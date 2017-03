Hà Nội trong mắt của các nghệ sỹ Việt Nam và Đức

Triển lãm khắc hoạ hình ảnh Hà Nội từ lãng mạn đến hiện thực

Triển lãm “Hà Nội – Thành phố trong nghệ thuật“ (The City in Art) sẽ trưng bày tranh vẽ, tranh khắc, ảnh, video và các tác phẩm sắp đặt của trên 20 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế về chủ đề thành phố Hà Nội. Giám tuyển của triển lãm là Natasha Kraevskaia và Lisa Drumond, hai nhân vật có nhiều tâm huyết và hiểu biết về nghệ thuật Hà Nội. Natasha Kraevskaia là người tham gia trực tiếp vào đời sống văn nghệ của Hà Nội từ nhiều năm nay thông qua “Salon Natasha“, còn Lisa Drumond là giảng viên lâu năm tại Đại học York Toronto, một người rất am hiểu nghệ thuật Việt Nam.

Phần 1 của triên lãm sẽ khai mạc vào lúc 18h ngày 25/11 đến 3/12, mang trường phái hoài cổ, lãng mạn, không tưởng. Phần này sẽ giới thuệu những tác phẩm của các nghệ sỹ như: Bùi Xuân Phái, Nguyễn Bảo Toàn, Vương Thảo, Brian Ring, Đỗ Phấn và Trần Nguyên Hiếu, những nghệ sĩ nhìn Hà Nội và thể hiện Hà Nội trong tác phẩm của mình một cách lãng mạn và hoài cổ. Hà Nội trong tác phẩm của các nghệ sĩ này có phần thơ mộng hơn là buồn, sáng sủa và thoáng đãng hơn là trầm tối và chen chúc.



Sau màn khai mạc triển lãm, là buổi hoà nhạc Jazz ngẫu hứng do ban nhạc Jazz của Đức Thaerichens Tentett cùng các nghệ sĩ jazz Việt Nam biểu diễn tại sân Viện Goethe. Ban nhạc thập tấu Thaerichens Tentett cũng sẽ biểu diễn khai mạc Liên hoan Âm nhạc châu Âu tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 26.11.2010.

Phần 2 của triển lãm khắc hoạ một Hà Nội hiện thực với nhiều thay đổi mãnh liệt, được diễn ra vào 18h ngày 7 – 13/12.Thay thế cho một Hà Nội lãng mạn là một Hà Nội với những góc quan sát phản ánh các mâu thuẫn và có tính phê phán. Triển lãm trưng bày các tác phẩm của Đỗ Minh Tâm, Vũ Bích Thủy, Nguyễn Thế Sơn, Vũ Dân Tân và Nguyễn Như Ý.

Phần 3, giới thiệu kết quả nghiên cứu của nghệ sĩ nhiếp ảnh Hamburg André Lützen về ranh giới không rõ ràng giữa cuộc sống riêng và sinh hoạt công cộng tại thủ đô Hà Nội. Loạt ảnh của anh về chủ đề Hà Nội chung riêng phản ánh những mâu thuẫn và sự hài hòa một cách nghịch lý giữa hai cực khác biệt này. Phần này sẽ diễn ra vào ngày 16/12.



Theo Hoàng Lân (HNMO )