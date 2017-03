Hà Nội: Đàm Vĩnh Hưng mất nhẫn kim cương 200 ngàn USD

Không phải lần đầu mất nhẫn Trong ngày 9-8, Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhưng anh chưa có ý kiến gì về vụ mất đồ. Thật ra đây không phải lần đầu Đàm Vĩnh Hưng gặp vận rủi. Năm 2003, sau liveshow Trái tim hát (ngày 4 và 5-7-2003) tại TP.HCM, ca sĩ này từng trình báo với công an rằng anh đã để quên tại nhà một người may trang phục một hộp gỗ đựng ba chiếc nhẫn kim cương trị giá 25.000 USD. Tuy nhiên, sau đó ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã không lên tiếng tiếp theo. Trong khi đó, người may trang phục lại cho rằng cuộc sống của anh bị đảo lộn; danh dự, uy tín của anh bị ảnh hưởng từ khi ca sĩ Hưng báo mất nhẫn kim cương. Cuối cùng, sau những ồn ào trên mặt báo, vụ việc tự dưng... im hẳn! QUỲNH TRANG