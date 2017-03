Hãy mang lồng chim phóng sinh đến viếng nhạc sĩ An Thuyên!

Nhạc sĩ An Thuyên

Lễ nhập quan lúc 7g. Lễ viếng bắt đầu từ 7g30-12g30. Cùng ngày, linh cữu của nhạc sĩ được đưa đến yên nghỉ tạicông viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, Hòa Bình.

Ca sĩ Bông Mai - con gái nhạc sĩ An Thuyên - đã gửi lờinhắn qua bạn bè và báo chí rằng thay vì vòng hoa, mọi người khi đến viếng hãy mang đến lễ tang một lồng chim phóng sinh để gia đình phóng sinh.

Lúc 16g20 chiều 3-7, nhạc sĩ An Thuyên đã qua đời vì bị nhồi máu cơ tim tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Hà Nội.

Nhạc sĩ An Thuyên tên thật là Nguyễn An Thuyên, sinh năm 1949 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông nguyên là Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Hà Nội) và hiện là Chủ tịch Hiệp hội phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam.

Nhạc sĩ An Thuyên đã ghi dấu trong lòng công chúng với những ca khúc mang âm hưởng dân ca ngọt ngào, sâu lắng như: Em chọn lối này, Chín bậc tình yêu, Huế thương, Ca dao em và tôi, Chiều sông thương, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác…

Ông còn viết một số kịch hát đã được dàn dựng ở nhiều Đoàn Văn công như:Trương Chi, Đôi đũa kim giao, Biển tình cay đắng, Đất nước đứng lên(dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Nguyên Ngọc).

Ngoài ra, ông còn sáng tác cho khí nhạcvà dàn nhạc giao hưởng. Ông còn viết nhạc cho phim, nhạc cho múa và viết phần âm nhạc cho khoảng 60 vở kịch nói, tuồng, chèo…

Theo Đức Triết (Tuổi trẻ Online)