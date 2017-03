Hà Anh Tuấn, Phương Vy làm đại sứ của VTV6

Biên tập viên - MC Diễm Quỳnh, Phó trưởng Ban Thanh Thiếu niên VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam, cho biết cả Hà Anh Tuấn và Phương Vy đều rất phù hợp với việc đảm nhận vai trò sứ giả cho kênh truyền hình này. Đây là hai giọng ca có hình tượng tốt, được đông đảo giới trẻ yêu mến.

Ca sĩ Phương Vy. ẢNH DO NHÂN VẬT CUNG CẤP

Đặc biệt, Hà Anh Tuấn là một sinh viên ngành hóa nhưng lại nổi tiếng với vai trò ca sĩ và hiện tại còn giữ vị trí giám đốc của một công ty truyền thông. Với Phương Vy, ngoài phong cách âm nhạc lôi cuốn, hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, năng động mà ca sĩ này đang hướng tới cũng là điều mà VTV6 mong muốn trong vai trò đại sứ của kênh truyền hình này. Hai ca sĩ khác là Uyên Linh và Đinh Mạnh Ninh cũng nằm trong danh sách sứ giả cho VTV6 trong thời gian tới.

Trong cuộc họp báo giới thiệu “làn sóng mới, sứ mệnh mới” kỷ niệm 5 năm phát sóng của VTV6, bà Tạ Bích Loan, Trưởng Ban Thanh Thiếu niên VTV6, cho biết thêm, kênh truyền hình này sẽ có nhiều thay đổi cả nội dung và hình thức khi bước sang năm thứ 6 với một loạt dãy giờ chương trình giải trí hấp dẫn.

Bắt đầu từ ngày 1-5, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức những sô truyền hình “nóng” nhất thế giới, như American Idol 2012, MasterChef (Vua đầu bếp), Hole in the wall (Người đi xuyên tường), The X-Factor (Tìm kiếm tài năng âm nhạc X-Factor của nước Anh). Bên cạnh đó là các dãy giờ Studio V6 (gồm các chương trình về ca nhạc, thời trang), dãy giờ Reality (các chương trình truyền hình trải nghiệm thực tế), dãy giờ Những bông hoa nhỏ (các xêri chương trình cho lứa tuổi thiếu nhi)... Một loạt phim mới: Kẻ đánh cắp trái tim, Yêu em sau cơn say, Bằng chứng tội phạm... cũng được giới thiệu với các khán giả trẻ.