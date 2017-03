Phần một sẽ là những tác phẩm hợp xướng do nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy: Halleluja trích từ vở thanh xướng kịch Messiah (Goerge Frideric Handel); Ave Verum (Edward Elgar); Bohemian Rhapsody (Freddie Mercury); Medley trích đoạn từ vở Phantom of the Opera và Những khúc hát về Jellicle từ vở Cats (Andrew Lloyd Webber). Ở phần hai, khán giả sẽ được thưởng thức tác phẩm múa đương đại Những mảnh ghép của giấc mơ của hai anh em nhà biên đạo Nguyễn Phúc Hải - Nguyễn Phúc Hùng.

Hành trình âm nhạc Vương quốc Anh diễn ra vào 20 giờ ngày 29-3 tại Nhà hát TP.HCM.

Q.TRANG