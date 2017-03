Hiện thực hay cú 'p-a'?

Người có trách nhiệm nói gì? Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Tiến Thọ: Tôi tin tỉnh Khánh Hoà đã cân nhắc kỹ Chúng tôi ủng hộ mọi hoạt động đúng theo quy định của Nhà nước và Bộ VH-TT-DL. Đơn vị nào đứng ra tổ chức đều được giúp đỡ trên cơ sở văn bản pháp lý đã được thông báo. Bộ VH-TT-DL đã và đang hỗ trợ về nguyên tắc và pháp lý, xin ý kiến của các bộ ngành liên quan và Chính Phủ. Tuy nhiên, vai trò chủ trì và chịu trách nhiệm trước Nhà nước về việc này, là UBND tỉnh Khánh Hoà. Tôi tin lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà đã cân nhắc kỹ khả năng đáp ứng các yêu cầu về tài chính, điều kiện mặt bằng và các yêu cầu khác của Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ. Tôi cũng đã được đọc đề án chi tiết do Cty CP Hoàn Vũ và tỉnh Khánh Hoà trình lên. Chính phủ và các Bộ ngành liên quan sẽ sớm có ý kiến chính thức về việc này. Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà: Cơ hội tuyệt vời để quảng bá và thu hút đầu tư Đây không chỉ đơn thuần là một cuộc thi hoa hậu, mà là một sự kiện văn hoá lớn được hàng trăm quốc gia quan tâm, có ý nghĩa và lợi ích to lớn không chỉ đối với tỉnh Khánh Hoà mà còn cho cả nước, về mặt thu hút đầu tư, giới thiệu hình ảnh về một đất nước thanh bình tươi đẹp đến du khách trên toàn thế giới. Ban tổ chức đã đặt vấn đề rõ ràng với chúng tôi về khoản tiền mua bản quyền 7 triệu USD, chi phí tổ chức 8 triệu USD, tổng cộng 15 triệu USD. Khoản tiền này đã được Cty CP Hoàn Vũ cam kết đáp ứng trước tỉnh, tỉnh đã thẩm tra và báo cáo với Chính phủ. Về mặt bằng, chúng tôi cũng đã khảo sát và nhất trí chọn địa điểm xây dựng khán phòng 7.500 chỗ cho cuộc thi trong Khu Du lịch Sông Lô, một vị trí rất đẹp. Khi cuộc thi tổ chức tại đây, chúng ta sẽ có được 12 phút quảng bá hình ảnh và đất nước con người Việt Nam trên hàng loạt các hãng truyền hình lớn đến 120 quốc gia trên thế giới, như vậy cũng cần đến sự đóng góp của nhiều địa phương khác, nhưng điều đó sẽ bàn sau. Tới giờ phút này, tỉnh Khánh Hoà quyết tâm cao để cuộc thi có thể tổ chức thành công tại Nha Trang. Ban chỉ đạo sẽ gồm nhiều thành viên của các bộ ngành trung ương, còn ban tổ chức do tỉnh Khánh Hoà lập ra phải lo liệu rất nhiều việc liên quan. Tiến sĩ Đoàn Thị Kim Hồng, đại diện lãnh đạo Cty Cổ phần Hoàn Vũ: Rất mong có sự giúp sức của các nhà tài trợ Cty CP Hoàn Vũ ra đời bởi sự góp vốn của 3 thành viên thuộc 3 Cty, trong đó có Cty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại CIAT do tôi làm Chủ tịch HĐQT; ông Lê Duy Đức, Chủ tịch HĐQT Cty Việt CEO; ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang. Sở dĩ có sự hợp nhất 3 Cty này vì chúng tôi cần góp vốn đáp ứng đủ các yêu cầu của Tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ. Sau khi chúng tôi trình phương án chi tiết về việc tổ chức thi Hoa hậu Hoàn vũ, UBND tỉnh Khánh Hoà đã thẩm định năng lực tài chính, năng lực tổ chức của Cty CP Hoàn Vũ, làm tờ trình lên Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành. Nếu được sự cho phép từ Chính phủ, cả 3 chúng tôi sẽ bay ngay sang New York để thương thảo các vấn đề liên quan, đóng tiền tạm ứng bản quyền ban đầu 1,5 triệu USD, ký kết hợp đồng. Ngay sau đó Tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ sẽ công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng: Việt Nam chính thức là đất nước đăng cai Hoa hậu Hoàn vũ năm 2008. Chúng tôi được tính toán tự cân đối thu chi, lập Ban vận động tài trợ. Chi phí phải bỏ ra cho cuộc thi này không nhỏ nên chúng tôi rất mong có sự góp sức của các nhà tài trợ, doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng chúng tôi tổ chức tốt sự kiện đầy ý nghĩa này, để góp phần đưa uy tín Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế.