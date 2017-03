Hé lộ về cuộc cãi vã cuối cùng của Whitney Houston

Khi những bức ảnh của Whitney Houston tại câu lạc bộ đêm Tru Hollywood, Los Angeles, Mỹ hôm 9/2 được công bố, người ta nhận ra rằng, tại đây, danh ca huyền thoại đã có cuộc khẩu chiếu với Stacy Francis, người từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi X-Factor của Mỹ.

Houston được mời tới tham dự bữa tiệc ăn mừng đề cử Grammy do ca sĩ Kelly Price tổ chức, tại câu lạc bộ Tru Hollywood. Cô xuất hiện cùng con gái Bobbi Kristina và đã song ca một đoạn bài "Yes, Jesus Loves Me" cùng Price. Đây cũng là màn biểu diễn cuối cùng của Whitney Houston.



Whitney Houston bước ra khỏi câu lạc bộ Tru Hollywood với đầu tóc rối bời. Ảnh: Pacific Coast.

Trong bữa tiệc, mọi chuyện đều tốt đẹp cho tới khi Ray J - người từng hẹn hò với Whitney - xuất hiện và liên tục trò chuyện với Stacy Francis. Điều đó khiến cho Whitney nổi giận. Cô gây sự trước với Stacy. Ray đã đổ thêm dầu vào lửa khi đứng về phía ngôi sao trẻ. Anh nói với Whitney rằng Stacy là "người nhà". Lời qua tiếng lại một lúc, diva nổi tiếng la ó và giơ tay về phía Stacy. Nhưng không có ẩu đả xảy ra. Nữ danh ca được những người xung quanh can thiệp để bình tĩnh lại.

Tuy nhiên, khi được đưa ra khỏi câu lạc bộ, Whitney vẫn tỏ ra rất hiếu chiến. Các bức ảnh được chụp lại cho thấy, mồ hôi chảy đầy trên mặt cô, dưới chân cô có máu rỏ giọt và tay bị trầy xước.

Nữ ca sĩ được hộ tống ra khỏi câu lạc bộ trong trạng thái kích động. Ảnh: Pacific Coast.

Rapper Ray J, 31 tuổi, là người từng dính vào bê bối tình dục với Kim Kardashian vào năm 2003. Ray được cho là người tình gần đây nhất của Whitney Houston. Nhưng mối quan hệ của họ không khăng khít mà thường rơi vào trạng thái "lúc nóng lúc lạnh".

Hai người bắt đầu qua lại với nhau từ năm 2010, sau khi Houston chia tay Bobby Brown vào năm 2007. Lần gần đây nhất họ bị bắt gặp hẹn hò là hôm 3/2. Cặp sao lệch tuổi cùng đi ăn tối tại nhà hàng Le Petit Four ở Los Angeles. Hai người ôm nhau và có nhiều cử chỉ thân mật. Vì vậy, giới truyền thông Anh nghi ngờ, việc Ray J tỏ ra thân thiết và còn lên tiếng bênh vực Stacy trước mặt Whitney tại một sự kiện diễn ra chỉ 6 ngày sau bữa tối thân mật đó đã khiến Whitney nổi giận.

Mới đây nhất, khi xuất hiện trên chương trình “The Insider” hôm 10/2 để quảng bá cho cuốn sách mới của mình "Death of the Cheating Man”, rất nhiều lần Ray-J được hỏi về mối quan hệ với Whitney.

Whitney Houston và rapper Ray J. Ảnh: ABC.

Anh nói: “Cô ấy là bạn tôi. Tôi quen Whitney trong nhiều năm, và cô ấy là một người bạn của gia đình. Tôi rất yêu mến và quý trọng cô". Ray muốn ám chỉ, quan hệ giữa hai người là "một tình yêu trong sáng thuần khiết". Khi được hỏi thêm, liệu có yếu tố nhục dục trong câu chuyện này, Ray đã né câu trả lời trực tiếp. "Tình bạn của chúng tôi là thứ mà mọi người có thể không hiểu. Chúng tôi ôm nhau, chúng tôi cười, chúng tôi đi ra ngoài ăn tối... ”, Ray chia sẻ.

Khi nghe tin nữ ca sĩ huyền thoại qua đời, Ray J đã tức tốc đến khách sạn nơi cô ở. Nhưng anh bị cảnh sát chặn, không cho vào. Đến nay, nam ca sĩ chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về cái chết của Whitney. Tài khoản Twitter của anh cũng hoàn toàn không cập nhật kể từ sáng 11/2.

"Người thứ ba" Stacy Francis bày tỏ sự hối tiếc vì đã cãi vã với nữ ca sĩ. Trên trang Twitter của mình, cô viết: “Đây là thời điểm đau khổ của tôi. Tôi yêu Whitney Houston bằng tất cả trái tim mình. Cô đã để lại những ảnh hưởng âm nhạc tuyệt vời cho tôi. Tôi rất tiếc vì những sự kiện dẫn đến sự hiểu lầm hôm thứ năm, nhưng tôi tôn trọng và yêu cô ấy nhiều hơn những gì tôi nói”.

Còn Ann Blanchard, người từng làm vệ sĩ cho Whitney Houston đầu thập niên 90, khẳng định nữ ca sĩ có 'một cuộc sống hoàn hảo' trước khi lạm dụng thuốc và ma túy.

“Cô ấy là một người phụ nữ sang trọng, tinh tế. Whitney rất dễ thương và đứng đắn”, Blanchard chia sẻ.

Sau cái chết của nữ ca sĩ, Blanchard khóc giàn giụa trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Bà khoe những kỷ vật, những ca khúc được Whitney tặng trong thời gian làm vệ sĩ cho cô. Blanchard cho biết thêm, Houston không nghiện thuốc hoặc không làm bất cứ điều gì sai trái, cho đến khi Bobby Brown xuất hiện và làm hỏng cuộc đời cô. Từ khi kết hôn với Brown, Whitney chìm vào rượu và ma túy.

“Từ năm 1991, tôi đã nói với bạn bè mình rằng, Whitney thích làm bạn với những người đàn ông hư hỏng. Lúc đó tôi đã sợ điều này sẽ không tốt cho cô ấy", Blanchard nói.

Ray-J có mặt tại khách sạn nơi Whitney qua đời. Nhưng anh nhanh chóng bị cảnh sát đẩy ra ngoài. Ảnh: Tmz.

Whitney Houston đột ngột qua đời trong bồn tắm tại khách sạn Beverly Hilton ở Los Angeles hôm 11/2. Nguyên nhân cái chết đang được làm rõ.

3 ngày cuối đời của Whitney Houston Thứ năm (9/2): Houston được mời tới tham dự bữa tiệc ăn mừng đề cử Grammy do Kelly Price tổ chức. Houston xuất hiện cùng con gái và song ca cùng Price trên sân khấu. Tại đây, Whitney đã có cuộc cãi vã với Stacy Francis. Thứ sáu (10/2): Houston tiệc tùng tại quán bar khách sạn Beverly Hilton với một nhóm bạn. Cô đã uống rất nhiều rượu và hò hét ầm ĩ. Thứ bảy (11/2): Đầu giờ chiều, chị em họ của Houston, ca sĩ Dionne Warwick, gọi điện cho Whitney để rủ cô ngồi chung bàn tại bữa tiệc do Clive Davis tổ chức vào tối cùng ngày. Lúc này, mọi chuyện vẫn bình thường và không có dấu hiệu bất ổn vào với nữ ca sĩ. Vào khoảng 15h15, Whitney nói chuyện với mẹ mình, bà Cissy Houston, qua điện thoại. Mọi thứ vẫn tốt đẹp. 30 phút sau đó, một vệ sĩ của Houston gọi cho bộ phận an ninh khách sạn, báo rằng, nữ ca sĩ được phát hiện "bất tỉnh và ngừng thở trong bồn tắm phòng khách sạn". Cảnh sát và nhân viên y tế ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Họ cố gắng cứu sống Whitney nhưng bất thành. Whitney Houston được xác định qua đời vào lúc 15h55 ngày 11/2.

Hoàng Anh/VNE