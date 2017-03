Hàn Quốc “nóng” chuyện cảnh sex trên phim truyền hình

Dư luận đã bàn tán và chỉ trích bộ phim truyền hình Midas của đài SBS có quá nhiều cảnh nóng. Ngay những tập đầu, bộ phim này đã khiến khán giả ngồi xem phát ngượng với cảnh trên giường của Noh Min Woo, kế đó là cảnh tắm khoe thân của Jang Hyuk. Cảm thấy chưa đủ, các nhà sản xuất còn cho Noh Min Woo ôm ấp một cô gái lưng trần trên ghế dài...



Theo nhiều bình luận, trong bộ phim trước - Chuno - Jang Hyuk đã khiến nhiều khán giả trầm trồ khen ngợi về thể hình của anh, kể cả vài cảnh tắm rất “hoang dã”. Vì thế, đến Midas, các nhà sản xuất quyết định phải khai thác thêm hình ảnh nóng này. Nhưng với Chuno, các cảnh ngực trần của Jang Hyuk hợp lý, tạo nên nét đẹp cơ bắp thay cho trang phục. Còn với Midas, cảnh tắm trông quá “phô”.





Cảnh trong phim Road No. 1



Theo Người Lao Động



Midas chưa nguội trên diễn đàn thì đến bộ phim truyền hình Thorn Birds trưng ra những cảnh nam diễn viên Joo Sang Wook khoe mình trên giường, kèm theo lời quảng bá: “Để chuẩn bị cho những cảnh khoe cơ bắp, Joo Sang Wook đã tập luyện giảm 5 kg trước khi phim khởi quay”.Thorn Birds là bộ phim được nhà sản xuất, đài KBS, tuyên bố chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng The Thorn Birds (Tiếng chim hót trong bụi mận gai) của nữ văn sĩ người Úc Colleen McCulloughy, với dàn diễn viên chính tạo thành 2 cặp đôi: Han Hye Jin - Seo Do Young, Joo Sang Wook - Kim Min Jung. Nhưng cho dù diễn viên đóng vai nữ chính là Han Hye Jin, hứa hẹn sẽ có nhiều cảnh nóng, được phát sóng ưu ái vào khung giờ lý tưởng, Thorn Birds chỉ đạt 5,9% người xem.Thực tế, từ vài năm nay, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc đã ở trong tình trạng khiến các nhà giáo dục và phụ huynh lên tiếng báo động về chuyện phô trương thể xác của diễn viên, bạo lực, lời thoại thô tục và có cả đồng tính. Ngoài khán giả, những nhà giáo dục cũng đưa ra bình luận: “Cảnh tình cảm trong phim truyền hình gần đây nếu là tình tiết phát triển cần thiết thì sẽ không bị dư luận phản ứng. Tuy nhiên, nếu nhà sản xuất cố tình lấy cảnh nóng để câu khách thì dễ bị hiệu ứng ngược, dù tư tưởng của khán giả Hàn hôm nay đã cởi mở hơn rất nhiều”.Cũng trong năm 2010, Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Hàn Quốc từng phải vào cuộc khi có quá nhiều bộ phim truyền hình bị cho là có chứa nhiều lời thoại tục tĩu, bạo lực không cần thiết và gây ảnh hưởng xấu tới khán giả đại chúng.Dù có cấm, các nhà sản xuất vẫn thu xếp cho các sao nam khoe thân thể tắm lộ thiên trong mọi tình huống, còn nữ diễn viên thì tắm dưới mưa, tắm và cởi áo trong phim cổ trang, phim chiến tranh. Dù trong bộ phim truyền hình về đề tài chiến tranh Road No.1, các nhà sản xuất đã cố tạo ra cảnh “thân mật” giữa hai nhân vật Kim Ha Neul và Jo Si Sub nhưng đây vẫn là một phim đạt tỉ suất khán giả kém.