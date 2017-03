Hình thành bảo tàng “Nghề thuốc truyền thống ở Hội An”

Ðây sẽ là nơi trưng bày các tư liệu, hiện vật, tổ chức các hoạt động liên quan đến nghề thuốc đông y truyền thống đã hình thành, tiếp biến hàng trăm năm qua tại Hội An. Bên cạnh đó, mới đây thành phố Hội An còn tiếp nhận nhiều hiện vật, tư liệu về nghề thuốc đông y truyền thống do ông Jean Cousso (quốc tịch Pháp) - chủ tịch Hội Những người bạn Huế - trao tặng, tạo thuận lợi không nhỏ cho việc hình thành bảo tàng.

Theo HOÀNG DUY (Tuổi Trẻ)