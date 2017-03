Heather Russell - Hiện tượng mới

Heather Russell



Theo Người Lao Động



Sự nổi tiếng của Heather Russell có được cũng thông qua YouTube với ca khúc Every Step of The Way. Khán giả đã tặng cho cô bé danh hiệu “Mariah Carey thứ hai”.Sự tán dương đó quả không quá lời khi cô bé chỉ mới 10 tuổi này, đến từ Atlanta (Mỹ), được dự đoán là nghệ sĩ có phẩm chất của ngôi sao Mariah Carey và Justin Bieber, đã chinh phục được cả những nhà sản xuất âm nhạc nhạy bén.Đó chính là lý do khiến cô bé có được nhiều nhà sản xuất âm nhạc săn đuổi, trong đó nổi bật là vị giám khảo Amrican Idol cực kỳ khó tính Simon Cowell và nhà sản xuất tài năng Rob Fusari (người đã góp phần vào thành công của giọng ca cá tính Lady Gaga) dù họ chỉ mới xem cô biểu diễn qua mạng.Rob tin rằng: “Heather sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai. Cô bé sẽ khiến mọi người phải ngạc nhiên rất nhiều”.Cuối cùng, Simon Cowell đã quyết định ký hợp đồng với Heather với hy vọng sẽ giúp cô trở thành ngôi sao thực thụ trong tương lai.Heather Russell cho biết mình chịu ảnh hưởng từ phong cách âm nhạc của Prince, Justin Timberlake, Queen và Alicia Keys. Cùng với khả năng viết nhạc thiên phú, Heather đã bắt đầu sáng tác khi mới 8 tuổi với ca khúc đầu tay của cô mang tên Beautiful. Ca khúc mới nhất của Russell có tên She Needs Love.Hiện tượng Heather bắt đầu xuất hiện trên các cộng đồng mạng từ tháng 7-2010 khi những ca khúc tự thu âm của cô được truyền đi với tốc độ chóng mặt. Nhà sản xuất Rob Fusari nói: “Từ khi lên 5 tuổi, Heather Russell đã học được kỹ thuật rung giọng. Cùng với chất giọng khỏe khoắn đến ngạc nhiên, sự truyền cảm, khả năng luyến láy không khác gì diva da màu Mariah Carey, Heather đích thực là một ngôi sao”.