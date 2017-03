Hello Kitty tròn 40 tuổi và bí mật chưa từng tiết lộ

Hello Kitty không phải là “cô mèo”



Trong khi nhiều hoạt động đang được tiến hành để chào đón sinh nhật lần thứ 40 của Hello Kitty, công ty Sanrio - đơn vị sáng tạo ra hình ảnh Hello Kitty - đã khẳng định rằng Hello Kitty không phải là… mèo.

Vì một lý do nào đó mà công ty Sanrio đã “để mặc” cho những người yêu quý Hello Kitty tin rằng đây là một cô mèo. Nhưng trong lần kỷ niệm sinh nhật đặc biệt này, công ty này đã khẳng định Hello Kitty thực tế là một bé gái học lớp 3, sống ở ngoại ô thành phố London (Anh), có một người chị em song sinh, nhà Kitty có nuôi một chú mèo nhỏ tên là Charmmy Kitty…

Hello Kitty có nét giống với nhân vật cổ tích Peter Pan, đó là sẽ mãi mãi không bao giờ lớn và sẽ vĩnh viễn là cô bé đáng yêu Hello Kitty học lớp 3.

Đó là ý tưởng ban đầu về gốc gác của Hello Kitty do công ty Sanrio sáng tạo ra hồi thập niên 1970. Tuy vậy, công chúng luôn có những cách hiểu bất ngờ và thú vị. Khi Hello Kitty ra mắt thị trường, ngay lập tức nhân vật này đã nhận được sự yêu mến của cả trẻ em và người lớn trên khắp thế giới. Trong suốt 4 thập kỷ vừa qua, ai cũng tưởng Hello Kitty là một… cô mèo.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 40 của Hello Kitty, người ta đã tiết lộ một “bí mật động trời” rằng Hello Kitty thực tế không phải một cô mèo mà là một… cô bé.

Hello Kitty bất ngờ được phát hiện ra rằng cô có một gốc gác không hề “đơn giản”.

Theo thông tin được công ty Sanrio đưa ra thì Hello Kitty chính thức ra đời vào ngày 1/11/1974, có nhóm máu A, tên thật là Kitty White. Người chị em song sinh với cô là Mimmy White. Hello Kitty và gia đình sống ở ngoại ô thành phố London, trong nhà Kitty có nuôi một chú mèo và một chú hải cẩu.

Lý do tại sao Hello Kitty là nhân vật hoạt hình gắn liền với văn hóa Nhật mà lại sinh sống ở Anh, đó là bởi hồi thập niên 1970, phụ nữ Nhật thường lãng mạn hóa cuộc sống ở phương Tây, cụ thể là Anh, và cho rằng đó là điểm đến lý tưởng của cuộc đời.

Hello Kitty bay ra ngoài vũ trụ

Cũng nhân dịp kỷ niệm Hello Kitty tròn 40 tuổi, người ta đã thực hiện một Hello Kitty nhồi bông cao 4cm để đưa lên vệ tinh Hodoyoshi-3. Trên vệ tinh này, Hello Kitty sẽ ngồi nhìn ngắm trái đất qua một ô cửa kính. Kế hoạch này đã được công ty Sanrio tiến hành hồi tháng 6 vừa qua.

Hello Kitty bay ra ngoài vũ trụ.

Trên tấm bảng điện tử nhỏ đặt cạnh Hello Kitty là những thông điệp ngắn mà những người yêu quý nhân vật hoạt hình này từ khắp nơi trên thế giới gửi về.

Hello Kitty - biểu tượng dễ thương nổi tiếng toàn cầu

Hello Kitty đã trở thành một trong những hình ảnh được nhận biết nhiều nhất trên thế giới. Ở Nhật Bản tồn tại một danh từ là “kawaii”, nghĩa là “dễ thương”. Đây cũng đồng thời là một phong cách, một xu hướng mà rất nhiều phụ nữ Nhật theo đuổi. Hello Kitty là một biểu tượng nổi bật của phong cách “kawaii Nhật Bản”.

Hello Kitty ban đầu được thiết kế với mục đích hướng tới đối tượng khách hàng là trẻ em mầm non, nhưng ngay cả người lớn cũng say mê Hello Kitty. Giờ đây, hình ảnh Hello Kitty đã xuất hiện trên hơn 50.000 mặt hàng và có giá trị vào khoảng 7 tỉ đô la.

Công ty Sanrio - đơn vị sở hữu bản quyền đối với hình ảnh Hello Kitty, mỗi năm kiếm được khoảng 760 triệu đô la từ hình ảnh Hello Kitty.

Một trong những lý do khiến Hello Kitty được yêu mến rộng rãi và lâu dài như vậy là bởi Hello Kitty không hề biểu lộ cảm xúc trên gương mặt. Bạn muốn Kitty cảm thấy thế nào, hình ảnh Kitty sẽ hiện lên thế đó. Vì vậy mà Kitty không có miệng - một nét biểu hiện cảm xúc quan trọng trên gương mặt, nhờ vậy, Kitty có tính tương tác đa dạng và không hề áp đặt.

Hello Kitty cũng đồng thời thể hiện khát vọng hòa nhập, bất kể sắc tộc, tôn giáo khác nhau, những người yêu quý Kitty sẽ đều cảm thấy niềm vui và hạnh phúc một cách đơn giản nhất.

Rất nhiều sản phẩm thuộc đủ mọi lĩnh vực đã sử dụng hình ảnh mèo Hello Kitty để chinh phục khách hàng. Tờ tạp chí Forbes từng gọi Hello Kitty là một trong những hình ảnh bán chạy nhất mọi thời đại.

Ở Nhật, người “cầm trịch” trong chuyện chi tiêu, mua bán chính là phụ nữ. Ngay cả những món đồ mà phụ nữ không sử dụng nhiều bằng nam giới, thì họ vẫn là người có vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định, vì vậy, Hello Kitty ra đời để chinh phục phụ nữ bằng sự dễ thương, để lấy lòng họ khi đặt lên bất cứ sản phẩm nào.

Theo Bích Ngọc (Dân trí)