Hàng triệu khán giả Người xây tổ ấm bị " Lượm" qua mặt

Câu chuyện về lòng nhân đạo, thương cảm của con người bị lừa rối, câu chuyện xúc động về nhân vật “Lượm” (trú tại thôn Minh Hải, thị trấn Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), do Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trong chương trình Người xây tổ ấm hoàn toàn sai sự thật. Tác giả bài viết “Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời” trên Tintuconline là nhân vật của chương trình này thừa nhận đã dàn dựng màn kịch để đánh lừa hàng triệu khán giả Việt Nam.



Trong "tự sự" của mình, cô gái “Lượm” là một đứa trẻ bị bỏ rơi, không có họ, không nhà cửa và người thân thích, được một người ăn xin cưu mang. Sống trong đau khổ từ bé, khi lớn lên, Lượm bị phụ tình và phải đơn thân nuôi đứa con trai bị bệnh tim.



Trong chương trình “Người xây tổ ấm”, Lượm lại hóa thân thêm những “nghề” mới. Đối mặt với cuộc sống khốn khó, cô đành phải “mưu sinh” những nghề mà xã hội lên án khi chấp nhân làm gái bán hoa để nuôi con, bị lừa mua bán ma túy nên bị công an bắt giam 2 tháng…Hàng triệu trái tim người dân đất Việt đã không cầm được nước mắt khi người mẹ đau khổ kể về chặng đường nuôi con bị bạo bệnh. Những giọt nước mắt của cô chảy dài trên màn ảnh khiến cho nhiều nhà hảo tâm không cầm được lòng mình. Hàng chục cuộc điện thoại động viên, nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ bằng tiền, hứa xin việc cho Lượm...Tuy nhiên, màn kịch chuyên nghiệp của "Lượm" đã bị tố giác khi hàng nghìn người dân thị trấn Thuận An lại phẫn nộ bởi họ biết chuyện đời bịa đặt của Trần Thị Thùy Dương.Đau đớn hơn khi cha mẹ Dương vẫn còn sống khỏe mạnh, điều kiện tài chính gia đình thuộc khá giả. Cụ thể là “Lượm” đã từng đi học khóa vi tính do một trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế mở ở TP Huế. Theo thông tin ban đầu, sau khi nghỉ học ở cấp 3, Dương làm nghề buôn bán ở chợ Thuận An và đến năm 2006 lập gia đình và có một đứa con trai.Ngày 2/3, chúng tôi gặp ông Trần Văn Thành và bà Lê Thị Liễu, thân sinh của nhân vật “Lượm” (tức là Dương). Vợ chồng ông Thành cho biết, ông bà vô cùng xấu hổ trước việc làm của con gái. “Nó có cha mẹ, có chồng con đàng hoàng mà không ngờ lại tự bịa đặt về cuộc đời của mình như thế”. Ông Thành nản lòng khi đứa con đẻ của mình khai báo rằng nó bị bỏ rơi từ bé.Bà Liễu kể lại câu chuyện, năm 2010, con gái mình có gửi một bài viết cho một tờ báo ở Hà Nội. Bài viết được đăng tải, rồi Dương được mời ra Hà Nội để giao lưu với khán giả. Sau đó, “Lượm” giấu gia đình tạo nên kịch bản như thế nào vợ chồng bà không rõ.Để tìm hiểu thực chất câu chuyện, Phóng viên đã hẹn gặp Trần Thị Thùy Dương. Gặp cô trong căn nhà mẹ chồng, Dương cho hay, nhân vật Lượm mà mình kể lại là một phụ nữ cô quen trong bệnh viện. Từ lời kể của Lượm, Dương đã viết thành bài viết gửi báo. Hiện tại, cô gái này rất ân hận vì việc lừa dối của mình.Tuy nhiên, vụ việc này cũng bắt nguồn từ việc nhà đài quá tin người và không kiểm định sự việc nên để xảy ra tình huống dở khóc dở cười và rất đáng giận trên. Lỗi này từ phía Trần Thị Thùy Dương nhưng cũng không thể không quy trách nhiệm cho phía êkip sản xuất chương trình Người xây tổ ấm. Ông Nguyễn Đặng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An than thở: “Chúng tôi không ngờ truyền hình lại không thẩm định thông tin để dựng lên một chuyện đời bịa đặt như vậy”. Do cảnh trong phóng sự về Dương được quay ở thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà nên chính quyền đã không thể phát hiện để ngăn chặn kịp thời vụ việc nghiêm trọng này.