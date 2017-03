Harry Potter và tù nhân ngục Azkaban là phim hay nhất thập kỷ

Bộ ba Harry - Ron - Hermione trong Harry Potter và tù nhân ngục Azkaban



Theo NGUYÊN PHẠM (TTO, Guardian, firstlightonline)



Để đạt được danh hiệu này, Harry Potter và tù nhân ngục Azkaban đã vượt qua bốn đối thủ nặng ký khác là Shrek (Chằn tinh Shrek), Whale Rider (Người cưỡi cá voi), Happy Feet (Vũ điệu hạnh phúc) và Up (Vút bay) trong một cuộc bình chọn của trẻ em từ 5 - 15 tuổi trên khắp thế giới.Cuộc bình chọn do First Light Awards (cuộc thi dành cho những nhà làm phim trẻ, từ 5 - 19 tuổi ở Anh) và Viện hàn lâm Nghệ thuật điện ảnh và truyền hình Anh quốc (BAFTA) cùng phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập giải First Light.Phát biểu tại lễ trao giải First Light 2011 được tổ chức tại quảng trường Odeon Leicester (London) hôm 15-3, nhà sản xuất của phim David Heyman đã nói: “Chúng tôi làm phim cho mọi lứa tuổi, từ 5 đến 105 tuổi, nhưng đối tượng công chúng chính vẫn là các bạn nhỏ và giải thưởng này thật sự là một đặc ân dành cho đoàn làm phim".Đây không phải là lần đầu tiên Harry Potter và tù nhân ngục Azkaban được vinh danh. Trước đó, trang web điện ảnh uy tín Rottentomatoes đã bình chọn bộ phim là tập hay nhất trong loạt phim về Harry Potter.