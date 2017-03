Hiền Thục: “Ước trẻ mãi không già!”

Nhìn thẳng vào phía trước!

*Là người của công chúng, việc tách khỏi thị phi làng giải trí không phải dễ, Hiền Thục làm thế nào để “giữ mình” trước thế giới showbiz ồn ào?



- Bố mẹ tôi là giáo viên, nên từ ngày đầu tiên tham gia ca hát họ răn đủ điều. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng nghe lời đâu, cũng có lúc căng thẳng và kháng cự lại. Nhưng cuộc sống phải bị đòn, bị vấp ngã mới lớn lên được. Tôi bước vào showbiz và chịu nhiều va vấp vì sự hiếu thắng, sự non nớt và kể cả sự vụng về... Đến giờ, tôi luôn tự răn mình những gì thấy cần tránh phải tránh, nên né phải né.

Sau khi làm xong công việc là tôi rứt ra khỏi nó, quay về với cuộc sống thường nhật của mình. Cách đó vừa giúp tôi cân bằng giữa nghề nghiệp và gia đình, vừa giúp tôi bớt đi những chuyện thị phi không đáng có.



*Khán giả thấy Hiền Thục bây giờ xinh đẹp và rạng ngời hơn mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Hình như chị đang hạnh phúc?



- Đối với nhiều người phải đủ vuông- tròn, âm- dương, chồng- vợ, con trai con gái đề huề... mới gọi là hạnh phúc. Tôi không được như vậy nên phải gắng làm sao cho cuộc sống riêng có đủ những niềm vui và vị ngọt hạnh phúc theo cách của mình. Tôi chỉ biết cố gắng hết sức để đem lại niềm vui cho mọi người trong gia đình. Tôi thích tiếng cười của từng người trong bữa ăn, những chuyến du lịch. Tôi thích nhìn con say mê vẽ hoặc đang ngủ mơ. Tôi thích con khoe những điểm 10, hay kể những câu chuyện vui của nó ở trường. Vậy là hạnh phúc chăng?

* Phải sống lạc quan lắm con người ta mới đạt được những điều như vậy?



- Trong cuộc sống, tôi thường nhìn thẳng phía trước chứ ít khi quay lại phía sau. Bởi thế, tôi thích nhìn vào đức tin và cả những gì màu hồng mơ mộng. Tuy nhiên, những gì đã trải qua, dù thất bại hay thành công đều là bài học quý cho mình.

Điệu chút chẳng sao!

*Nhiều người nhìn nhận Hiền Thục trở nên dịu dàng, nữ tính đến mức phụ nữ phải ganh tị, còn đàn ông sẵn sàng “chết”...

- Tôi thấy không ít người chê tôi quá điệu. Nhưng tôi nghĩ, mình là phụ nữ, điệu một chút chẳng sao! Tôi thích cô Bạch Yến, chị Ý Lan, chị Hồng Nhung, Thanh Lam... các chị đều điệu, đẹp và hấp dẫn. Bản thân tôi cũng thích làm đẹp, làm điệu trước gương, bởi được khen ai mà chẳng thích? Xét cho cùng, phụ nữ làm đẹp chưa hẳn là để cho người khác ngắm nhìn mà là cho chính bản thân mình.



*Dù một lần chuyện hôn nhân đổ vỡ nhưng đã qua nhiều năm, Hiền Thục có nghĩ đến một tổ ấm mới?



- Tôi vẫn chú tâm xây dựng và chăm sóc tổ ấm của mình đấy thôi. Còn bờ vai đàn ông, lúc nào tôi cũng cần. Hiện tôi vẫn có bờ vai để nương tựa chứ không phải ... cô đơn đến đáng thương đâu nhé!



*Nếu được ước mơ chị sẽ nghĩ điều gì?



- Tôi ước trẻ mãi không già! thực ra tôi cũng sợ tuổi già, sợ mình không còn sức khỏe, không còn giọng hát, không còn sự trẻ trung ngày nào...

Nữ ca sĩ này cho biết luôn tin vào ê kíp của mình