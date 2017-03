Hình ảnh đầu tiên về đám cưới Jang Dong Gun - Go So Young

Vào 17h chiều hôm nay, ngày 2/5 đám cưới thế kỷ của cặp đôi diễn viên nổi tiếng Jang Dong Gun và Go So Young sẽ diễn ra long trọng tại khách Shilla.



Được biết, đám cưới của cặp đôi này sẽ có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Ahn Sung Gi, Lee Byung Hun, Hyun Bin, vợ chồng Kim Seung Woo, vợ chồng Kwon Sang Woo, Jung Jun Ho, Won Bin, Lee Jung Jae, So Ji Sub... Đảm nhận trọng trách chủ trì hôn lễ là nam diễn viên Kim Joong Hoon trong khi đó nam ca sỹ Shin Seung Hoon cũng sẽ tham gia hát chúc mừng tại hôn lễ.



Sau hôn lễ, Jang Dong Gun và Go So Young sẽ bay đến Bali, Indonesia vào ngày 3/5 để hưởng tuần trăng mật. Một số nguồn tin còn cho biết do Go So Young đang mang thai nên chế độ ăn uống cũng như nghỉ dưỡng tại tuần trăng mật sẽ được chú ý đặc biệt.

Các fan chen chân nhau tới chiêm ngưỡng đám cưới thế kỷ của Jang Dong Gun và Go So Young



























Những hình ảnh đầu tiên của chú rể Jang Dong Gun và cô dâu Go So Young tại hôn lễ







































