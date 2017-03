Hình ảnh 10 nữ diễn viên có thu nhập cao nhất Hollywood

Theo thống kê của tạp chí Forbes, tổng thu nhập của 10 nữ minh tinh hàng đầu Hollywood là 244,5 triệu USD. Cameron Diaz giành ngôi á quân với 50 triệu USD thu được từ việc lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình Shrek, vai diễn đáng chú ý trong bộ phim hài What Happens in Vegas bên cạnh Ashton Kutcher. Sắp tới, Cameron Diaz sẽ xuất hiện trong Shrek 4.

Keira Knightley, ngôi sao đến từ Anh quốc này đứng ở vị trí thứ 2 với thu nhập 32 triệu USD nhờ thành công của phần 3 loạt phim Cướp biển Caribbean và Atonement, bộ phim giành được đề cử Oscar và Quả cầu vàng 2008. Keira Knightley cũng thu được số tiền đáng kể từ các hợp đồng quảng cáo cho nước hoa Coco Mademoiselle của Chanel.

Jennifer Aniston xếp ở vị trí thứ 3 với 27 triệu USD từ cát-sê của bộ phim Marley & Me, hợp đồng quảng cáo với Glacéau’s Smartwater, Heineken và mỹ phẩm L’Oreal. Trong khi đó, thu nhập của Angelina Jolie chỉ bằng một nửa của Jennifer Aniston: 14 triệu USD, xếp vị trí thứ 10. Nguyên nhân chính là Angelina Jolie gần như dành hết thời gian cho con cái và làm từ thiện.

Cùng với thu nhập 25 triệu USD, Reese Witherspoon và Gwyneth Paltrow chia sẻ vị trí thứ 4. Reese Witherspoon có được số tiền không nhỏ khi tham gia bộ phim Four Christmases và hợp đồng quảng cáo kéo dài 3 năm với mỹ phẩm Avon với tư cách là "đại sứ toàn cầu" với số tiền lên đến 10 triệu USD/năm.

Trong khi đó Gwyneth Paltrow được hưởng khoản lợi nhuận lớn từ vai diễn trong bộ phim đình đám Iron Man công chiếu hồi đầu hè có doanh thu 568 triệu USD.

Những nữ diễn viên có thu nhập cao nhất Hollywood hiện tại

Vị trí thứ 6 và 7 thuộc về Jodie Foster (23 triệu USD) và ngôi sao "Sex and the City" Sarah Jessica Parker (18 triệu USD).