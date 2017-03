HHHV VN Thùy Lâm: Bị đòi giết vì thi hoa hậu

Vậy mà, cô gái ấy đã “lội ngược dòng” ngoạn mục ở phút chót, giành được vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, rồi lọt tiếp vào top 15 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008. Hàng triệu người đã chứng kiến, đã chia vui với hạnh phúc và vinh quang đến bất ngờ đó của hoa hậu Thùy Lâm. Nhưng có bao nhiêu người biết được, từ khi thành hoa hậu, gia đình cô đã phải nhờ đến…cơ quan an ninh để bảo vệ trước những lời đe dọa?

Thay đổi 4 cái sim điện thoại để giữ tinh thần

* Hỏi thật Thùy Lâm, đến giờ, sau hai cuộc thi liên tiếp kéo dài, Lâm có còn cảm thấy choáng ngợp vì ngôi vị nhan sắc mà mình có được và đã quen với hai từ “hoa hậu” gắn liền với tên mình chưa?

Suốt cả tháng qua, khi mọi người luôn gọi Miss Việt Nam, thì tôi mới quen và biết là người ta gọi mình (cười). Trước đây, khi đi chụp ảnh thời trang cho các báo, cũng có nhiều người khuyên tôi đi thi hoa hậu, nhưng tôi không nghĩ tới, một phần vì lúc đó còn nhỏ, chưa đủ tự tin, sợ người ta nói mình bon chen và một phần thấy lo lo bởi trước giờ cứ nghe những điều tiếng sau những cuộc thi nhan sắc. Tôi không biết thực hư ra sao, chỉ nghe thôi, nên thú thật là không dám đi thi vì sợ mang tiếng. Nhưng chính xác trong cuộc thi này, thi rồi mới biết, nhiều đồn đại toàn là nói bậy. Hoàn toàn không có chuyện này nọ và cả mua giải như đồn. Gia đình tôi chưa mời được một ly nước với các thành viên trong ban giám khảo.

Đăng ký thi Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) Việt Nam là một điều bất ngờ đối với chính bản thân tôi, tự nhiên lúc đó tư tưởng khác hẳn, muốn được thử sức một lần khi mình đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái và vì nhận được rất nhiều lời động viên. Nhưng thú thật, đi thi, tôi nghĩ lọt vô top 10 là được rồi, không nghĩ là sẽ rinh được chiếc vương miện về. Lúc đọc tên tôi được hoa hậu, tôi bất ngờ đến không tin nổi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Rồi sau đó, khi được cử đi thi HHHV, tôi cũng lo nghĩ lắm, sợ là người đại diện Việt Nam đi thi, mà nếu không đạt được gì, thì không biết sẽ ra sao. Lo và cảm thấy bị áp lực. Vì thời gian chuẩn bị của hoa hậu Việt Nam mình chỉ vỏn vẹn 10 ngày, trong khi thí sinh khác có cả năm. Nhưng rồi tôi cũng tự trấn tĩnh để vượt qua bằng sự cố gắng hết sức, từ những điều nhỏ nhất, để thể hiện bản thân, thể hiện nét đẹp của Việt Nam.

Tôi đâu ngờ, khi đó, ngay chính lúc tôi đang nỗ lực nhất, lại có những thông tin trên mạng như tôi bị đình chỉ thi, nói xấu chuyện riêng tư của gia đình tôi và những chuyện kinh khủng giờ nghe lại vẫn hết hồn, như chuyện bị khủng bố, đe dọa qua điện thoại. May mà tôi chủ trương không đọc tin tức để tránh bị mất tinh thần trước những người không thiện chí và mẹ tôi giấu đi chuyện “có người đòi giết” và đổi số điện thoại cho tôi, trước lúc tôi biết.

* Bây giờ, về nhà rồi, kết quả đạt được đủ khiến những ai quan tâm theo dõi cuộc thi lớn này hài lòng, khi nghe kể lại chuyện gay cấn “như trong phim” đó, Thùy Lâm cảm thấy thế nào?

Thật sự mọi chuyện cũng đã qua rồi. Tôi vui vì những gì mình đã làm được. Cho đến khi thi HHHV Việt Nam xong, và nhất là HHHV tôi thấy mình tự lập, tự tin hơn và đủ sức thực hiện những ước mơ, mong muốn của mình. Tôi biết trong thời gian thi HHHV, mình đang là tâm điểm chú ý, thì sẽ có người thích và người ghét. Nhưng tôi nghĩ số người ghét đó không nhiều đâu. Họ chỉ có thể nói trên blog với tư cách cá nhân, hoặc cứ mãi là lời đồn, chứ những chuyện rõ ràng không phải là sự thật thì họ không thể lên chỗ thông tin chính thống mà nói lung tung được.

Những lời đồn, ngay chuyện ba mẹ tôi chia tay, là chuyện bình thường, không phải là nghiêm trọng khiến tôi không thể vượt qua. Còn chuyện những tin nhắn vào máy mẹ tôi, dọa sẽ giết, rồi nói là tôi sẽ không dự thi được, giờ tôi mới được nghe từ mẹ, vì thời điểm đó, mẹ chỉ căn dặn tôi có mỗi chuyện hãy ráng ăn nhiều để đủ sức khỏe tham gia các hoạt động và hãy cố gắng hết sức là được rồi, đừng đặt ra nhiều hi vọng, rồi tạo áp lực, căng thẳng cho mình. Bây giờ tôi mới biết, gia đình mình đã bị rơi vào căng thẳng và chịu áp lực còn hơn tôi khi bị quấy nhiễu bằng vô số tin nhắn, điện thoại nặc danh. May mà mẹ đưa cho tôi tới 4 cái sim để thay đổi. Mẹ tôi đã phải lên trình bày với cơ quan an ninh.

Tôi và gia đình đều quan niệm: Cái danh thì ai cũng muốn, nhưng để được danh mà phải ảnh hưởng cả tinh thần lẫn thể xác thì tôi không cần, không muốn. Tôi đã được cử đi thi, dù có muốn hay không thì cũng như người đã leo lên lưng cọp rồi, không lùi được nữa. Chỉ cố gắng mà làm thật tốt để không phụ lòng những ai đã dành cho tôi cơ hội chỉ có được một lần duy nhất trong đời này. Tôi biết ơn vì điều đó và nỗ lực từng ngày trong suốt một tháng thi HHHV.

Tự tin là “món quà” lớn nhất từ HHHV

* Thùy Lâm có nhận ra mình chưa được tự tin lắm trong những ngày đầu, khi mới bắt đầu bước chân vào “cuộc chơi” sắc đẹp lớn nhất nhì hành tinh này?

Tôi đã từng diễn thời trang ở Đức, cũng hay đi xem các show thời trang Việt Nam và có đi tập với em gái ở một lớp dạy cách tạo dáng cho người mẫu, nhưng quả thật, những điều “quen thuộc” trong cách “đi đứng” mà mình biết đó không hợp trong cuộc thi lớn này.

Cho đến trước đêm trình diễn chung kết 8/7, tôi mới được chỉ dẫn một cách tận tình từ bà Lou, người hướng dẫn đội hình, tạo dáng cho thí sinh trong các vòng thi chính thức. Bà nói xu hướng bây giờ trong trình diễn là phải thật tự nhiên. Tự nhiên với chính mình thì mới có thể trở nên tự tin trong mắt người xem. Và quan trọng nhất là hãy đi theo “kiểu” của mình...

Tôi thấy mình là người may mắn khi được tham gia suốt quá trình luyện tập ở cuộc thi này. Và đêm 8/7 tôi đã thay đổi trong cách trình diễn, tự nhiên và tự tin hơn. Tôi cố gắng làm theo sự chỉ dẫn của bà, vì tôi muốn thành công và thật sự muốn thay đổi khi nhận được những lời khuyên chân thành, đúng đắn.

* Hành trang từ HHHV 2008 mà Thùy Lâm có được ắt hẳn không chỉ có mỗi chuyện học được ở cách trình diễn trên sân khấu?

Đúng vậy. Quả là một tháng mà học được rất nhiều. Có những cái mình muốn thay đổi, nhưng không dám làm, vì e dè, lo sợ, quen với cái cũ thì giờ, tôi đã tự tin quyết định nếu thấy đúng. Người nổi tiếng phải bản lĩnh, không lo sợ thua trước người hơn mình thì mới chiến thắng. Riêng về sự độc lập, chủ động thì qua một tháng tự xoay sở, tôi làm được quá nhiều thứ, trong đó có chuyện biết tự trang điểm, biết làm cho mình đẹp hơn trong mắt người khác.

Ở HHHV, BTC không cho chuyên gia trang điểm hỗ trợ thí sinh, mà bắt buộc mỗi thí sinh phải tự trang điểm cho mình. Những ngày đầu khi mới vào “sống tập trung”, tôi lo lắm vì trước giờ cả ca sĩ lẫn người mẫu Việt Nam khi chụp hình hay diễn show đều có chuyên gia trang điểm, nên tôi chưa được thành thục lắm. Tôi đã phải mày mò tự làm trong tất cả các lần xuất hiện. Ở hậu trường, các thí sinh khác cũng phải mày mò như tôi vậy, tối tối đầu ai cũng quấn đầy giấy bạc, ép tóc. Thấy các thí sinh khác ai cũng nỗ lực làm đẹp, tôi cũng quấn, cột, búi tóc rồi để vậy đi ngủ.

Khi thấy thành quả của mình được mọi người khen xinh và lạ hơn hôm qua, tôi càng phải cố để làm đẹp hơn hôm sau. Nói thật, riêng khoản dán lông mi giả, đến show bikini ở Vinpearl, tôi mới biết làm. Giờ thì “chuyên gia trang điểm Thùy Lâm” đã lên tay nghề khiến chuyên gia trang điểm Phước Lợi - người trang điểm riêng cho tôi, nói đùa, sau này chắc tôi kiêm luôn phần này khi có show chụp quảng cáo! Một tháng qua rất cực, da đen hơn, dung nhan “tàn” hơn, nhưng tôi thấy thật sự mình khỏe khoắn và tự tin hơn.

* Vậy là “Hoa hậu Thùy Lâm - Top 15 HHHV” bây giờ đã khác xa “cô tiểu thư Thùy Lâm, không biết tự lập, yếu đuối và sức khỏe kém” như mọi người từng nghĩ và nói?

Lúc đi thi, tôi rất ý thức chuyện ăn uống để có sức tham gia nhiều hoạt động. Khi nghe mọi người hỏi thăm đã hết bệnh chưa, thật ra rất cảm động vì sự quan tâm của mọi người, nhưng tôi không bị bệnh, mà sao lúc đó thông tin lại nói tôi bệnh. Tôi chỉ bị say sóng, BTC nói là có thể về vì sáng mai có cuộc phỏng vấn quan trọng hơn là dự tiệc tối ở Vinpearl. Thế mà sau đó, mọi người rộ lên tin Thùy Lâm quá yếu, đuối sức, ngã bệnh, không đủ sức khỏe. Làm “bác sĩ” chẩn đoán bệnh cho tôi luôn, khi nói là “từ trước đến giờ sức khỏe Thùy Lâm không tốt”.

Ai nhìn tôi thấy hiền lành cứ nghĩ là yếu đuối. Đâu phải vậy. Vóc dáng của tôi có nhỏ con hơn so với các thí sinh khác. Nhưng đã có rất nhiều thí sinh bệnh, mệt, nghỉ nhiều buổi, nhưng vì ở hậu trường, những chuyện đó được BTC giữ kín, chỉ tại hoa hậu Việt Nam được báo chí Việt Nam quan tâm nhiều nên mới biết). Sự cố gắng đó, những thí sinh tập chung với tôi thấy rõ nhất, những người của BTC cũng thấy rõ điều đó. Kết quả đạt được là chấm cả quá trình tự lập, cố gắng, ý chí, bản lĩnh của mỗi thí sinh, chứ không phải chỉ đẹp.

Danh hiệu hoa hậu sẽ mở ra cho tôi chặng đường mới

* Tham gia ca hát từ nhỏ rồi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, đóng phim, làm người mẫu quảng cáo, rồi giờ trở thành hoa hậu, Thùy Lâm có nghĩ mình “số sướng”, sinh ra với một ngôi sao quá may mắn?

Ai cũng nói tôi được trải thảm đỏ cho đi. Nhưng sự thật đâu phải vậy. Gia đình tôi cũng đâu phải giàu có, hạnh phúc gì đâu. Từ năm 10 tuổi, ba mẹ tôi đã không sống với nhau, hai chị em tôi sống với mẹ, cả tháng hay 2- 3 tuần mới gặp ba một lần. Tôi nghĩ một đứa trẻ với hoàn cảnh như thế thì không thể nói là may mắn được. Khi học bên Đức, tôi cũng lủi thủi một mình. Về Việt Nam nghỉ hè, thấy có cuộc thi Tiếng hát Truyền hình, tôi đăng ký tham gia vì nếu thành công thì ba mẹ mới cho theo đuổi con đường này.

Tôi vẫn còn đang đi học cao đẳng và chỉ mới đi hát chuyên nghiệp được một năm, sau album vol 1. Vì là ca sĩ không có công ty độc quyền như các ca sĩ khác nên tôi phải tự lo hết, trong đó có nỗi lo làm sao để hình ảnh của mình đến được với nhiều người hơn và tôi chọn cách đóng phim truyền hình. Rồi dự thi hoa hậu. Tôi nghĩ sự may mắn tôi có là vì tôi biết nắm bắt cơ hội khi cơ hội đến với mình. Cố gắng của mình, cộng với sự hỗ trợ của những người trong giới như nhà thiết kế Thuận Việt, Văn Thành Công, trang điểm Phước Lợi..., tôi mới có được kết quả tốt.

* Có lúc nào Thùy Lâm nghĩ mọi thứ mình đạt được là nhờ nhan sắc?

Tôi thấy may mắn khi được ba mẹ sinh ra có vóc dáng, chiều cao và mặt mũi sáng sủa. Đó quả là lợi thế. Nhưng nếu chỉ có nhiêu đó thôi cũng chẳng đi đến đâu. Trong nghề này, mình phải biết trau dồi thêm chuyên môn, biết luôn làm mới, biết chăm chút cho hình ảnh của mình. Một trong số những lý do tôi được mọi người ủng hộ cũng như tôi tin ở chính mình khi đi thi hoa hậu là từ trước tới giờ tôi chưa bị một tai tiếng nào. Từ nhỏ tôi đã được mẹ dạy dỗ, nhờ mẹ khó mà tôi mới trở nên đàng hoàng, không có tì vết gì trong cách sống và được như ngày hôm nay.

* Trong giới showbiz này, ca sĩ nữ mà có ngoại hình xinh đẹp thật khó mà tránh khỏi những lời tán tỉnh, đưa đẩy, cả thiện chí lẫn có “ý đồ” không tốt?

Tất nhiên là có. Nhiều nữa là khác. Giới này rất phức tạp và đó là lý do đi đâu tôi cũng muốn mẹ đi cùng. Những ai có ý tốt với mình, thấy mẹ đi chung thì cũng chẳng sao, nhưng nếu ai có ý gì đó không tốt với mình chắc chắn sẽ e ngại. Chứ tôi thì tự lập và biết lo cho mình từ thời sống ở bên Đức, ba mẹ cũng đã yên tâm rồi.

* Trở thành hoa hậu, Thùy Lâm sẽ vẫn là ca sĩ chạy show như đã từng hay sẽ làm gì khác? Những lời mời cho các show diễn, phim ảnh hiện giờ chắc là nhiều hơn trước?

Trước giờ, cái gì tôi cũng làm rồi: ca sĩ, MC, đóng phim, đóng quảng cáo, chụp hình mẫu. Bây giờ thì sẽ thêm vai trò người mẫu và sau này sẽ cùng gia đình mở một công ty đào tạo người mẫu cho các em lứa tuổi 13-15. Hiện cũng có nhiều lời mời đi diễn, riêng điện ảnh đã có 4 phim mời đóng vai chính, nhưng tôi còn đắn đo. Đam mê nhất của tôi vẫn là ca hát và tôi đang thâu âm album vol 2 với sự biên tập của nhạc sĩ Vĩnh Tâm. Tôi muốn chuẩn bị cho tốt, nhất là sau album vol 2 này, để sự xuất hiện của mình sẽ khác, hay hơn, hấp dẫn hơn.

* Tức là sẽ có một “ca-sĩ-hoa-hậu” cao giá?

Tôi đang phải trau dồi, tập luyện để hát và trình diễn tốt hơn - đó là sự đổi mới của tôi. Còn chuyện “giá” sẽ khác, thì tôi luôn luôn quan niệm phải sống có trước có sau. Sự giúp đỡ của mọi người, cũng như tình nghĩa luôn là điều quan trọng đối với tôi. Tôi nghĩ là mình biết cư xử thế nào cho đúng, tùy chương trình và hoàn cảnh.

Tôi sẵn sàng không lấy cát-sê, đi xa đối với một chương trình từ thiện và ngược lại, không hát ở nơi ăn uống ồn ào dù cát-sê có cao cách mấy, như đã từng - trước cả khi đạt danh hiệu hoa hậu. Hãy làm việc với tôi rồi sẽ hiểu, chứ đừng nghe đồn thổi. Mẹ tôi dạy, đã bước vào giới này, phải biết chấp nhận dư luận, thậm chí họ nói sai, nói những điều không có nhưng mình thì hãy cứ sống đúng với bản chất của mình, hôm nay người ta không hiểu, ngày mai, ngày mốt người ta sẽ hiểu mình. Vây thôi. Chứ không thể đi đính chính hết cho mọi người được.

Tôi nghĩ làm hoa hậu không phải để thay đổi cuộc sống của mình. Nhưng tốt nhất mình đừng làm cái gì đó để người ta có thể nói không hay về mình!