Hai thí sinh cao “khủng” nhất Vietnam's Next Top Model 2015

Trần Hải Đăng. (Nguồn ảnh: BTC)

Hải Đăng muốn được nhớ đến với hình ảnh chàng trai có tài ứng xử. (Nguồn ảnh: BTC)

Giám khảo Thanh Hằng cũng trở nên "nhỏ bé" trước chiều cao 'khủng' của Hồng Xuân. (Ảnh: BTC)

Là thí sinh cao nhất Ngôi nhà chung mùa giải thứ sáu, Trần Hải Đăng được nhận xét là có nhiều điểm tương đồng với Văn Kiên mùa giải thứ 4 và Văn Hội mùa thứ 5 bởi chiều cao, chỉ số hình thể và cá tính.Thừa hưởng gen di truyền từ gia đình (mẹ cao 1m65 và bố cao 1m75), ngay từ khi học năm cuối Trung học cơ sở, chiều cao của Hải Đăng đã vượt trội hơn bạn bè đồng trang lứa với 1m80 và đạt mức 1m93 khi học hệ Cao đẳng của trường Đại học Điện lực Hà Nội.Ít ai biết rằng, trước khi tham gia sơ tuyển Vietnam’s Next Top Model 2015 là khoảng thời gian ba của Hải Đăng phải nhập viện. Trong thời điểm này, Hải Đăng đã sụt mất 6kg vì phải ra vào bệnh viện thường xuyên và khiến thân hình của anh ốm đi nhiều so với vẻ ngoài đầy đặn trước đây.Vì thế, Hải Đăng đang cố gắng tăng cường chế độ ăn nhiều dinh dưỡng kết hợp với luyện tập thể hình để có hình thể chuẩn và mạnh mẽ, nam tính hơn.Hải Đăng bày tỏ mong muốn, rằng bên cạnh chiều cao vượt trội, khán giả sẽ nhớ đến cậu với hình ảnh là một chàng trai có tài ứng xử, khả năng tùy cơ ứng biến trước Ban giám khảo và tự tin trước đám đông.Chiều cao là lợi thế nhưng Hải Đăng không bao giờ cho phép mình ỷ lại vì khi xuất hiện trong những bức hình thời trang, người xem chú ý nhiều đến thần thái và phong cách trình diễn của người mẫu.“Tôi biết trong Ngôi nhà chung, bề ngoài, mọi người có thể chơi thân thiết nhưng bên trong là sự cạnh tranh. Nhưng điểm mạnh của tôi là hồn nhiên. Tôi sẽ biến sự hồn nhiên này thành thân thiện. Tôi nghĩ ‘cho đi là nhận lại,’ nếu mình mở lòng coi họ là bạn, thì không có lý do nào họ không xem tôi là bạn. Nhiều thí sinh luôn đặt sự cạnh tranh lên hàng đầu nhưng tôi thì không. Chiến thắng thử thách và có những tấm hình đẹp mới là yếu tố tiên quyết để ở lại Nhà chung,” Hải Đăng chia sẻ.Tuy có vẻ ngoài mỏng manh, Lương Thị Hồng Xuân cho biết mình lại là cô gái mạnh mẽ và luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách, nhờ bản lĩnh được rèn luyện từ cuộc sống gia đình khó khăn. Gây chú ý từ vòng sơ tuyển nhờ chiều cao “khủng” 1m90, thời gian đầu Hồng Xuân khá lo sợ vì chưa quen đối diện dư luận nhưng giờ mọi thứ đang dần thay đổi.Ít ai biết rằng cô sinh viên ngành Vật lý, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh này có niềm khao khát mãnh liệt với thời trang. Cô cho biết, nếu sau này kinh tế ổn định có thể sẽ đánh đổi để theo đuổi những ngành nghề liên quan đến thời trang.

“Có nhiều ý kiến cho rằng, tôi sẽ khó trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Tôi nghĩ đó chỉ là khó chứ không phải không thể nếu như quyết tâm vượt qua và khẳng định mình. Trên thế giới có rất nhiều người mẫu cao như Iwona, Ann Ward hay siêu mẫu Andrej Prejic, họ đều rất cao, từ 1m88 trở lên. Họ vẫn có thể thực hiện được giấc mơ của mình. Thời gian sẽ trả lời tất cả."

