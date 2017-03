Hành trình đến đích Vietnam Idol 2015 của Trọng Hiếu

Clip Trọng Hiếu thể hiện ca khúc Con đường tôi tại đêm chung kết

Theo đuổi đam mê đến cùng

Trọng Hiếu (áo đen) đã bật khóc khi được xướng tên.

Sinh ra và lớn lên ở Đức, tuy nói tiếng Việt chưa rành nhưng Hiếu đã thể hiện niềm đam mê âm nhạc.

Bích Ngọc và Trọng Hiếu.

Năm 6 tuổi, Hiếu đã làm cho cả gia đình kinh ngạc khi kéo tay bố mẹ vào phòng riêng rồi chỉ vào một đoạn clip nhảy trên Internet và nói: Coi con nhảy và hát theo y chang nè!





Nhạc sĩ Huy Tuấn đã chính thức công bố, Trọng Hiếu trở thành quán quân Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2015 với tỉ lệ tin nhắn bình chọn của khán giả hơn 71%.



Hiếu đăng ký học nhạc tại Trường Music College Hannover ở TP Hannover - thành phố nằm bên bờ sông Leine thơ mộng, cũng là nơi thu hút rất nhiều du học sinh Việt Nam đến theo học mỗi năm.

Thanh Bùi chia sẻ, anh tin rằng một ngày nào đó Bích Ngọc có thể trở thành diva thứ 5 của Việt Nam. Trọng Hiếu cũng được nhạc sĩ khen ngợi và chúc anh sẽ luôn giữ được đam mê ca hát, vươn xa ra thế giới.

Trước khi về Việt Nam tham gia Vietnam Idol, Hiếu đã từng tham gia chương trình German Idol (Đức) và lọt vào top 25 khi vừa ở tuổi 16. Chính điều này làm cho Hiếu tự tin, nuôi hy vọng chuyến về quê hương thực hiện mơ ước ấp ủ từ lâu.

Gia đình là động lực









Trọng Hiếu hạnh phúc khi bà ngoại tự tay mang hoa lên sân khấu tặng.

Được gia đình động viên, khích lệ, cổ vũ tinh thần, Trọng Hiếu đã tự tin đăng ký thi tuy chưa rành rẽ tiếng Việt. Thậm chí ca sĩ Minh Quân chỉ cho Hiếu hát ca khúcBèo dạt mây trôi- ca khúc dân ca đầu tiên Hiếu được biết đến.

Bố của Trọng Hiếu xúc động trước thành công của con trai.





Bà ngoại và bố cổ vũ cho Trọng Hiếu.

Trọng Hiếu chia sẻ: “Thật là tuyệt vời vì bố mẹ tôi chính là người đã chắp cánh cho giấc mơ nghệ thuật từ bé của tôi. Tôi còn nhớ năm 15 tuổi, lần đầu tiên tôi được tham gia một cuộc thi nhảy ở một thành phố khác khá xa nhà. Thế là cả bố mẹ, chị gái, cô dì chú bác chia làm mấy xe, họ mang theo túi ngủ, lều bạt, lái xe xuyên đêm để cùng tôi đi một quãng đường dài đến với cuộc thi.

Fan Trọng Hiếu ăn mừng chiến thắng của thần tượng. Hot boy chiến thắng với lượng bình chọn áp đảo.

Lần này về Việt Nam để thi Idol cũng vậy! Gia đình luôn ở bên, theo dõi và động viên. Tôi tin rằng thành công ngày hôm nay tôi có được là bởi gia đình đã cho tôi lòng tin của họ và không hề nghi ngờ về giấc mơ mà tôi theo đuổi”.

Từ trái qua: nhạc sĩ Thanh Bùi, ca sĩ Thu Minh, đạo diễn Quang Dũng và nhạc sĩ Huy Tuấn ăn mặc chỉn chu, ngồi ghế nóng đêm Gala trao giải Vietnam Idol 2015.





Hai giám khảo đạo diễn Quang Dũng, ca sĩ Thanh Lam.

Những lần thi trước mặc dù bị giám khảo "chê"hát không rõ lời, phát âm không tròn chữ... nhưng Hiếu dần vượt qua mặc cảm ấy để học tiếng Việt tốt hơn và điều đó đã được Hiếu thể hiện tốt ở những vòng thi sau.

Trọng Hiếu tự tin khoe giọng hát tiếng Việt ca khúc 'Rời' cùng vũ đoàn. Anh vừa hát vừa nhảy, cuốn hút khán giả bằng vẻ ngoài điển trai và phong cách trình diễn máu lửa. Chàng Việt kiều có đôi chỗ bị chê bởi tiếng Việt không phải sở trường của anh.

Hiếu nhảy đẹp, hát dễ nghe, Hiếu có gu âm nhạc ổn định, nhanh nhạy với thị trường nhạc thế giới, và mỗi lần trình diễn người xem như cảm thấy Hiếu đã đốt cháy năng lượng đến giọt cuối cùng.

Trọng Hiếu sâu lắng, tình cảm khi thể hiện ca khúc tiếng Anh 'You are not alone', thể hiện sự đồng cảm, động viên các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Đội thiếu nhi Sơn Ca đệm bè cho tiết mục của chàng Việt kiều thêm thuyết phục.

Ngay cả giám khảo, đạo diễn Quang Dũng cũng phải... nghi ngờ: “Không biết em có phải Việt kiều không nữa?”.

Trọng Hiếu thể hiện hết mình tại đêm chung kết.





Trước khi đăng quang, giám khảo Thanh Bùi dự đoán Trọng Hiếu sẽ là "ánh sáng mới" trong thị trường giải trí Việt - là điều hoàn toàn không bất ngờ với những ai đã theo sát sân chơi này từ những vòng ngoài.

So với "đối thủ" Bích Ngọc, chàng trai 23 tuổi sở hữu lượng fan vượt trội. Từ những đêm Gala đầu tiên, anh chưa từng rơi vào top nguy hiểm.

Với số tiền thưởng 600 triệu đồng, Trọng Hiếu cho biết anh sẽ trích ra để làm từ thiện.