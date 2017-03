Hai nghệ sĩ opera Ý biểu diễn ở Hà Nội

Nữ nghệ sĩ Francesca Patanè sinh trưởng trong gia đình là nhạc sĩ, ông nội và cha đều là những chỉ huy dàn nhạc nổi tiếng. Mẹ là giảng viên thanh nhạc ưu tú ở Ý. Francesca Patanè từng biểu diễn xuất sắc trong những vai đòi hỏi giọng hát trữ tình, kịch tính của các vở nhạc kịch như Turandot, Lady Macbeth, Tosca, Salomè...

Nghệ sĩ Francesca Patanè trong vở opera La Tosca của G. Puccini. Ảnh: REALREVIEW

Nam danh ca Marco Chingari từng biểu diễn tại tất cả nhà hát nổi tiếng của Ý và trên thế giới, đặc biệt các tác phẩm của nhà soạn nhạc Verdi.

Hai nghệ sĩ sẽ trình diễn các tác phẩm hoặc trích đoạn các tác phẩm: Pagliacci (R. Leoncavallo), Macbeth (G. Verdi), Carmen (G. Bizet), West Side Story (L. Bernstein), You will never walk alone (Rogers)… Chương trình do Đại sứ quán Ý tại Việt Nam tổ chức.

Q.TRANG