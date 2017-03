Hé lộ cát-xê khủng mời Khánh Ly về nước biểu diễn

Trước đó, ông Ngọc Sơn cũng từng trả lời báo chí “chúng tôi không hề nói gì đến mức cát-xê khi đặt vấn đề mời chị về Việt Nam hát. Có lẽ chị nhận lời tôi vì tôi không đặt vấn đề tiền bạc với chị ấy. Thực sự, đến giờ phút này, chị cũng chưa bao giờ hỏi tôi mức cát-xê. Hát mấy chục năm, của ăn của để của chị ấy ăn hết đời cũng chưa hết. Đến giờ này, chị hát không phải vì tiền nữa mà vì niềm đam mê. Về Việt Nam hát sau bao năm xa cách, chính là một mong ước lớn của chị ấy”.

Ca sĩ Khánh Ly khi được hỏi cũng bày tỏ thẳng thắn, bà chỉ có một ước muốn duy nhất là được hát trước khán giả quê nhà, trong một chương trình đàng hoàng, được đầu tư công phu, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ca hát của mình. Còn về cát-xê cũng sẽ có, nhưng cứ làm tập trung vào đêm diễn sắp tới đã, sau đó xem lời, lỗ thế nào thì sẽ định mức cát-xê.

Ca sĩ Khánh Ly một thưở bên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu thì mức cát-xê dành cho ca sĩ Khánh Ly lần này không hề nhỏ, nếu như không muốn nói là “khủng” nhất từ trước đến nay dành cho các ca sĩ hải ngoại. Một đơn vị tổ chức từng ngỏ lời mời ca sĩ Khánh Ly về nước biểu diễn tiết lộ: “Cách đây nhiều năm, chúng tôi đặt vấn đề với Khánh Ly theo ước nguyện của cô và gia đình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Khi đó, vấn đề giấy phép của cô ấy không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng đã lo liệu xong đâu vào đấy. Những tưởng với công sức mà chúng tôi đã bỏ ra, cùng với sự thân thiết vốn có đã lâu giữa hai bên, Khánh Ly sẽ hiểu mà không đòi hỏi quá nhiều về cát-xê".

Đơn vị này cũng cho biết thêm: "Cùng với đó là việc có thêm một hai đơn vị cũng nhảy vào mời Khánh Ly diễn. Chúng tôi cũng không rõ đó có phải là lý do để giá cát-xê của cô ấy bị đẩy lên hay không, nhưng lúc đầu, chúng tôi ngỏ ý sẽ trả khoảng 50.000 USD. Đến bây giờ thì 50.000 USD cũng là lớn chứ chưa nói ở thời điểm nhiều năm trước. Cũng cần phải nói thêm rằng, do thân thiết với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nên anh Sơn từng nói với chúng tôi anh có mong ước một chương trình cho Khánh Ly dành cho người Việt ở trong nước, những người không có cơ hội được nghe chị hát trước đây. Điều đó có nghĩa là yếu tố thương mại, bán vé tiền triệu không được chúng tôi đặt nặng. Chất lượng nghệ thuật và đúng với tâm nguyện của anh Trịnh Công Sơn mới là điều chúng tôi hướng đến. Dù vậy, do Khánh Ly cũng là một tên tuổi lớn, chúng tôi cũng cân đối cả cát-xê mà chị đang được nhận tại Mỹ để chị ấy không phải băn khoăn gì về thù lao. Nhưng theo tôi được biết, cũng có một đơn vị khác đưa ra con số hấp dẫn hơn nên kế hoạch hợp tác của chúng tôi với Khánh Ly gặp trục trặc. Tôi thấy có sự rắc rối nên đã chủ động dừng lại. Hơn nữa, một chương trình được hiểu là sẽ mang tính nghệ thuật mà quá đặt nặng thù lao thì bản thân tôi cũng thấy không còn hứng thú”.

Dù không đứng ra tổ chức cho Khánh Ly (sau này cũng không có ý định mời nữa), nhưng đơn vị tổ chức này bật mí: “Con số 50.000 USD mà chúng tôi gợi ý với Khánh Ly thực ra chỉ là con số ban đầu. Có người nói với tôi rằng, nên dừng ở con số 100.000 USD. Trong suy nghĩ của tôi, nếu Khánh Ly không “dao động” giữa các lời mời khác, con số có thể sẽ lớn hơn cả 100.000 USD cho 4 đêm diễn - Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng và Cần Thơ. Giấy phép tổ chức biểu diễn ở cả 4 nơi chúng tôi đã xin chứ không phải như bây giờ, chỉ được diễn duy nhất ở Hà Nội”.

Theo thông tin từ phòng vé chương trình Live concert Khánh Ly, giá vé của chương trình có mức dao động từ 900 nghìn đến 3,5 triệu đồng/vé, cao hơn cả chương trình của ca sĩ Bằng Kiều trước đó (thấp nhất là 500 nghìn đồng). Với số ghế tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia là hơn 3.500 chỗ, theo ước tính của một bầu sô, tiền vé bán được của chương trình này cỡ khoảng 5-6 tỷ đồng. Với số tiền này, đơn vị tổ chức chắc chắn bị lỗ nếu không có nguồn tài trợ hoặc giữa hai bên sẽ có một cam kết về kế hoạch khác.