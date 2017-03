Hai tài năng violin Macedonia biểu diễn tại TP.HCM

Tài năng đầu tiên là nữ nghệ sĩ violin Eva Bogoevska, 14 tuổi (ảnh) đã từng đoạt rất nhiều giải nhất tại các cuộc thi tài năng quốc tế. Trong đêm diễn tại TP.HCM, Bogoevska sẽ biểu diễn cùng dàn nhạc HBSO Concerto for violin and orchestra No.1 in G Minor op. 26 (Max Bruch).





Ảnh: HBSO

Tài năng thứ hai là nữ nghệ sĩ violin trẻ Vuchidolova (17 tuổi). Vuchidolova đã từng biểu diễn với vai trò là nghệ sĩ solo nhiều lần với dàn nhạc giao hưởng quốc gia Macedonia và các dàn nhạc quốc tế. Cô cũng từng giành nhiều giải nhất tại các cuộc thi quốc tế. Tại TP.HCM, Vuchidolova sẽ biểu diễn cùng dàn nhạc HBSO Concerto for violin and orchestra in A Minor, BWV 1041 (J.S.Bach).

Chương trình diễn ra vào 20 giờ ngày 19-1 tại Nhà hát TP.HCM.

Q.TRANG