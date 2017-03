"Harry Potter" có thể chuyển thành 3D hoạt hình

Ý tưởng chuyển "Harry Potter" thành phim hoạt hình là do hãng Warner Bros đưa ra.



Hiện tại, Warner Bros đã có bản quyền điện ảnh của tiểu thuyết "Harry Potter" và hi vọng sẽ chuyển thể thành phim hoạt hình khi bản điện ảnh của bộ phim này đang bước vào hồi kết.



Nhiều nguồn tin cho biết, đạo diễn Steven Spielberg rất hào hứng với kế hoạch này song hai bên vẫn còn nhiều ý kiến bất đồng quan điểm.



Steven Spielberg muốn dựng "Harry Potter" thành bốn, năm phần phim nhưng phía Warner Bros lại muốn thực hiện đầy đủ các phần như bản điện ảnh.



Trước đây, Steven Spielberg đã từng từ chối việc hợp tác cùng hãng Warner Bros trong vai trò đạo diễn bộ phim hoạt hình "A.I.: Artificial Intelligence" cũng vì lý do hai bên không tìm được tiếng nói chung./.







Theo Lan Phương (Vietnam+)