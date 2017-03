Hết gạ tình đến đánh ghen

Gò bó, mất tự do Có lẽ với những người nổi tiếng, song hành với hào quang là sự gò bó, mất tự do. Nhạc sĩ Trần Tiến thẳng thắn: “Sự nổi tiếng đôi khi làm phiền tôi”. Trần Tiến vốn là người tự do, phóng khoáng nhưng đã là người của công chúng thì mỗi lần đi đâu, làm gì, ông lại phải suy nghĩ, đắn đo, kiểu: Liệu bộ trang phục thoải mái này có khiến người hâm mộ thấy khó chịu? “Trang phục đạo mạo, ăn nói kiểu cách khiến tôi thấy gò bó quá. Tôi cứ như phải đóng vai một kẻ trưởng giả sang trọng trong khi bản chất chỉ là một kẻ du mục tự do, khó chịu lắm”- ông nói. Với việc nhiều người hâm mộ luôn nghĩ rằng “ngôi sao” lúc nào cũng phải tươi tắn, xinh xắn mỗi khi xuất hiện nơi công cộng đã khiến ca sĩ Cẩm Ly ngày càng lười ra khỏi nhà. Chị bộc bạch: “Tôi cũng chỉ là một người bình thường, có chăng là làm một công việc dễ được nhiều người biết đến mà thôi. Khi rời sân khấu, tôi cũng muốn để mặt mộc, mặc đồ thoải mái ra đường như bao phụ nữ khác. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, nhiều người nhận ra lại chỉ trỏ, xầm xì bàn tán khiến tôi thấy ngượng ngùng quá”.