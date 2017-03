"Hậu trường" Bỗng dưng muốn khóc

1. Dân trong nghề hay nói đùa là phim này có tới 3 đạo diễn, vì ngoài Vũ Ngọc Đãng đã khẳng định mình qua các phim như Chuột, Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt tới… thì 2 đạo diễn hình ảnh (D.O.P.) là Nguyễn Tranh và Nguyễn Nam cũng nổi tiếng không kém, họ đã có trong tay một bề dày kinh nghiệm với nhiều thành tích. Riêng Nguyễn Tranh, anh đã là đạo diễn hình ảnh của các phim như 39 độ yêu, Tuyết nhiệt đới, Cô gái xấu xí, Bà mẹ nhí, Áo lụa Hà Đông, Hồn Trương Ba da hàng thịt… Nguyễn Tranh từng nhận được giải Cánh diều vàng cho hình ảnh trong phim.

Đội ngũ diễn viên đang thời danh, Tăng Thanh Hà (vai Trúc) - nữ chính, Lương Mạnh Hải (vai Nam) - nam chính. Các vai thứ chính do Hiếu Hiền (vai Hiều), Thanh Thủy, Văn Tùng, nhà thơ Đỗ Trung Quân, Trần Vân Anh… đảm trách. Các vai phụ do Trọng Nghĩa, Lưu Minh Tuấn và Trần Chí Thiện trong nhóm La Thăng, ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Minh Thuận... Áo quần cho các nhân vật do chính đạo diễn chọn, phần lớn được mua ở Thái Lan và Singapore. Riêng Trúc thường mặc áo dài nên phải may đến 9 bộ, còn Nam thì phải sắm đến 75 áo pull, mỗi tập mặc hơn hai cái và không lặp lại… Đó là những đầu tư không nhỏ.

2. Mới nhìn qua thì thấy kịch bản khá quen thuộc, thậm chí khá nhàm, đó là mối quan hệ giàu nghèo, Nam là trai con nhà giàu, Trúc là trẻ mồ côi, sống bơ vơ trong nhà hoang. Thế rồi từ một biến cố, Nam bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà vì dòng máu bất minh, lúc này thì câu chuyện “đầu đường thương xó chợ” mới bắt đầu. Tuy nhiên, nếu nhìn vào khía cạnh tâm lý thì tác giả kịch bản khá tinh tế khi buộc nhân vật của mình “phải khóc” bằng những biến cố bất ngờ, hợp lý. Làm sao không khóc được khi một công tử bột tiêu tiền không biết xót bất ngờ phải ra đường ngồi xin ăn; rồi bất chợt phát hiện ra người mình tin yêu đang nhận “chỉ thị” để “giáo dưỡng” mình… Một câu chuyện về con đường lập thân của những người trẻ, Trúc (18 tuổi) không biết chữ, đi bán sách vỉa hè, Nam ba lần rớt đại học và bị gia đình đuổi đi, Hiều bán bong bóng nhưng lạc quan, rồi nhóm trẻ con nhà giàu đua đòi, mấy anh chàng trộm cướp… Tất cả đều có lúc “bỗng dưng muốn khóc” vì những đổi thay đột ngột, khiến “lối mòn” tâm lý của họ không chịu nổi, và họ đã khóc. “Vui nhộn, yêu đời, và đột xuất khóc, đó là tâm lý của giới trẻ” - Vũ Ngọc Đãng phát biểu.

Còn hỏi vì sao Trúc mù chữ, sống vỉa hè, lại hay mặc áo dài trắng như nữ sinh, Vũ Ngọc Đãng giải thích: “Xem phim mọi người sẽ hiểu được Trúc, một cô gái có nhiều ước mơ, nhưng không có điều kiện đi học, cô thích nhất là sáng sáng mặt áo dài đạp xe hòa cùng nữ sinh đến trường, nhưng họ thì đi trường học, còn cô thì đi ra vỉa hè ngồi bán sách. Tôi nghĩ áo dài là hợp lý”.