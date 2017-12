Happy New Year, bài hát buồn rộn rã giữa ngày vui

Ở thời khắc giao thừa Tết dương lịch, người Việt thường hay nghe Happy New Year của nhóm nhạc ABBA (Thuỵ Điển). Rất nhiều nhóm nhạc đã remix ca khúc này với giai điệu EDM sôi động cho những bữa tiệc đếm ngược (countdown). Nhưng thật sự nếu nghe kỹ ca từ sẽ thấy rằng Happy New Year không phải là ca khúc vui tươi, hân hoan để phù hợp remix.

Nhóm ABBA - Ảnh: Ninebynine



Ca khúc này sáng tác vào cuối thập niên 70, khi nhóm nhạc ABBA đang chuẩn bị tan rã, khi triết học hiện sinh vẫn tồn tại song hành với những biến cố thời cuộc khắp thế giới: Trung Đông xung đột với chiến tranh Xô Viết ở Afghanistan, chạy đua vũ khí Mỹ - Xô, Polpot diệt chủng… Đó là những năm biến động nên hai thành viên ABBA khó có thể viết một bản nhạc tươi vui. Dẫu niềm hy vọng vẫn lẫn khuất trong ca khúc nhưng bi ai lại mở màn cho ca khúc:



No more champagne.

And the fireworks are through.

Here we are, me and you.

Feeling lost and feeling blue.

It's the end of the party.

And the morning seems so grey.

So unlike yesterday...

(Rượu champagne không còn

Và pháo hoa cũng đã tắt

Em và anh ngồi đây

Cảm nhận những mất mát

Buổi tiệc đã tàn rồi

Và bình minh dường như mang màu ảm đạm

không giống ngày hôm qua...).



Với Việt Nam, đó là những năm đầu hậu chiến nhưng đang xảy ra chiến tranh biên giới phía Bắc. Thời khắc đó không biết Việt Nam có phát Happy New Year qua đài chưa để người Việt nghe, nhưng với tôi thì những cái Tết dương lịch đầu tiên, ký ức của tôi đã có Happy New Year.

Những năm học cấp 2 khi ti vi bắt đầu có, tôi bắt đầu bập bẹ học tiếng Anh, Happy New Year là một ca khúc để nhiều đứa học trò thuở đó chép tay học lời và tập dịch tiếng Anh. Tôi vẫn nhớ mãi clip bản nhạc này với một người phụ nữ mặc váy trắng ngồi một mình bên sofa khi tiệc đã tàn, người đàn ông thì đứng xa nhìn ra khung cửa sổ…

Quang cảnh "It's the end of the party" - buổi tiệc tàn trong video clip ca khúc Happy New Year



Có lẽ, sau tất cả những buổi tiệc giao thừa, khi “No more champagne. And the fireworks are through...”, ta mới đối diện với tâm can của mình như câu hát:



“Oh yes, man is a fool

And he thinks he'll be okay

Dragging on, feet of clay

Never knowing he's astray

Keeps on going anyway...

(Ôi thôi, đúng vậy, con người là một lũ ngu si/ Cứ nghĩ là mình sẽ ổn/ Kéo lê những đôi chân lấm lem/ Chẳng bao giờ biết là đã lạc lối/ Cứ bước tới bất kể...).

Và ta mới thấy rằng:

That the dreams we had before.

Are all dead, nothing more

Than confetti on the floor...

(Những giấc mơ ta từng có/Đều đã chết hết rồi, chẳng còn gì ngoài xác những bông giấy trên sàn nhà).

Cùng với Happy New Year, một ca khúc khác mà hầu như đứa trẻ con Việt Nam nào cùng thời với tôi cũng biết lời nhạc chế: “Ò e, Rô-be đánh đu, Tạc-zăng nhảy dù, Zo-ro bắn súng. Tiến lên con ma nào ra, thằng Tây hết hồn, thằn lằn cụt đuôi”.

Các bạn đi sinh hoạt các đội nhóm còn biết biết lời Việt khác của ca khúc này là: “Giờ đây anh em chúng ta, cùng nhau giã từ lòng còn lưu luyến. Cách xa nhưng ta hằng mong, rồi đây có ngày còn được gặp nhau”.

Giai điệu này của bài hát phổ biến nhất trên thế giới mỗi dịp năm mới đến - Auld Lang Syne (Old Long Since). Ca khúc Auld Lang Syne được vang lên mỗi thời khắc giao thừa khắp nơi trên thế giới, nhiều hơn cả Happy New Year.

Đây là bài hát dân ca truyền thống mà nhà thơ Robert Burns (Scotland) ghi rằng ông chép lại từ tiếng hát của một cụ già và được công bố vào năm 1788.

Bài hát này có phần lời mang nhiều nhắc nhớ về ký ức, sự giã biệt:

“Should old acquaintance be forgot,

and never brought to mind?

Should old acquaintance be forgot,

and auld lang syne?

[…]

We two have run about the slopes,

and picked the daisies fine;

but we’ve wandered many a weary foot,

since auld lang syne”



(Có nên quên đi những thân thuộc cũ,

và không bao giờ nhớ lại?

Có nên lãng quên những điều thân thuộc cũ,

và cả những ngày đã xa?

[…]

Chúng mình đã chạy trên những triền dốc,

hái những bông cúc dại;

nhưng chúng mình đã lang thang những đôi chân mệt mỏi,

từ những ngày xa xưa).



Chân dung nổi tiếng nhất của nhà thơ Robert Burns do danh họa người Scotland - Alexander Nasmyth vẽ năm 1787 - Ảnh: Poetry Foundation

Có lẽ không thời khắc nào trong năm mỗi người cần những khoảng lặng riêng cho mình như phút giây chuyển giao năm cũ – mới. Cũng giống như Giáng sinh, sau một mùa tất bật chuẩn bị thì khoảnh khắc đêm Giáng sinh là lúc người ta cần một mình nhất. Một mình cho tất cả những buồn vui đã qua, cho những cũ mới đan xen và có khi cho cả sự trống rỗng. Viết đến đây bỗng dưng tôi nhớ câu thơ ông Nguyễn Huy Thiệp trong truyện Thương nhớ đồng quê “Nhẹ tay bạn cũ - Mặc ai khóc cười”.

Thế nhưng, cả Happy New Year và Auld Lang Syne đều có những niềm tin, hy vọng cho ngày mai. Đó là niềm hy vọng vào tình bằng hữu, vào một thế giới mới mở ra, sự thịnh vượng từ đống tro tàn… Bởi nếu không hy vọng, cố gắng, chúng ta sẽ gục ngã và diệt vong, như lời của Happy New Year.

“Happy new year. Happy new year.

May we all have our hopes, our will to try.

If we don't we might as well lay down and die.

You and I.

Sometimes I see

How the brave new world arrives

And I see how it thrives

In the ashes of our lives”.

Đó là “We’ll take a cup o’ kindness yet, For auld lang syne” (Chúng mình hãy nâng ly lên, cho những ngày đã xa) trong ca khúc Auld Lang Syne.

Happy New Year và Auld Lang Syne giống Mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ Văn Cao trong nhạc Việt là vậy. Một “mùa bình thường”, một “hôm nay mênh mông” nhưng là “mùa vui nay đã về”…