Hàng loạt đơn vị vi phạm các quy định về in ấn, xuất bản

Cuối năm 2010, đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra các cơ sở in ấn tại các quận Bình Thủy, Ninh Kiều, Cái Răng và Ô Môn, phát hiện hàng loạt vi phạm như 13/37 cơ sở in lụa chưa xin phép hoạt động theo quy định, in ấn sản phẩm không có giấy phép hoặc quyết định xuất bản, hàng loạt cơ sở in không thực hiện đúng các quy định về “điều kiện nhận in”... Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện nhiều cơ quan, tổ chức, trường học hợp đồng với Công ty CP In tổng hợp Cần Thơ và các công ty khác để in ấn sản phẩm không có giấy phép hoặc quyết định xuất bản.

G.TUỆ - L.NAM