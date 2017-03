Harry Potter sẽ có phiên bản 3D

Bộ ba Harry Potter, Ron và Hermione trong tập phim Harry Potter and the deathly hallows

Clash of The Titans là bộ phim làm lại từ bộ phim cùng tên của đạo diễn Desmond Davis vào năm 1981 với sự tham gia của diễn viên Laurence Olivier. Hãng Warners đã tiến hành một cuộc thử nghiệm với những cảnh quay trong Clash of The Titans bằng kỹ thuật 3D. Kết quả khá tốt khíến các chuyên gia quyết định không chỉ có Titans mà cả hai tập phim cuối Harry Potter and the deathly hallows cũng sẽ được làm bằng công nghệ 3D.

Mặc dù Hãng Warners Bros từ chối xác nhận thông tin này nhưng người đồng sản xuất Titans Legendary Pictures khẳng định đó là thông tin chính xác và chỉ còn đợi tuyên bố chính thức từ các nhà làm phim Harry Potter.

Việc chuyển đổi sang công nghệ 3D chỉ tiêu tốn khoảng 5 triệu USD cộng thêm 5 triệu USD trang bị kính 3D cho các rạp chiếu.

Tuy nhiên, điều này đã khiến Hãng Warners phải dời ngày công chiếu Titans một tuần đến ngày 2-4. Phần 1 Harry Potter và bảo bối tử thần sẽ ra mắt vào 19-10 năm nay, còn phần 2 dự định phát hành vào 15-7-2011.

Harry Potter và bảo bối tử thần tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm những Trường Sinh Linh Giá còn sót lại của Voldemort của bộ ba Harry, Ron và Hermione. Trên đường đi, họ khám phá khá nhiều điều về quá khứ bí ẩn của cụ Dumbledore và các bảo bối tử thần - những bảo vật dùng để trốn thoát cái chết. Bộ phim vẫn tiếp tục với sự diễn xuất ăn ý của bộ ba Daniel Radcliffe, Rupert Grint và Emma Watson.

Có thể nói thành công ngoài mong đợi của bom tấn Avatar đã thôi thúc các nhà làm phim lên kế hoạch chuyển thể những bộ phim sắp tới sang công nghệ 3D.

Theo THIÊN HƯƠNG ( TTO, Reuters)