Hải Châu: Hát không cần “trét” gì lên mặt

Trò chuyện với Hải Châu sau ngày cô trở thành quán quân mùa đầu tiên của cuộc thi âm nhạc The Winner Is - Tôi là người chiến thắng, thấy cô vẫn vậy, mộc mạc, chân thành như cách cô hát.

Trong tốp bốn thí sinh của đêm chung kết The Winner Is, Hải Châu là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Cô sinh viên ĐH Công nghiệp TP.HCM này cũng là thí sinh chưa từng qua trường lớp đào tạo thanh nhạc nào mà bắt đầu với ca hát bằng bản năng và đam mê.

Coi Adele là thần tượng

Trong lần đầu tiên xuất hiện, Hải Châu đã làm khán giả và 101 giám khảo chương trình xúc động theo. Khán giả khó mà quên được một cô bé với vóc dáng nhỏ bé lóng ngóng khi lần đầu bước lên một sân khấu lớn. Thế nhưng khi Hải Châu hát với tất cả sự say mê, đầy ắp cảm xúc trong ca khúc Set fire to the rain (Adele) thì khán giả lẫn giám khảo đã phải ngỡ ngàng. Và những vòng thi sau, Hải Châu cũng đã chọn nhiều ca khúc khác của cô ca sĩ, nhạc sĩ người Anh - Adele cho những phần trình diễn của mình.

Hải Châu chọn nhiều ca khúc của Adele để hát bởi đó là thần tượng của cô.

Thực tế, hiện rất nhiều người yêu nhạc Adele, hát nhạc của Adele và dĩ nhiên, không ai đủ độ “điên” khi thể hiện ca khúc của Adele bằng chính cô ấy. Thế nên, khi một số người gọi Hải Châu là “Adele Việt Nam” thì cụm từ này dường như hơi quá sức với cô bé. Hải Châu chia sẻ: “Được gọi vậy tôi cũng thấy vinh hạnh nhưng là xấu hổ nhiều hơn. Vì Adele tuyệt vời lắm! Chị ấy là thần tượng của tôi!”. Nhưng không thể phủ nhận Hải Châu có thể là một trong những người hát nhạc Adele có cảm xúc nhất trong thế hệ các ca sĩ trẻ hiện tại bởi đơn giản cô bé hát bằng sự mê say, mê hát, mê Adele nên hát nhạc Adele, đơn giản thế thôi.

“Xin lỗi ba mẹ, con không bỏ cuộc!”

Trước nay, trong gia đình Hải Châu cả ba và mẹ của cô đều yêu âm nhạc, nhất là ba. “Từ nhỏ, tôi đã ảnh hưởng máu mê nhạc của ba” - Hải Châu cho biết. Yêu nhạc là một chuyện nhưng giữ niềm đam mê đó đến lớn để chọn theo nó lại là chuyện khác. Đến năm 18 tuổi, bước vào ngưỡng cửa đại học, khi có một phần quyền được tự quyết cuộc đời mình, Hải Châu đã chọn đi hát ở các quán cà phê nho nhỏ tại TP.HCM như một việc làm thêm ngoài giờ học. “Các bạn khác đi làm thêm, dạy thêm, còn tôi có may mắn hơn là được đi hát” - Hải Châu nói vô tư.

Dù tình yêu âm nhạc đến từ người cha nhưng khán giả không khỏi ngạc nhiên khi chính ba và mẹ Hải Châu là người khuyên con mình nên dừng việc ca hát để tập trung cho việc học ở vòng thi đối đầu của bảng đấu Học sinh - Sinh viên trong The Winner Is. Và Hải Châu đã nói trong nước mắt: “Có khi niềm đam mê quá lớn rồi thì con xin lỗi ba mẹ, con không thương lượng” cũng là một trong những điều Hải Châu làm khán giả nhớ nhất trong chương trình.

Nhắc về kỷ niệm này, Hải Châu vẫn chưa hết niềm vui: “Ba mẹ tôi cản không phải vì không muốn tôi tiếp tục thi mà chỉ là chưa muốn tôi theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Ba mẹ tôi luôn ủng hộ tôi hát ở những quán nhỏ chứ không thích tôi hát ở sân khấu lớn. Khi tôi mới quyết định thi The Winner Is, ba mẹ tôi cũng chưa biết. Còn tôi cũng không nghĩ mình đậu nên chỉ đi thi cho vui thôi. Nhưng quả thật khi được khán giả cổ vũ nhiệt tình, tôi nghĩ lỡ lúc đó mình thắng mà đi về thì tiếc lắm! Và đó là cơ hội đang tới, tôi không nắm bắt sẽ uổng lắm! Vì vậy tôi đã không nghe lời ba mẹ mình ở lần đó!”.

Sau hơn một năm đi hát solo, Hải Châu đã gia nhập nhóm nhạc rock Hạt San và trở thành ca sĩ chính của nhóm nhạc này. Hiện nay, ngoài việc tập trung thực hiện album do hãng Univesal tài trợ mà Hải Châu nhận được từ chương trình, ngày ngày cô bé nhỏ nhắn này vẫn học thêm kỹ thuật hát và sáng tác một số ca khúc rock cùng ban nhạc của mình.

Mọi thứ đến với Hải Châu dường như rất đơn giản. Thế nên Hải Châu đã chinh phục được khán giả bằng chính sự đơn giản đó. Mong cho em luôn giữ được sự mộc mạc, chân thành vốn có, một điều đã thiếu vắng quá lâu trong showbiz hiện nay.

Vẫn sẽ là ca sĩ phòng trà . Với nhiều người, giải thưởng là bệ đỡ để bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, với bạn giải thưởng là gì? + Với tôi, giải thưởng chỉ là sự gắng sức để tôi trau dồi lại mình chứ nếu để theo con đường chuyên nghiệp thì tôi thấy mình chưa đủ khả năng, bởi tôi còn thiếu nhiều thứ lắm. Ngay cả cách hát của tôi cũng chưa tốt. Cảm xúc với ca khúc thì tôi có nhưng để hát một ca khúc hay thì nếu chỉ có cảm xúc thôi vẫn chưa đủ mà mình cần phải có kỹ thuật để khán giả đón nhận mình tốt hơn. Trước mắt tôi cứ như vậy, tiếp tục trau dồi giọng hát và hát ở các quán có không gian nhỏ. Bên cạnh đó tôi tiếp tục học để hoàn thành đại học. . Thường ca sĩ chuyên nghiệp sẽ phải có những thay đổi, như nhỏ nhất là đánh phấn son, mang giày cao gót… nhưng những điều bạn nói trên Facebook lại là “không thích trét gì lên mặt hết”. Sau này bạn có thay đổi mình không? + Không, tôi biết khán giả thích tôi vì cái gì thì tôi sẽ giữ cái đó và quan trọng hơn đó là bản chất con người tôi. Còn chuyện tập đi cao gót, mang váy… nếu chương trình nào cần vậy thì tôi cũng phải theo nhưng cái gì của mình mình phải giữ được, được khán giả yêu vì điều đó mà thay đổi thì không hay. Tôi chọn mình như hiện tại và cứ để nó tự nhiên như lâu nay.

QUỲNH TRANG