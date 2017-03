HHVN 2008: Khi người đẹp "bị" đấm

Trong phần thi Hoa hậu Biển chiều qua, (22/8) các thí sinh được chia làm 4 nhóm theo các trò chơi: bơi với phao, lướt ván trên cạn, đánh gôn và bóng chuyền bãi biển.

Bộ đồ thể thao biển với 3 màu: xanh da trời, xanh nước biển và cam làm nổi bật vẻ đẹp khoẻ khoắn của các thí sinh. Mỗi nhóm thí sinh chơi một môn thể thao, để thể hiện vẻ đẹp hình thể. Những thí sinh còn lại là khán giả cổ vũ.

Một sự cố nhỏ đã xảy ra khi các thí sinh đang "hồn nhiên" vui chơi. Lê Hoàng Bảo Ngọc đến từ Lâm Đồng trong khi nô đùa với bạn bè đã bất ngờ bị "đấm" vào mặt. Cô ôm mặt suýt khóc, khán giả bên ngoài (chủ yếu là các BTV của truyền hình) đã xôn xao "năm nào cũng có chuyện như thế này, các người đẹp luôn tìm cách ra tay với các đối thủ của mình". "Đã gọi là đấu trường sắc đẹp mà, phải tìm cách loại đối thủ chứ?".

Vừa ôm khuôn mặt tấy đỏ vì "bị đấm", Lê Hoàng Bảo Ngọc cho biết "Em nghĩ đây cũng chỉ là lỗi sơ ý thôi, chắc các bạn cũng không cố tình".Trước đó một ngày, trong chuyến thăm di tích Mỹ Sơn, Lê Hoàng Bảo Ngọc cũng đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng và có ý định bỏ cuộc khi cô bất ngờ bị dị ứng mỹ phẩm. Miệng méo xệch và không cười được. Tuy nhiên sau khi được an ủi, nghỉ ngơi và xức thuốc, cô đã ổn định trở lại.

Trong các cuộc thi sắc đẹp, sự đố kị, ghen ghét là điều khó tránh khỏi. Thậm chí có người đẹp đang là ứng cử viên sáng giá đã tìm cách uy hiếp tinh thần đối thủ nặng ký của mình bằng cách chủ động "xin" được ở cùng. Sau đó cô bày hàng chục bộ áo dài, dạ hội la liệt khắp phòng khiến đối phương cảm thấy choáng váng và lo lắng. Cô cũng đưa ra lời khuyên, lời chỉ bảo cho các người đẹp khác "đi thi phải đầu tư như thế này, áo dài phải mời 3-4 NTK, áo dạ hội cũng phải vậy, đi thi phải có người trang điểm riêng...". Những kiểu tin đồn làm nao núng tinh thần các thí sinh dạng "Có thí sinh đầu tư cho cuộc thi HHVN 2008 lên tới 1 tỷ đồng..." đang lan tràn và xuất hiện khá nhiều trong hậu trường sắc đẹp.

Có người đẹp còn quái chiêu hơn. Sau những buổi tập, diễn khá mệt mỏi, thời gian ngủ nghỉ của các thí sinh chỉ được chừng hai tiếng đồng hồ, cô đã bật nhạc rất to với lý do 'Tớ không nghe nhạc khi ngủ thì không ngủ được" khiến các thí sinh cùng phòng chỉ còn biết than trời với nhau.