền thoại Ray Charles mất đi, niềm vui nhận giải đã không thể lấp đi được nỗi buồn thấm sâu trong lòng người hâm mộ. Sự ra đi của Whitney Houston không phải là duy nhất, một số ngôi sao khác qua đời trong năm ngoái như Amy Winehouse và Clarence Clemons cũng được nhắc đến khiến không khí đau buồn càng hiện rõ trong chương trình.

Những điểm mới trong Grammy 54 - Ban tổ chức Grammy đã quyết định rút bớt số lượng giải thưởng từ 109 còn 78 giải. Trong đó 68 giải đã được công bố trước khi chương trình được phát sóng. - Steve Jobs, cựu giám đốc điều hành và đồng sáng lập Apple, cũng đã được nhận giải Grammy về kỹ thuật vì sự đóng góp xuất sắc cho lĩnh vực ghi âm. Đây là lần thứ hai Apple nhận được giải Grammy về kỹ thuật (lần thứ 1 vào năm 2002). - LL Cool J trở thành MC Grammy 54. Sau bảy năm, Grammy lại có MC chính thức. - Kanye West nhận được nhiều đề cử nhất (bảy đề cử). - Adele nhận được nhiều giải thưởng nhất với cả sáu giải Grammy mà cô được đề cử. Một số hạng mục quan trọng của Grammy 54 Ca khúc của năm: Rolling in the deep - Adele Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Bon Iver Ghi âm của năm: Rolling in the deep - Adele Album của năm: 21 - Adele Ca khúc pop hay nhất: Some One Like You - Adele Album pop hay nhất: Pop Vocal Album: 21 - Adele Album R&B hay nhất - F.A.M.E - Chris Brown Album rock hay nhất: Wasting Light - Foo Fighters Album đồng quê hay nhất: Own The Night - Lady Antebellum Album rap hay nhất: My Beautiful Dark Twisted Fantasy - Kanye West Album hát jazz hay nhất: The Mosaic Project - Terri Lyne Carrington & nhiều nghệ sĩ Album hòa tấu jazz hay nhất: Forever - Corea, Clark & White. Album Blues hay nhất: Revelator - Tedeschi Trucks Band

DUY HIÊN (Tổng hợp từReuters, AP, CNN và Grammy.com)