Hải Yến đã phải trả giá cho đam mê nghệ thuật

- Hải Yến đánh giá ra sao về các thí sinh của Sao Mai điểm hẹn năm nay?

- Trong các thí sinh Sao Mai, tôi thích Hoàng Nghiệp vì Hoàng Nghiệp có tính cách trong sáng, chân thật, là người biết dung hòa tất cả mọi thứ. Một nghệ sĩ như thế sẽ được mọi người thương yêu.

Mạnh Quân là người biết điều. Hai tính cách tốt nhất của Sao Mai điểm hẹn 2008 là Mạnh Quân và Hoàng Nghiệp. Hà Linh thì cá tính mạnh. Bạn nên nhớ nếu cá tính mạnh quá sẽ khiến mình bị lạc lõng so với bên ngoài. Mình có thể là người dị thường trên sân khấu chứ đừng là một người bất thường ở ngoài đời (nhưng giờ Hà Linh gần gũi hơn nhiều rồi). Ngọc Minh cũng cá tính. Duy Khoa thì rất chăm chỉ nhưng có tư duy khác hẳn người khác. Thu Hường cũng giống Duy Khoa. Hoàng Yến là cô bé rất thông minh, nhanh nhẹn. Thu Phượng ít nói và hiểu biết.

Nhật Thu là một người giống tôi, gu nhạc cô ấy chọn cũng giống tôi. Nhật Thu sở hữu giọng rock bản năng, trong khi giọng Hải Yến không rock vì trong giọng tôi không có chất khàn mà chỉ có độ dầy, chắc, vang nhất định. Nếu sở hữu một âm vực cao như của tôi và chất khàn như của Thu, chắc tôi đã thành rocker số một.

Năm nay, các thí sinh cá tính mạnh quá nên chuyên gia hơi vất vả. Bản thân tôi cũng là một cá tính mạnh nhưng vẫn được các chuyên gia khen là dễ bảo và hiền.

- Từ Vietnam Idol đến Sao Mai, Hải Yến thấy mình có gì thay đổi?

- Tôi có vẻ tự tin hơn khi đứng trên sân khấu. Biết dung hòa hơn. Nhiều người nói, hình như Hải Yến mất phong độ so với Vietnam Idol. Đó là một ảo giác hoàn toàn. Ở Vietnam Idol mặt bằng các thí sinh không mạnh như Sao Mai điểm hẹn. Chính vì thế, một vài cá nhân nổi trội như Thảo Trang, Hải Yến, Phương Vy sẽ có độ chênh, cá tính nhất định. Ở Sao Mai điểm hẹn, mặt bằng các thí sinh ngang nhau nên khó nhìn nhận.

Đến với Sao Mai, tôi xác định cho mình một con đường, một phong cách: đó là cô gái trẻ trung, năng động, cá tính nhưng không kém phần nồng nàn, rõ ràng về phong cách hơn so với chính tôi một năm trước đó trong Vietnam Idol.

- Sau Idol, Hải Yến có rất nhiều fan, nhưng chị nghĩ sao khi bản thân chưa từng nhận được giải Thí sinh được yêu thích ở cuộc thi này?

- Tôi thích một cái gì đó công bằng hơn và tôi nghĩ mỗi số điện thoại chỉ được nhắn một tin sẽ tốt nhất. Những người ủng hộ tôi là những bạn sinh viên, học sinh. Người ta nạp 50 nghìn điện thoại, nhắn một tin, đồng nghĩa đã mất ba nghìn. Có thể tầng lớp ủng hộ tôi không phải tầng lớp kiếm ra tiền. Tôi tin là như thế. Nhưng dù sao tôi cám ơn họ rất nhiều. Tôi cảm nhận được mức độ tình cảm cũng như thái độ họ dành cho tôi và không thấy buồn vì biết họ vẫn luôn yêu thương ủng hộ tôi.

- So với Vietnam Idol, có vẻ như lần này Hải Yến đã gặp nhiều may mắn hơn. Chị cảm nhận thế nào về những may mắn này?

- Tôi cảm giác sự may mắn của tôi như được hoán đổi với Hoàng Nghiệp. Nghiệp cũng nghĩ như vậy. Tôi vẫn nghĩ nếu được lọt vào top 6 ở Sao Mai điểm hẹn thì đó là may mắn khán giả mang đến cho mình chứ không phải Hội đồng nghệ thuật. Người mà tôi nghĩ chắc được Hội đồng lựa chọn là Hoàng Nghiệp. Hoàng Nghiệp thì cho rằng tôi sẽ được khán giả chọn. Đến giờ phút cuối hai đứa cứ ôm nhau cười vì sự bất ngờ này.

- Được vào vòng trong do lựa chọn của Hội đồng nghệ thuật, lại may mắn là thí sinh được Ban giám khảo đánh giá cao trong cả hai đêm của vòng chung kết thứ hai, Hải Yến nghĩ sao về khả năng mình đoạt giải Hội đồng nghệ thuật?

- Vào đến đây, sự tiến bộ của các thí sinh hầu như là vượt bậc. Tôi thì được báo chí khen là dung hòa giữa Hội đồng nghệ thuật và khán giả. Theo chủ quan, tôi đánh giá năm nay Hoàng Nghiệp sẽ là người có giải.

Mục tiêu của tôi đến với Sao Mai điểm hẹn không phải là giải thưởng. Nếu được giải, có thể tôi sẽ được giải Triển vọng, tuy rằng giải Triển vọng với tiêu chí của nó, là người được phiếu bầu khán giả cao thứ hai trong 6 thí sinh và các bạn nam thì luôn có ưu thế hơn. Thôi thì cứ để mọi chuyện tự nhiên. Mình đã may mắn một lần, biết đâu may mắn lần nữa thì sao?

- Các thí sinh khác khi phải hát 2 bài liên tiếp có vẻ như hơi quá sức. Hải Yến thì không. Chị nói gì về năng lực bản thân?

- Như tôi đã nói, sau 2 bài hát trong đêm đầu tiên của giai đoạn hai, tôi có khả năng hát nữa. Sau khi vào phòng, thày Joe (chuyên gia phong cách, vũ đạo người Thái Lan) nhận xét: “Tất cả các bạn đều lười tập thể dục ngoại trừ Hải Yến. Cô ấy đang nỗ lực giảm cân nên chăm chỉ tập thể dục và điều đó làm cô ấy có sức lực trên sân khấu. Cô ấy hát hai bài xong mà trông mặt cô ấy tỉnh queo, còn các bạn trông rất là mệt mỏi”. Tôi cảm thấy vui vì thực sự mình còn khả năng hát nữa.

- Nhiều người đáng giá Yến là người bộc tuệch, những suy nghĩ đều để hết ra ngoài. Nhạc sĩ Ngọc Châu trong bài phỏng vấn sau đêm rock có nói Yến tỏ ra mừng quá vội khi được khen. Chị thấy thế nào?

- Tôi không bao giờ mừng vội. Những người mừng vội là những người không có chí tiến thủ. Tôi hoàn toàn không thích bài mình đã thể hiện trong đêm rock vì tôi đã mắc lỗi cơ bản nhất: nhịp phách. Khi nghe lại, tôi nghĩ mình có thể hát tốt hơn, phong cách trình diễn tốt hơn và chuyên nghiệp hơn. Nhưng khi đó, trước một đêm pop tôi bị chê với Nuối tiếc, đêm rock được khen tất trong lòng phải có niềm vui của bản thân: "À, mình đã không bị chê nữa". Đó chỉ là niềm vui tức thì. Khi Ban giám khảo hỏi tôi, có hài lòng không tôi vẫn nói tôi không hài lòng với bản thân mình.

Đây không phải là sự phản bác lại anh Ngọc Châu. Tôi nghĩ có lẽ dáng vẻ bên ngoài của tôi khiến mọi người có cảm giác như thế. Tôi có thể cười với mọi người, làm những thứ khiến bản thân mình vui nhưng trong đầu tôi luôn suy nghĩ ngày mai mình sẽ làm cái gì. Tôi thường dành ra nhiều giờ, nhiều ngày để suy nghĩ về một vấn đề, kể cả những lời khen chê của Hội đồng nghệ thuật… Và khi đã thấm, ngày tiếp theo tôi nghĩ về điều khác.

Đêm 3/8, tôi được nhạc sĩ Ngọc Châu khen với Và cơn mưa tới. Buổi tổng duyệt hôm trước, anh Châu có nói: "Anh thấy em có vấn đề, vấn đề nghiêm trọng". Đêm sau, anh không thấy tôi có vấn đề nữa, chứng tỏ anh đã nhìn thấy sự cố gắng nỗ lực tiếp thu của tôi. Tôi luôn luôn vui vẻ đón nhận mọi lời nhận xét của Ban giám khảo. Tôi tôn trọng những điều đó và luôn cố gắng hết mình. Tôi chưa bao giờ hài lòng về bản thân.

Tôi nhận thấy những lời nhận xét của Ban giám khảo dành cho thí sinh không nghiêm khắc chút nào. Chị Thanh Lam có nói, ở vòng này chị sẽ không khen. Tôi thích điều đó. Những lời khen dễ làm người ta ngủ quên. Trong đêm rock, tôi được khen là thí sinh rock nhất, cháy nhất. Rất nhiều người nhắn tin cho tôi. Có một tin nhắn làm tôi nhớ mãi của một người mà tôi không biết tên: "Hải Yến ơi, em đừng nằm ngủ trên những lời khen". Tôi nhắn tin: "Anh yên tâm, em biết mình đang đứng ở đâu và em biết mình thiếu hụt cái gì".

- Hải Yến chuẩn bị tinh thần cho mình thế nào trong hai đêm cuối của Sao Mai?

- Vào được đến vòng này tôi không còn căng thẳng vì mục đích của mình đã đạt được rồi. Tâm lý nếu có chỉ là áp lực chọn bài chứ không phải là áp lực khi đứng trên sân khấu. Tôi mong mình sẽ có con đường đúng, hướng đi đúng trong việc chọn bài. Cô Hà Thủy, cô Minh Ánh, nhạc sĩ Lê Quang, Tuấn Khanh và các anh chị nhà báo đã giúp tôi chọn bài. Nhà báo thậm chí có cái tai nghe nhạc, thấy những góc cạnh về âm nhạc nhiều hơn những người làm về âm nhạc vì họ là người ngoài, bao quát được mọi thứ, nhìn nhận mọi thứ thấu suốt. Tôi luôn muốn làm hài lòng mọi người, nhất là những người yêu thương ủng hộ mình trong đó có nhà báo, những người làm nghệ thuật, bạn bè mình.

Trong đêm 3/8, hai người hoang mang nhất là Hải Yến và Khắc Hiếu. Anh Hiếu sau khi hát xong là hết bần thần, riêng tôi vẫn thấy mình sao đó. Không phải vì tôi hát chán mà vì thiếu một cái gì. Sau đó tôi phát hiện ra mình thiếu một cái gì đó khác lạ. Tôi thích một bài hát của riêng mình, một cái gì đó mà các bạn Sao Mai chưa làm. Để tìm được cái hợp với mình cũng giống như cuộc đời một con người, bước trên chặng đường nhiều khi gặp may mắn và may mắn đến với mình rất nhanh. Ví dụ như Hoàng Nghiệp trượt Idol, đùng một cái giành giải nhì nhạc nhẹ Sao Mai 2007 và vào thẳng Sao Mai điểm hẹn. Bài hát cũng như thế. Nhiều người khi hát đâu có nghĩ đó sẽ là bài hit. May mắn của người nghệ sĩ khá nhiều và đó là duyên, là cái không trong tầm kiểm soát. Điều mình kiểm soát được là giọng hát và phong cách biểu diễn trên sân khấu.

- Các thí sinh sau Sao Mai điểm hẹn đều muốn nắm bắt cơ hội bằng cách ra album. Hải Yến thì sao?

- Tôi đã có album cho mình nhưng sau Sao Mai điểm hẹn tôi sẽ chỉnh sửa lại hai bài trong đó, chụp thêm ảnh. Nam Trung, Công Trí, Phạm Hoài Nam, những người tôi tin tưởng sẽ tiếp tục giúp đỡ tôi. Tôi cố gắng hoàn thiện album nhanh nhất. Nhanh nhưng không phải ẩu. Nhanh trong những cái gì mình thích, những cái mình cảm nhận, nhanh trong những cái mình cho là phù hợp.

Một album làm sồng sộc từ đầu đến cuối thì không bao giờ ăn điểm. Khi khán giả mua CD thường thích những bài hát nhẹ nhàng nhưng bạn phải cho khán giả biết đâu là thế mạnh của mình. CD của tôi có ba chất: rock, ballad và R&B.

- Động lực của chị tại Sao Mai điểm hẹn 2008?

- Đó chính là thị trường miền Bắc. Trong Nam mọi người biết nhiều đến tôi. Tại miền Bắc cái tên Hải Yến chưa gây được ấn tượng nhiều. Tôi muốn sau Sao Mai điểm hẹn mọi người sẽ biết đến tôi nhiều hơn. Vài năm nữa, tôi sẽ quay lại miền Bắc. Hiện tôi dở dang rất nhiều công việc ở miền Nam. Album của tôi nằm trọn ở miền Nam. Miền Nam là nơi đất lành chim đậu của những người làm nghệ thuật. Tôi có những dự tính riêng của mình.

- Theo Hải Yến, đâu là điều khiến chị thành công?

- Luôn cố gắng trong công việc ca hát của mình. Tôi là người thực sự rất biết điều trong mọi việc. Tôi làm nghề nhưng không bao giờ làm quá: đi bay, lắc sàn… Đó là tôi biết tôn trọng khán giả đã yêu thương mình. Người yêu dù thông cảm nhưng khi mình biểu diễn thân mật với người khác vẫn sẽ chạnh lòng, mình phải biết điều đó. Trong cách cư xử của tôi với Ban tổ chức, các anh chị quản lý thí sinh và bạn cùng dự thi, tôi cũng rất biết điều. Nhìn nhận vấn đề rất nhanh và biết điều là hai ưu điểm lớn nhất của tôi.

Tôi muốn nói với khán giả và những người yêu thương tôi: Nếu như ngay từ đầu bạn yêu tôi, thích tôi thì bạn hãy tin tôi. Người khác thế nào thì tôi không biết nhưng riêng tôi, đầu tiên thế nào, sau vẫn thế. Có thể tôi bộc trực, không dòm ngó xung quanh nhưng hãy tin tôi đi. Hãy yêu thương nghệ sĩ chúng tôi như chúng tôi yêu nghệ thuật vì chúng tôi phải trả giá cho nó rất nhiều.

- Vậy Hải Yến đã phải trả giá những gì?

- Tôi không được ở gần gia đình mình, có những điều riêng tư của tôi nhưng rất nhiều người biết, chuyện tình cảm nhiều khi cũng khó khăn. Người yêu chấp nhận mình nhưng còn gia đình người ta. Gặp lần đầu tiên chắc họ cũng hoảng. Không nói giấu gì, trước Vietnam Idol tôi đã có người yêu, sau Vietnam Idol chúng tôi chia tay dù đã yêu nhau rất nhiều năm. Người đó không thông cảm được với nghề nghiệp của tôi. Đó cũng là cái thiệt thòi. Tôi đang băn khoăn những người nghệ sĩ có gia đình thì xoay sở thế nào với gia đình của mình. Thông cảm và chấp nhận là tiêu chí đầu tiên của tôi khi chọn bạn trai. Người yêu hiện nay của tôi, tuy không cùng nghề nhưng rất hiểu cho công việc của tôi.

- Yêu người không cùng làm nghệ thuật có gì tốt và không tốt?

- Một người làm nghệ thuật sẽ thấu hiểu mình hơn. Nhưng người ta nói, người làm nghệ thuật hay có tính lằng nhằng, 10 đôi cùng nghề yêu nhau thì 11 đôi bỏ. Có thể vì họ thấy giống nhau quá chăng? Ngoài nghề thì đôi khi người đó không hiểu về nghề nghiệp của mình, không thông cảm được.

Nghệ sĩ là những người rất thiệt thòi. Nếu như bất cứ ai yêu tôi hãy hiểu và thông cảm cho công việc của tôi. Như thế chúng ta sẽ ở gần nhau hơn, biết tôn trọng và yêu thương nhau lâu hơn.

- Người yêu ủng hộ Hải Yến như thế nào?

- Người yêu tôi ủng hộ tôi trong vấn đề ca hát, hay động viên, góp ý cho tôi: Hôm nay trông mặt xinh, hát hay nhưng hơi béo hoặc chỗ này, chỗ kia hát chưa được... Điều này đồng nghĩa người ta cũng có chung những đam mê trong nghề nghiệp, chung sở thích với mình. Tôi luôn nói một câu với những người bên cạnh mình: Cái tôi cần là tình cảm và sự thương yêu.