Hé lộ những hình ảnh mới của James Bond

Sau 4 năm, Daniel Craig tiếp tục trở lại với nhân vật James Bond lừng danh



Trong bộ phim thứ 23 này, nhân vật James Bond vẫn do nam diễn viên người Anh Daniel Craig thủ vai. Đây là lần thứ 3 Daniel Craig hóa thân vào nhân vật điện ảnh lừng danh này, sau bộ phim Casino Royale (năm 2006) và Quantum of Solace (2008).Sau thành công của hai tập phim về James Bond gần đây nhất là Casino Royale và Quantum of Solace, hãng sản xuất đã đặt khá nhiều kỳ vọng vào lần tái xuất này của Điệp viên 007.Các nhà sản xuất, giới phê bình và khán giả yêu điện ảnh đều tin tưởng đây sẽ là tác phẩm xứng đáng để chào mừng kỷ niệm 50 năm ra mắt loạt phim này.Với kịch bản hứa hẹn là “hấp dẫn nhất từ trước đến nay”, Skyfall được quay trong suốt 6 tháng, tại những địa điểm đặc biệt trải dài khắp các quốc gia gồm Anh, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.Ngoài Daniel Craig, bộ phim cũng quy tụ dàn ngôi sao hàng đầu của làng điện ảnh thế giới như Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Bérénice Marlohe, Albert Finney, Judi Dench…Bộ phim dự kiến sẽ ra mắt hoành tráng tại “cái nôi” của James Bond là London (Anh) vào ngày 23.10 này, sau đó tiếp tục công chiếu rộng rãi tại khoảng hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.