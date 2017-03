Harry Potter và cuộc phiêu lưu cuối cùng

Loạt phim hàng tỉ USD

Góc cạnh hơn, trưởng thành hơn

Một yếu tố đem lại sự thành công của loạt phim là việc nhà sản xuất David Heyman và đội ngũ của ông đã giữ được nguyên vẹn toàn bộ nhóm làm phim. Trong đó, các diễn viên chính Daniel Radcliffe, Rupert Grint (thủ vai Ron Weasley) và Emma Watson (Hermione Granger) bắt đầu đóng phim từ độ tuổi thiếu nhi, trưởng thành cùng vai diễn và kiếm được hàng triệu USD tiền cátxê, nhưng không hề dính vào bất cứ xìcăngđan đáng tiếc nào. Dù vị trí đạo diễn thay đổi liên tục qua từng phim, nhưng giới phê bình điện ảnh đều khen ngợi chất lượng nghệ thuật của mọi tập phim Harry Potter. Trong đó, phần 6 Harry Potter and the half-blood prince (Harry Potter và hoàng tử lai) của đạo diễn David Yates được đánh giá là xuất sắc nhất.

Nhưng dù trong trang sách hay trên màn ảnh lớn, những cuộc phiêu lưu gay cấn của cậu bé phù thủy và những người bạn rồi cũng phải kết thúc. Vào một đêm tháng 6 ở ngoại ô London (Anh), đoàn làm phim Harry Potter and the deathly hallows (Harry Potter và bảo bối tử thần) đã hoàn thành cảnh quay cuối cùng. Đó là cảnh bộ ba phù thủy trẻ Harry Potter, Ron Weasley và Hermione Granger nháo nhác trốn chạy khỏi Bộ Pháp thuật.“Tôi thú nhận là sau cảnh quay đó tôi đã bật khóc như một đứa trẻ - diễn viên Daniel Radcliffe, người thủ vai Harry Potter, kể lại - Tất cả chúng tôi đều biết rằng đó là sự kết thúc của một trải nghiệm vô cùng đặc biệt trong đời”. Có lẽ nền văn hóa đại chúng phương Tây sẽ không bao giờ chứng kiến một hiện tượng nào khác chấn động hơn. Câu chuyện thần kỳ về Harry Potter và những người bạn sẽ bắt đầu chặng đường cuối cùng tại Hollywood với Harry Potter and the deathly hallows phần 1, ra mắt ngày 19-11, và kết thúc vào mùa hè 2011 với phần 2.Hai tập Deathly hallows chắc chắn sẽ là những “quả bom tấn” doanh thu toàn cầu, dù phần 1 không được chuyển đổi sang định dạng ba chiều như kế hoạch ban đầu của Hãng Warner Bros. “Bộ phim sẽ đạt doanh thu khổng lồ, chắc chắn là như vậy - Hãng tin Reuters dẫn lời chuyên gia Ray Subers thuộc trang web điện ảnh Boxofficemojo.com - Khoảng 57% độc giả Boxofficemojo đã lựa chọn Deathly hallows là bộ phim họ phải xem trong tháng 11”.Hãng bán vé Mỹ Fandango cho biết 61% lượng vé bán hằng ngày của hãng trong tháng 10 là phim Harry Potter. Không chỉ vậy, giới chuyên gia Hollywood dự báo rất có thể tác phẩm của đạo diễn Anh David Yates sẽ được đề cử giải Oscar phim hay nhất. Trong lịch sử Hollywood, chưa có một chùm phim nào xuất xưởng tám phần chỉ trong 10 năm. Chưa tính đến hai tập Deathly hallows, sáu phần trước đã đạt mức doanh thu khổng lồ: 5,7 tỉ USD tiền vé trên toàn cầu. Tiền thu về từ việc bán DVD lên đến 1,3 tỉ USD.Với Harry Potter, Hãng Warner Bros đã kiếm được hơn 1 tỉ USD lợi nhuận. Cựu chủ tịch Hãng Walt Disney Dick Cook, người sở hữu chùm phim rất thành công Pirates of the Caribbean (Cướp biển vùng Caribbean), thừa nhận Harry Potter ở một đẳng cấp khác: “Đó chắc chắn là chùm phim được quản lý tốt nhất từ trước đến nay. Tất cả các tập phim đều có chất lượng rất cao và Hãng Warner Bros đã biến mỗi bộ phim thành một sự kiện toàn cầu. Họ tôn trọng tác phẩm gốc và thực hiện mọi thứ một cách hoàn hảo”.Một thương vụ quá hời đối với Warner Bros, nếu xét đến thực tế rằng hãng phim này đã mua bản quyền bốn phần Harry Potter đầu tiên với mức giá chỉ 2 triệu USD.Khác với những phần trước, đội ngũ làm phim Harry Potter quyết định chia Deathly hallows làm hai tập phim. “Chúng tôi sẽ phải bỏ đi rất nhiều chi tiết của câu chuyện nếu chỉ làm một bộ phim - nhà sản xuất David Heyman giải thích - Có quá nhiều chi tiết giải thích cho toàn bộ chùm phim”.Đạo diễn David Yates cho biết một điểm khác biệt nữa của Deathly hallows phần 1 là bộ phim đưa các nhân vật trung tâm ra khỏi bối cảnh quen thuộc của trường Hogwarts. Ông Yates tiết lộ: “Đây là phần đầu tiên trong chùm phim khán giả sẽ không được thấy trường đào tạo phù thủy và pháp thuật. Harry, Ron và Hermione phải rời xa môi trường an toàn của Hogwarts và phải đối diện với một thế giới xấu xa, nguy hiểm. Họ cảm thấy cô đơn, bị cô lập và dễ bị tổn thương”.Kết thúc cuộc phiêu lưu kỳ thú suốt 10 năm qua cùng Harry Potter, diễn viên trẻ Daniel Radcliffe, giờ đã 21 tuổi, đang nóng lòng chuyển sang các dự án mới. Sắp tới, Radcliffe sẽ tham gia một vở kịch lớn trên sân khấu Broadway mang tựa đề How to succeed in business without really trying (Làm sao để thành công trong kinh doanh mà không cần cố gắng) và nhiều dự án làm phim hấp dẫn khác. Còn rất trẻ nhưng tài sản Radcliffe kiếm được từ chùm phim Harry Potter lên đến 64 triệu USD.Dù vậy, thật khó để nói lời tạm biệt. “Thật kỳ lạ khi không được làm một phim Harry Potter nào nữa - Radcliffe tâm sự - Đó là sự kiện không bao giờ xảy ra hai lần trong đời bạn”. Ngược lại, Emma Watson, người đã kiếm được 32 triệu USD, rất háo hức: “Trong suốt 10 năm làm phim, tôi không được cắt tóc hay nhuộm da vì bị hợp đồng ràng buộc. Các cô gái bình thường làm vậy suốt. Do đó, khi có cơ hội là tôi cắt tóc ngắn ngay”.Tương tự là Rupert Grint, hiện đang sở hữu 40 triệu USD. Sau Harry Potter, một tương lai điện ảnh rộng mở đang chờ đón họ.