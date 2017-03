Hà Anh lên ngôi Á hậu vì là chính mình

- Đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu - Miss Vietnam Global 2008, chị cảm thấy thế nào?

- Tôi nghĩ mình có thể thể tiến xa hơn thế nữa, nhưng cũng rất hạnh phúc và tự hào với những gì mình đã đạt được, với sự ủng hộ của hơn 14 nghìn khán giả có mặt trong đêm diễn tại sân khấu MGM Grand (thuộc tập đoàn giải trí, sản xuất phim, khách sạn MGM).

Mỗi lần bước ra sân khấu trong những trang phục thiết kế cho chính mình, dưới ánh đèn và âm thanh hoành tráng, với sự hò reo cổ vũ của khán giả, tôi cảm thấy hạnh phúc không nói được bằng lời.

- Nhiều ý kiến cho rằng Hà Anh kín đáo đăng ký dự cuộc thi này vì như chim ngại cành cong, chị sợ những ồn ào từ cuộc thi sắc đẹp lần trước. Chị nghĩ sao?

- Không phải như mọi người nghĩ đâu. Hà Anh chưa bao giờ muốn có sự ồn ào cũng không bao giờ phải sợ cành cong, chẳng qua là mục đích của hai cuộc thi này khác nhau mà thôi. Đối với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tôi muốn cống hiến cho màu cờ sắc áo, chính vì vậy tôi đã bày tỏ với báo chí và công chúng cả nước về khát khao và tự hào của mình. Còn với Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu, tôi dự thi để khẳng định quan điểm và khả năng của chính bản thân mình. Nói một cách khác, tôi đại diện cho chính mình, vì vậy không nhất thiết phải công bố hay làm ầm ỹ làm gì cả.

- Chị so sánh gì về hai cuộc thi sắc đẹp mình vừa trải qua?

- Thật khó để so sánh, tuy nhiên không thể phủ nhận cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu có sự chuẩn bị và tổ chức chuyên nghiệp, hoành tráng hơn hẳn. Lần đầu tiên khi bước vào rạp hát của MGM Grand, tôi đã mỉm cười và tự nói với mình “dù kết quả thế nào, để được sải bước trên sàn diễn của sân khấu này đã là một niềm hạnh phúc lớn”. Chính vì thế, tâm lý thi đấu của tôi vô cùng thoải mái.

- Kinh nghiệm từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam giúp chị điều gì ở Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu?

Miss Vietnam Global - Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu là cuộc thi sắc đẹp dành cho các thiếu nữ Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới được tổ chức thường niên ở Las Vegas (Mỹ). Cuộc thi năm nay có hơn 30 thí sinh lọt vào vòng chung kết.

Người giành vương miện của cuộc thi này là sinh viên Donna Vo, 19 tuổi . Danh hiệu Á hậu một thuộc về Diana Yen Xuan Truong. Cả hai người đẹp cùng sống tại Anaheim, California (Mỹ).

- Ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tôi đã cố gắng làm mình “nhòa” vào số đông, điều chỉnh bản thân để phù hợp với sở thích và quan điểm về vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam của số đông, với hy vọng nếu được đại diện đi thi thế giới sẽ chuyển mình phát huy thế mạnh bản thân cho phù hợp với tiêu chí cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới.

Kết quả không như mong muốn, tôi không hề cảm thấy tiếc vì mình đã không được giải mà tiếc vì không có cơ hội thể hiện bản thân theo chính khả năng và phong cách của mình.

Chính vì vậy, đến với cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu, tôi sử dụng chiến thuật khác hẳn, là chính bản thân mình, và tỏa sáng, phát huy tất cả thế mạnh của mình một cách tự nhiên mà không cần gò bó bản thân.

Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì mỗi lần gặp tôi sau đêm diễn, mọi người đều trầm trồ: “Cô làm cho tất cả khán giả và đội ngũ trang điểm, thiết kế, làm tóc của chúng tôi mang lòng yêu từng dáng bước cô đi trên sàn diễn. Quả thật không hổ danh là người mẫu quốc tế”. Biết rằng trong mỗi lời khen cũng xen lẫn cả sự động viên, nhưng tôi không nén được niềm tự hào vì khả năng của mình đã được nhìn nhận bởi số đông.

- Với bước tiến này, chị hy vọng sự nghiệp của mình sẽ tiến triển ra sao?

- Thật khó có thể dự đoán được nhưng tôi nghĩ giải thưởng sẽ đem lại những cơ hội và thử thách vô cùng thú vị. Tôi sẽ cố gắng để chinh phục những ngọn núi trong sự nghiệp.

Biểu diễn tại kinh đô thời trang New York là ngọn núi đầu tiên mà Hà Anh phải vượt qua. Cuối tháng 7 này, tôi sẽ là người mẫu duy nhất từ Anh sang New York trình diễn cùng một số model khác đến từ Paris và đa số người mẫu New York trong vòng 5 ngày. Thời gian còn lại, tôi sẽ tranh thủ kết hợp các kế hoạch công việc khác như ca hát, chụp hình.

- Chị đánh giá sao về cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới đang tổ chức tại Việt Nam?

- Thú thực, thời gian qua tôi phải dồn hết sức lực cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu nên không theo dõi được nhiều. Theo tôi, tiêu chí cuộc thi này là sự tỏa sáng của sắc đẹp và trí tuệ. Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu Venezuela là hai hoa hậu gây được ấn tượng mạnh hơn cả. Với tư cách chủ nhà, Hoa hậu Thùy Lâm của Việt Nam có thể lọt được vào top 15.