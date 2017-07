Hàng ngàn tựa sách ngoại văn chào đón độc giả TP.HCM

Tại đây có nhiều thể loại như sách thiếu nhi, sách giáo dục, sách văn học, sách kinh tế, sách tâm lý, sách kỹ năng tự giúp bản thân vượt qua thử thách đi đến thành công trong công việc và cuộc sống… Độc giả mua sách trong đợt triển lãm này sẽ được giảm giá và tặng quà.



Ngoài ra, trong suốt thời gian triển lãm sẽ diễn ra chương trình kể chuyện theo sách, hoạt náo, đố vui dành cho các em thiếu nhi nhằm giúp trẻ vừa vui chơi vừa nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh, tạo cơ hội được giao lưu kết bạn với những bạn bè đồng trang lứa.

Triển lãm do Công ty FAHASA phối hợp với Nhà xuất bản HarperCollins nổi tiếng thế giới tổ chức từ ngày 19 đến 30-7. Triển lãm còn là dịp kỷ niệm 200 năm ngày thành lập Nhà xuất bản HarperCollins - một trong những nhà xuất bản lớn nhất thế giới. Do đó nhà xuất bản này mở cửa kho lưu trữ của mình với những hiện vật và bộ sưu tập sách "HarperCollins mang tính biểu tượng" để độc giả toàn thế giới có thể vào xem ở trang trang web http://200.hc.com/,



Được biết, HarperCollins có các nhóm nhà xuất bản ở Hoa Kỳ, Canada, Úc, New Zealand, Ấn Độ, Nhật Bản, Pháp, Đức, Anh… Nhà xuất bản được độc giả biết đến qua các tựa sách nổi tiếng, bán chạy như: The Giving Tree - Cây táo yêu thương, là tác phẩm xuất sắc của Shel Silverstein. Cuốn sách viết về tình bạn ngày qua ngày của cậu bé từ khi còn nhỏ đến khi an nghỉ với một cây táo. 53 năm qua, The Giving Tree được xem là quyển sách thiếu nhi nổi tiếng tại Mỹ được dịch ra qua hơn 30 ngôn ngữ.



Bộ truyện Chronicles of Narnia của tác giả C.S. Lewis, kể về chuyến phiêu lưu của bốn anh em nhà Pevensie tại thế giới tưởng tượng Narnia trong cuộc chiến chống lại mụ phù thủy Trắng, đã được chuyển thể thành phim. Hay Big Nate, truyện thiếu nhi rất được yêu thích, kể về cậu bé tên Big Nate, cậu bé làm rất nhiều trò vui của lứa tuổi thiếu nhi, vừa ngây thơ, đáng yêu vừa hiếu động. Big Nate đã mang đến cho các độc giả thiếu nhi những tiếng cười thật sảng khoái. Bộ truyện của tác giả nổi tiếng người Mỹ Dr. Seuss, nhà văn thiếu nhi được yêu thích nhất mọi thời đại.



Bên cạnh các sách thiếu nhi hay, nổi tiếng còn có các thể loại khác như tiểu thuyết kỳ ảo Lord of the Rings của tác giả J.R.R. Tolkien. Chuyến hành trình đem tất cả những gì mình có để đổi lấy một giấc mơ của chàng chăn cừu trong The Alchemist - Nhà giả kim. Bộ tiểu thuyết giả tưởng Game of Thrones của tác giả George R. R. Martin. Riểu thuyết All The Light We Cannot See đoạt giải thưởng Pulitzer 2015, Go Set a Watchman, Hidden Figures. Sách kinh tế, sách tâm lý giáo dục hay như Good to Great, Great by Choice, Freakonomics, Think Like a Freak, Alibaba: The House That Jack Ma Built, The Happiness Project, The Art of Thinking Clearly, The Art of Loving, Men Are from Mars, Women Are from Venus, …