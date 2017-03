Hình ảnh sexy hiếm thấy của Kim Tae Hee

Từ trước tới nay, Kim Tae Hee luôn ghi dấu ấn trong lòng khán giả hâm mộ với hình tượng trong sáng. Tuy nhiên, ẩn sau gương mặt ngây thơ đó là một thân hình kiều diễm và gợi cảm. Chẳng thế mà mới đây, các diễn đàn mạng xứ Hàn sôi sục với hình ảnh kèm tựa đề: "Cơ thể gợi cảm ẩn sau gương mặt xinh đẹp của Kim Tae Hee".

Trong ảnh, Kim Tae Hee diện chiếc váy trắng hai dây, để lộ bờ vai trần và vòng một tròn đây. Những đường cong hình thể của cô nàng hút hồn đông đảo cư dân mạng. Sau khi xem ảnh trên, nhiều fan nhận xét: "Không thể tin được Kim Tae Hee lại sở hữu hình thể gợi cảm đến vậy". "Các nét đẹp của Kim Tae Hee đều rất nổi bật"...Hiện tại, Kim Tae Hee đang chuẩn bị cho bộ phim truyền hình Jang Ok Jung, Lives For Love của kênh SBS. Trong tác phẩm này, cô sẽ sánh đôi bên mỹ nam Yoo Ah In.