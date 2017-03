"Harry Potter và Bảo bối tử thần 2" sốt trên Facebook

Một cảnh trong "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2." (Nguồn: Internet)

Website theo dõi dữ liệu mạng xã hội Famecount cho biết, riêng trang Facebook chính thức của loạt phim Harry Potter đã thu hút được tới 618.000 người hâm mộ trong tuần qua.



Trang Harry Potter này cũng trở thành trang "hút" được nhiều fan nhất trong hạng mục phim của Facebook, với tổng cộng 22.521.036 người hâm mộ.



Sở dĩ Harry Potter được quan tâm như vậy là do phần cuối cùng của chuỗi phim này, "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2," sắp được ra mắt. Theo dự kiến, bộ phim trên sẽ khởi chiếu tại Anh vào ngày 7/7, và phát hành toàn cầu vào các ngày 13, 14, 15/7.



Phần cuối sẽ kể về câu chuyện của Harry Potter (Daniel Radcliffe đóng), Ron (Rupert Grint đóng) và Hermione Granger (Emma Watson đóng) cùng cuộc chiến cuối cùng của họ chống lại kẻ thù Voldemort.



Trên trang Facebook chính thức của loạt phim Harry Potter, các fan có thể nhận được những thông tin cập nhật nhanh nhất về bộ phim trên, đồng thời có thể nhận được những phần thưởng giá trị là vé xem hôm khởi chiếu và cơ hội được phỏng vấn các thành viên của đoàn làm phim.



Hiện trailer của "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2" đã được giới thiệu trên YouTube và thu hút tới hơn 4 triệu lượt xem.