Hai quán quân “Thử thách cùng bước nhảy” của Mỹ đến Việt Nam

Từ tám tuổi, Joshua Allen đã ám ảnh bước nhảy Moonwalk của thần tượng Micheal Jackson. Đăng quang vị trí quán quân tại mùa giải thứ tư của So you think you can dance đã giúp Joshua Allen có cơ hội góp mặt trong bộ phim Step-up 3D và nhiều chương trình nhảy múa khác. Còn Chehon Wespi-Tschopp lại bắt đầu nhảy với bộ môn ba lê từ năm 13 tuổi, anh từng xuất hiện tại nhiều sân khấu Mỹ. Và chiến thắng tại So you think you can dance mùa thứ chín (năm 2012) là một bước tiến trong sự nghiệp của anh.

Joshua Allen (trái) và Chehon Wespi-Tschopp. Ảnh: ĐÔNG TÂY PROMOTION

Tốp 20 của chương trình Thử thách cùng bước nhảy năm nay cùng quán quân năm ngoái - Lâm Vinh Hải đã có màn chào hỏi hai khách mời từ Mỹ bằng những bước nhảy.

Joshua Allen và Chehon Wespi-Tschopp đến TP.HCM trong sáu ngày với nhiều hoạt động, trong đó nổi bật nhất là đêm diễn Gặp gỡ top 20 của chương trình Thử thách cùng bước nhảy - So you think you can dance mùa thứ hai tại Việt Nam vào 21 giờ ngày 21-9, chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh HTV7.

Q.TRANG