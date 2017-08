Hàng trăm người đội mưa đến gặp nhạc sĩ Vũ Thành An

18 giờ 10 phút, chương trình mở màn bằng ca khúc Bài không tên số 8 của nhạc sĩ Vũ Thành An do ca sĩ Huy Luân trình bày. Tiếp theo ca sĩ Thanh Hoài trình bày Bài không tên số 7.



Nhà văn Nguyễn Đông Thức dẫn chương trình buổi giao lưu. Ảnh: Quỳnh Trang

Nhà văn Nguyễn Đông Thức chia sẻ, ông từng giới thiệu nhiều nhạc sĩ giao lưu nhưng đây là lần đầu tiên giới thiệu ông nhạc sĩ đã là ... thầy tu. "Đã bao nhiêu năm nhưng những tình khúc Vũ Thành An vẫn thấm đẫm chất tình, nhất là năm 1969 tập nhạc mười bản Bài tình ca không tên. Thời điểm đó giúp anh thành công nổi tiếng ở miền Nam trước 1975. Sau Phạm Duy, Trịnh Công Sơn là các nhạc sĩ: Vũ Thành An, Ngô Thuỵ Miên, Từ Công Phụng...", nhà văn Nguyễn Đông Thức giới thiệu.



Hàng trăm khán giả ngồi trong mưa giao lưu cùng nhạc sĩ Vũ Thành An. Ảnh: Quỳnh Trang

Nhạc sĩ Vũ Thành An mở đầu bằng lo lắng, "tôi thấy trời mưa cũng hơi lo, nhưng may trời ổn". Sau đó với lời dẫn của nhà văn Nguyễn Đông Thức, nhạc sĩ Vũ Thành An chia sẻ về hoàn cảnh ra đời bài Tình khúc thứ nhất, nhạc Vũ Thành An, lời nhà văn Nguyễn Đình Toàn.

"Vũ Thành An bắt chước người ta viết ca khúc từ hồi nhỏ nhưng những bài hồi nhỏ không ai biết, thầy cũng chê, mình không dám tiến tới nữa, cho tới năm 1964 làm việc tại Đài phát thanh Sài Gòn gặp nhà văn Nguyễn Đình Toàn. Hồi đó mình có người yêu, cô ấy biết cậu thanh niên 21 tuổi viết ca khúc nên cô nói viết bài hát kỷ niệm mối quan hệ hai người, mãi viết không hay cho đến khi cô khóc nói không thương cô sao không viết. Một ngày tôi đi Vũng Tàu thì giai điệu và lời ca vang lên "bài ca anh hứa cho em mấy lâu, nay vẫn còn dang dở"... lời còn ngây ngô, nhà thơ Nguyễn Đình Toàn chê lời và anh nói để anh làm cho. Anh Toàn có người tình, anh viết lời trong một ngày thôi, sau đó bài hát vừa đủ nhạc lời. Anh ấy hát cho tôi nghe, tôi không tưởng tượng được đó là bài hát của mình. Đó là sự kết hợp tuyệt vời giữa giai điệu và ca từ. Anh Toàn có chương trình trên đài phát thanh nên chính anh Toàn là người hát nên bài đó đầu tiên trên sóng của đài", nhạc sĩ Vũ Thành An chia sẻ.



Những chia sẻ thú vị giữa nhà văn Nguyễn Đông Thức và nhạc sĩ Vũ Thành An với khán giả. Ảnh: Quỳnh Trang

Chuyện tình không tên viết về những bóng hồng, những câu chuyện đã tạo cảm hứng cho các sáng tác của Vũ Thành An nói chung và cho hơn 50 bài tình ca không tên nói riêng của ông.



Chương trình Những bài không tên cho những Chuyện tình không tên do Phương Nam Book tổ chức. Công ty Sách Phương Nam ủng hộ 5% doanh thu sách Chuyện tình không tên đến quỹ từ thiện Teresa, Inc Việt Nam do nhạc sĩ Vũ Thành An làm Chủ tịch và điều hành hoạt động. Teresa, Inc là quỹ từ thiện phát gạo cho người nghèo, người già neo đơn.