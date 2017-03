Hai đài truyền hình Hàn bị phản đối vì đưa cảnh hớ hênh

Tòa án Quận Trung tâm Seoul thông báo hôm 14/9: “Một giảng viên đại học ở Seoul có họ là Kim tuyên bố cô bị xúc phạm khi xuất hiện trên truyền hình trong tình trạng lộ ngực. Cô Kim đã khởi kiện đài SBS và công ty CJ Media vì việc này”.

Theo Sport Khan, cô Kim viết trong đơn kiện: “SBS đã ghi hình tôi ở trạng thái mà những người quen hoàn toàn có thể nhận ra tôi nếu họ xem chương trình. Tôi rất buồn khổ vì sự lơ đễnh của họ khi biên tập. Họ đã chiếu một cảnh không cần thiết, có tính gợi dục trong một chương trình có lượng người xem đông đảo nhất nước”.

“Cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc vì sự việc này, tôi yêu cầu được bồi thường 100 triệu won”, nguyên đơn kết luận.

Cảnh trong chương trình 8’O Clock News của SBS tối 31/7.

Trong chương trình tin tức 8’O Clock News hôm 31/7, cảnh cô Kim bị lộ ngực khi đi bơi ở bãi biển trong kỳ nghỉ hè đã được lên sóng. Đây là chương trình được phát vào giờ vàng tối thứ bảy nên có rất nhiều người theo dõi. Mặc dù cô Kim không bị quay cận cảnh và máy quay cũng chỉ lướt qua rất nhanh, khán giả vẫn phát hiện ra và gửi hàng loạt lời than phiền về đài truyền hình. Họ chỉ trích sự cẩu thả trong biên tập và yêu cầu SBS xin lỗi.

“Tôi xem chương trình đó cùng cả gia đình và đã bị sốc nặng”, một khán giả viết trong tin nhắn gửi đến đài.

SBS giải quyết bằng cách xóa cảnh đó và tuyên bố: “Có lỗi trong quá trình biên tập. Chúng tôi không chủ ý gây ra vụ lộn xộn này. Lúc đó, chúng tôi làm việc quá gấp gáp và không có thời gian kiểm tra lại. Chúng tôi đã bất cẩn”. Tuy nhiên, bức ảnh chụp cảnh đó đã nhanh chóng bị phát tán trên mạng, khiến tình hình nghiêm trọng hơn.

Đây không phải lần đầu tiên SBS mắc lỗi vì bất cẩn. Hôm 26/7, đài này cũng phát hình ảnh một cô gái mặc váy ngắn minh họa cho tin tức về vụ cưỡng bức và giết hại một cô gái 20 tuổi.

Cảnh trong Fast Person In the Know của KBS2.

Trong khi vụ việc của SBS đang gây sóng gió trong dư luận, một đài truyền hình lớn khác của xứ Hàn, KBS, cũng bị chỉ trích vì mắc phải lỗi tương tự. Chương trình Fast Person In the Know của đài KBS2 mới đây vô tình để “lọt lưới” cảnh quay từ phía sau một cô gái đang soi gương trong phòng thay đồ, váy quá ngắn để lộ vòng ba.

Theo Today Korea, cảnh này lập tức bị khán giả ghi lại và phát tán trên mạng, cuối cùng các nhà sản xuất phải chữa cháy bằng cách vô hiệu hóa chức năng tua lại khi xem truyền hình.

Hôm 15/9, các nhà sản xuất của KBS lên tiếng: “Chúng tôi không chủ định biên tập chương trình như thế. Chúng tôi đã vô hiệu hóa chức năng tua lại để bảo vệ những gì được phát trong chương trình”.

Khán giả phản đối mạnh mẽ việc KBS để lộ cảnh hớ hênh: “Ngay cả khi họ vô tình quay phải cảnh đó thì khi biên tập phải biết mà cắt đi chứ” hay “Thật tội nghiệp cô gái! Cô ấy có làm gì đâu mà phải bị như vậy chứ!”.

