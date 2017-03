Hàng ngàn du khách tham quan di tích Cố đô Huế

Riêng ngày 2-9 đã tiếp đón 14.000 du khách, có đến 13.000 khách là học sinh, sinh viên và người dân Thừa Thiên-Huế được đi thăm các điểm di tích miễn vé, trong đó hơn 10.000 du khách đến thăm Đại nội Huế (tăng 10% so với dịp 2-9 năm ngoái).

Những ngày qua, thời tiết mát dịu đã tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đi tham quan những di tích ngoài trời ở Huế. Bãi biển Thuận An (Phú Vang) cũng đã đón hàng ngàn lượt khách du lịch về tắm biển, nghỉ dưỡng. Các tour du lịch sinh thái, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phá Tam Giang cũng thu hút đông khách.

Hàng chục ngàn du khách đã đến tham quan các điểm di tích ở Huế. Ảnh: NGUYÊN LINH

Ngày 2 và 3-9, các điểm du lịch ở Nha Trang như chùa Long Sơn, tháp bà Ponagar, hòn Chồng, cảng Cầu Đá… lượng khách du lịch khá thưa thớt. Các nhân viên bán vé ở khu di tích tháp bà Ponagar cho biết lượng du khách chỉ đạt khoảng 1.500 lượt/ngày, không tăng so với ngày thường, thấp hơn so với cùng kỳ lễ năm 2009. Những ngày qua, các khách sạn ở Nha Trang đều giữ nguyên mức giá ngày thường; việc đăng ký khách sạn rất dễ dàng vì còn nhiều phòng trống. Các điểm du lịch, vui chơi giải trí ở Nha Trang không đưa ra sự kiện, chương trình mới để phục vụ du khách. Trên đường phố và các điểm đỗ xe, số lượng xe khách du lịch ít hơn hẳn so với dịp lễ 30-4.

H.LINH - T.NGUYỄN