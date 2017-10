HH Phạm Hương lộng lẫy trong BST 'Dấu Ấn Nàng Hương'

Đêm thứ hai của Lễ hội Thời trang và Công nghệ - Fashionology 2017 với chủ đề “Làn sóng mới”, diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM).



Đêm diễn được mở màn vô cùng hoành tráng và ấn tượng bởi sự xuất hiện của Hoa hậu Phạm Hương trong BST “Dấu Ấn Nàng Hương” đồng sáng tạo bởi Comfort và NTK Lâm Gia Khang cùng công nghệ 5D Mapping độc đáo.





Các người mẫu trình diễn BST cuả NTK Lâm Gia Khang.



Người mẫu trình diễn BST của NTK Lâm Gia Khang.



Người mẫu trình diễn BST của NTK Lâm Gia Khang.



Ngoài ra, đêm diễn còn mang đến những BST thời trang ấn tượng,

đong đầy nhiều cảm xúc mới lạ, đến từ 14 nhà thiết kế ASEAN, Hiệp hội dệt may, thương hiệu Vita Jeans, Việt Tiến, The New District, Michiko, Marc Fashion và nhà thiết kế Vũ Thu Phương.





Bên cạnh đó, sàn diễn thời trang phố đi bộ Nguyễn Huệ còn bùng nổ hơn bao giờ hết với những tiết mục biểu diễn “rực lửa” của ca sĩ Thu Minh, Ali Hoàng Dương, DJ Kristina.





Ca sĩ Thu Minh trình diễn trong đêm thời trang và công nghệ trên phố đi bộ.