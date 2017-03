GS Hoàng Chương: 'Tôi thấy buồn cười lắm'

NSND LÊ TIẾN THỌ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam: Lấy tiêu chí chỉ để vươn tới hội nhập?

Quy hoạch lần này có nhiều cái mới, đánh giá được tiềm năng phát triển của khu vực, vùng miền. Tuy nhiên, điều chưa thỏa mãn chính là chưa có thời gian thực hiện giải pháp cụ thể. Đề án hỗ trợ ngân sách cho sáng tác tác phẩm chất lượng cao phải đến năm 2019 mới xong. Nếu chúng ta không có giải pháp cụ thể thì tôi tin rằng chỉ năm năm nữa chúng ta lại triển khai một quy hoạch khác. Nếu là kỹ thuật thì vươn tới hội nhập, còn với các loại hình nghệ thuật lấy tiêu chí gì để nói rằng vươn tới sự hội nhập, để so sánh là tầm khu vực và châu Á? Trong khi các loại hình nghệ thuật truyền thống thì lại luôn chú trọng việc gìn giữ bản sắc. TS nghệ thuật học PHẠM THỊ THÀNH: Làm cho nghệ thuật truyền thống trở nên lai căng

Rõ ràng trong NTBD bao gồm cả nghệ thuật truyền thống, nếu cứ đem nghệ thuật truyền thống đi so với khu vực và thế giới thì không những không phù hợp mà còn có thể làm cho nghệ thuật truyền thống trở nên lai căng. Với nghệ thuật truyền thống, mỗi dân tộc lại có những bản sắc riêng, không hề giống nhau. Ví dụ, nghệ thuật múa rối của chúng ta chẳng hạn, tại sao lại được khách quốc tế yêu quý như thế, vì nó là nét riêng, độc đáo, mang bản sắc của dân tộc ta, nếu lại đem múa rối đi so với các nước thì so như thế nào được. Về mục tiêu tác phẩm đỉnh cao cũng thế, theo tôi chỉ có thể xuất hiện những tác phẩm xứng tầm như mục tiêu đề ra ở các loại hình như kịch nói. Còn rộng ra, quan điểm của tôi thì NTBD ở Việt Nam nó cứ bằng bằng mà lại đem so như thế tôi thấy không thể được.