Hà Trần hát nhạc Trần Tiến, nhiều bí mật nho nhỏ

Ngày 30-9, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc “Hà Trần hát Trần Tiến”, đánh dấu sự trở lại của chuỗi chương trình âm nhạc In the spotlight.



Đây là chương trình đầu tiên, mở màn cho format mới của chuỗi In the spotlight: Sự kết hợp giữa một ca sĩ và một nhạc sĩ có mối duyên nghệ thuật và có tầm ảnh hưởng sâu sắc nhất trong suốt con đường âm nhạc.



Nhạc sĩ Trần Tiến trả lời báo chí tại buổi họp báo.

Nếu như cách đây bốn năm, In the spotlight đã liều lĩnh “khoác áo comple cho âm nhạc Trần Tiến” thì lần này, êkip tổ chức lại khắc họa chân dung âm nhạc của ông một cách chân thực nhất, với nhiều mảng ca khúc đa dạng, phong phú, được thể hiện chủ đạo qua giọng ca Hà Trần và sự hỗ trợ của dàn nhạc In the spotlight.

Ngoài ra, chương trình sẽ còn có sự tham gia của nhiều khách mời bí mật khác nhằm mang lại những bất ngờ thú vị cho các khán giả yêu nhạc Trần Tiến.



Với giọng ca sâu sắc, nồng nàn nhưng lại vô cùng mới mẻ và cuốn hút, Hà Trần sẽ chuyển tải tất cả những gì Trần Tiến muốn gửi gắm qua âm nhạc.

Với “Hà Trần hát Trần Tiến”, khán giả không chỉ được sống lại những cảm xúc đầy hồn nhiên, mộc mạc trong những ca khúc đậm chất lãng tử của Trần Tiến thời du ca, mà còn đắm say cùng những ca khúc viết về tình đời, tình người thiết tha, hay có lúc lại lặng lẽ chiêm nghiệm với những bài hát mang đậm triết lý, tư tưởng của Trần Tiến.

Ngoài những bài hát đã được đông đảo khán giả biết đến như Chị tôi, Phố nghèo, Ngẫu hứng sông Hồng, Điệp khúc tình yêu,… chương trình cũng sẽ giới thiệu tới công chúng một số sáng tác gắn liền với những giai đoạn, bối cảnh đặc biệt đối với nhạc sĩ Trần Tiến mà lâu nay chưa được phổ biến rộng rãi.

Một điều đặc biệt khác dành cho khán giả yêu nhạc Trần Tiến: Đó là chính trong live concert lần này, nhạc sĩ sẽ cho ra mắt cuốn sách “Ngẫu hứng Trần Tiến”. Cuốn sách bao gồm 27 khúc ngẫu hứng văn xuôi, được nhạc sĩ viết về những kỷ niệm buồn vui, những cảm xúc và trải nghiệm khó quên, những thăng trầm sóng gió trong suốt cuộc đời mình.

Tại buổi họp báo công bố chương trình, Trần Tiến bày tỏ: “Tôi hỏi Hồng Kiên - giám đốc âm nhạc, chương trình sẽ như thế nào, cậu ấy không trả lời. Tôi hỏi Tùng John - đại diện đơn vị tổ chức cũng chẳng thấy trả lời. Tôi hỏi Hà Trần: Cháu định hát bài nào của chú?, Hà không trả lời. Hình như đó là những bí mật nho nhỏ để mọi người muốn tôi ra Hà Nội lần này ngắm mùa thu Hà Nội, ngắm những bước chân nhẹ nhàng đi trên đường phố mùa thu đạp trên lá vàng khô. Giống như tình yêu cái gì bí mật, mình chưa biết mới là hạnh phúc".

Nhạc sĩ Hồng Kiên - Giám đốc nghệ thuật của chương trình đã chia sẻ: “Cách đây tròn bốn năm, chúng tôi cũng đã từng tổ chức chương trình Trần Tiến In the spotlight với sự tham gia của nhiều ca sĩ như Hà Trần, Tấn Minh, Đinh Mạnh Ninh, Tô Minh Đức. Còn lần này thì chỉ có một ca sĩ chính là Hà Trần. Đối với tôi, việc quyết định thực hiện một đêm nhạc Trần Tiến lần thứ hai chắc chắn là thách thức lớn.

Tuy nhiên cũng theo nhạc sĩ, sau rất nhiều ngày gặp gỡ, bàn bạc với nhạc sĩ Trần Tiến và ca sĩ Hà Trần, êkíp đã có nhiều ý tưởng đột phá, với những điểm nhấn, những tiết mục chưa từng có trong bất cứ chương trình ca nhạc nào.

“Hy vọng rằng khi được cộng hưởng với cảm xúc của khán giả, ca sĩ Hà Trần sẽ có những giây phút thăng hoa trên sân khấu, mang lại một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn nhất cho những khán giả yêu mến âm nhạc Trần Tiến và giọng hát Hà Trần” - nhạc sĩ Hồng Kiên kỳ vọng.