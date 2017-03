Hình ảnh trong phim về chiến dịch “không vận trẻ em” được đề cử Oscar

1 / 29

Hình ảnh trong “Người con gái Đà Nẵng” (2002) - Heidi (phải) và người mẹ ruột - bà Mai Thị Kim

Tại giải Oscar năm 2003, ở hạng mục Phim tài liệu xuất sắc nhất, có 5 bộ phim được đề cử, gồm Bowling for Columbine kể về vụ thảm sát ở trường trung học Columbine hồi năm 1999 và những tội phạm liên quan tới súng đạn trên đất Mỹ, đây cũng chính là bộ phim giành giải;Prisoner of Paradise kể về câu chuyện có thật của một người đàn ông Đức gốc Do Thái - một nam diễn viên - từng phải sống trong trại tập trung và bị buộc phải làm phim để tuyên truyền cho quân Phát-xít Đức;Spellbound kể về cuộc sống của những thí sinh tham gia một cuộc thi đánh vần của Mỹ, Winged Migration kể về chặng hành trình được thực hiện đều đặn mỗi năm của những chú chim khi mùa di cư tới.

Cuối cùng, bộ phim thứ 5 xuất hiện trong danh sách đề cử ở trên chính là Daughter from Danang (Người con gái Đà Nẵng) được thực hiện bởi hai đạo diễn - Gail Dolgin và Vicente Franco. Phim kể về một phụ nữ người Mỹ gốc Việt, tên là Heidu Bub (tên tiếng Việt - Mai Thị Hiệp), sinh ngày 10/12/1968 ở Đà Nẵng.

Heidi là một trong những đứa trẻ được đưa sang Mỹ hồi tháng 4/1975 trong chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam diễn ra trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc chiến tranh Việt Nam.