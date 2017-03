Hải Châu trở thành ca sĩ VN đầu tiên cộng tác cùng Universal Music

Hải Châu là thí sinh đã chiến thắng tại cuộc thi truyền hình thực tế Tôi là người chiến thắng - The winner is... mùa giải đầu tiên 2013. Giải thưởng cho quán quân của cuộc thi ngoài hiện kim còn có hợp đồng thực hiện MV đầu tay cùng Universal Music. Out of control là sáng tác mới của bộ ba: nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Hải Châu và ông Joshua - quản lý của Hải Châu.

Hải Châu tại buổi họp báo chiều 17-6 - Ảnh: Q.N. Tôi là người chiến thắng - The winner is... không phải là cuộc thi ca hát đầu tiên có treo giải người thắng cuộc sẽ được ký hợp đồng làm việc cùng Universal Music. Trước đây, Sao Mai - Ðiểm hẹn, Vietnam Idol... cũng có hợp đồng sản xuất album đầu tay với Universal cho người chiến thắng. Tuy nhiên, Hải Châu là thí sinh/ca sĩ đầu tiên đã sử dụng hợp đồng này. Các trường hợp từ nhiều cuộc thi khác trước đó đều từ chối sử dụng vì có những kế hoạch làm việc với êkip riêng. Theo Q.N (Tuổi Trẻ)