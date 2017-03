Hiền Thục tiết lộ về người tình 8 năm chưa cưới

Mới 21 tuổi đã phải làm mẹ đơn thân quả là một điều khủng khiếp đối với ca sĩ trẻ đang thành danh như Hiền Thục. Hơn 10 năm trôi qua đã chứng minh Hiền Thục đủ bản lĩnh vượt qua cú sốc đầu đời, làm tốt vai trò vừa là cha, vừa là mẹ và mang đến cho con gái một cuộc sống tốt đẹp.



Đủ bản lĩnh đối phó với scandal



- Gần đây, Hiền Thục nói ở nhà “trốn scandal”, phải chăng chị rất “dị ứng” với nội hàm của khái niệm đó?



- Hoạt động trong giới showbiz hơn 20 năm, tôi hiểu được rằng, thị phi, scandal đến với mình là điều không tránh khỏi. Scandal như một con dao 2 lưỡi cho người nghệ sĩ, có mặt tốt và xấu. Scandal khiến mọi người chú ý nhiều hơn đến mình nhưng cũng làm cho mình trở nên tai tiếng hơn. Vì vậy, với riêng quan điểm của tôi, mình càng tránh xa hoặc tiết chế nó thì càng tốt.



- Mặc dù chị đã có ý thức tránh xa nhưng nếu scandal vẫn “chủ động” tìm đến thì chị đối phó ra sao?



- Tôi đã miễn nhiễm với con virus này từ lâu rồi. Là một người của công chúng, cuộc sống khó bình lặng được. Nhất cử nhất động gì của tôi cũng sẽ có người soi mói, thêu dệt. Trước khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, tôi đã lường trước, nên giờ đã quen “sống với lũ”.



Tôi không cần phải đính chính, cũng không dại gì cứ suy nghĩ, đào xới câu chuyện lên để chuốc lấy phiền muộn. Tôi chỉ quan trọng làm sao mình có thể sống thoải mái và không cảm thấy xấu hổ với chính bản thân là được.

- Đó là đối với scandal ở mức độ nhẹ, còn ở mức độ khủng khiếp, nó có khả năng “tàn phá” sự nghiệp, danh dự, thậm chí nhan sắc của chị thì sao?



- Đúng là cũng có những thời điểm scandal lên đến đỉnh điểm như lúc tôi gặp trắc trở, rắc rối về đường tình duyên, phải làm mẹ đơn thân, phải đối mặt với vô vàn khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần, bị người ta hành hung, đối xử tệ bạc… khiến tôi thật sự “sốc”, mệt mỏi, căng thẳng. Trước những tình huống như vậy, tôi vẫn phải đối diện với nó bằng một thái độ thật bình tĩnh, không để mình bị lôi kéo làm cho sự việc diễn biến theo chiều hướng xấu bằng cách không theo dõi các phương tiện truyền thông trong suốt thời gian đó, không quan tâm đến những lời đồn thổi, bình luận đúng sai… Rồi thời gian sẽ là phương thức hữu hiệu để chữa lành mọi vết thương.



Tôi không có duyên nợ với bất kỳ người đàn ông nào



- Hiền Thục ngày càng trẻ đẹp, rạng rỡ. Chị có bí quyết gì trong việc gìn giữ nhan sắc?



- Có lẽ là do tôi đổi cách trang điểm, ăn mặc phù hợp cộng với tư tưởng thoải mái, hài lòng với cuộc sống hiện tại, kinh tế ổn định… Nói chung là tất cả mọi việc đều hài hòa, cuộc sống thực sự vui vẻ đã giúp tôi trẻ lâu.



- Phải chăng còn nhờ yếu tố tình yêu với một “người bí mật” suốt 8 năm mà chị quên chưa nhắc tới?



- Có lẽ là vậy, nhưng điều đó thuộc phạm trù “riêng tư” rồi, tôi không muốn nói nhiều đến chuyện này. Hãy để anh ấy là của riêng tôi và chỉ tôi hiểu anh ấy. Thế là đủ!



- Người phụ nữ khi có hạnh phúc, họ muốn hét toáng lên cho cả thiên hạ biết. Còn với chị, khi đang có tình yêu, chị “không muốn nói nhiều”, chị sợ “nói trước bước không qua” hay “con chim sợ cành cây cong”?

- Có lẽ là cả hai.



- Yêu nhau 8 năm chưa cưới, không lẽ chị ủng hộ trào lưu làm mẹ đơn thân?



- Tôi không hô hào trào lưu làm mẹ đơn thân (single mom). Đó chỉ là bất đắc dĩ thôi, vì bản thân mình đã quá khổ sở về việc này rồi, nó không có gì tốt đẹp cả. Tôi đã phải nỗ lực cố gắng rất nhiều, vừa làm cha, vừa làm mẹ để lo cho con có một cuộc sống cân bằng, bình thường, tốt đẹp như mọi gia đình đầy đủ khác.

- Vậy tại sao chị không sớm kết hôn để bé Gia Bảo được sự chăm sóc của cả ba lẫn mẹ?



- Theo tử vi – tướng số thì tôi không có duyên nợ với bất kỳ người đàn ông nào. Có lẽ, mọi người sẽ bảo tôi có cái nhìn bi quan, nhưng với tôi thì: ”Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề…”. Mặc dù rất yêu nhau đấy, nhưng mỗi người nên có cuộc sống riêng của mình. Khi yêu, người ta mang đến bên người yêu những gì tốt đẹp nhất, tưởng chừng như hi sinh tất cả vì tình yêu. Thế nhưng khi đã thành vợ chồng, cái bản chất thực trong mỗi con người mới thực sự thể hiện hết và phát sinh những rắc rối.



Ngoài ra, tôi sinh vào tháng 5, thuộc cung Kim Ngưu. Tử vi phương Tây nói, những người sinh vào cung này thường không thích thay đổi, xáo trộn, chung thủy cũng là một trong những đức tính của họ. Do vậy, cho đến thời điểm này, tôi không muốn thay đổi nếp sống, sinh hoạt hàng ngày mặc dù không biết tương lai sẽ thế nào.



- Dù không muốn kể rõ về chuyện riêng tư nhưng chị vẫn có thể bật mí một chút với độc giả về người mình yêu?



- Đó là một người đàn ông đáng để tôi tin tưởng – một người có thể mang lại cuộc sống thuận lợi cả về tinh thần và vật chất cho mẹ con tôi.



- Con gái của chị đã cao gần bằng mẹ, chắc hẳn chị cũng đã phải trải qua bao khó nhọc trong quá trình nuôi con?



- Dĩ nhiên, là một người mẹ đơn thân như tôi sẽ khó khăn hơn một phụ nữ có chồng bên cạnh rất nhiều. Trách nhiệm của tôi phải nhân đôi lên, vừa đóng vai trò một người cha bản lĩnh, vừa là một người mẹ dịu hiền của đứa bé…



- Chị có thể kể về con gái Gia Bảo?



- Gia Bảo hiện đang học lớp 5 Trường Quốc tế Việt – Úc. Cô bé rất cá tính, lại sinh vào cung Thiên Đình nên hay lý sự, tranh cãi, bảo vệ quan điểm đến cùng khiến tôi đau đầu. Tôi cũng là bà mẹ “cao thủ” (chứ không phải bà mẹ dữ dằn), lúc nghiêm khắc, lúc mềm dẻo, mua chuộc bằng quà cáp… để cô bé “tâm phục khẩu phục”, vừa yêu mẹ nhưng cũng vừa sợ mẹ.



- Cuộc sống đã đủ đầy, công việc tiến triển theo chiều hướng tốt, con gái ngày càng khôn lớn và xinh đẹp… Chị còn những mục tiêu gì mà chưa thực hiện được?



- Tôi còn nhiều mong muốn, nhiều mục tiêu lắm nhưng chưa thực hiện. Trước mắt tôi chỉ mong sao gia đình mình luôn mạnh khỏe, bình an, mình có sức khỏe tốt để làm việc tốt.



- Xin cảm ơn chị! Chúc chị và con gái luôn gặp mọi việc may mắn, an lành!



Theo Gia Đình Trẻ