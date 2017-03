Họ khác biệt và họ được nhớ mãi

Chúng ta thường say mê những gì người nổi tiếng thể hiện trên màn hình, trên sân khấu. Tuy nhiên, không ít ngôi sao nổi tiếng luôn có một hoạt động tồn tại song song những màn trình diễn, đó là hoạt động bác ái, từ thiện.

Trong khi nhiều người đơn thuần xem hoạt động từ thiện như một cách để làm mình nổi tiếng thêm thì vẫn có không ít ngôi sao gắn bó phần lớn cuộc đời mình với các hoạt động từ thiện và thực hiện nó xuyên suốt cả sự nghiệp.

Chính những hoạt động này đã tạo sự khác biệt giữa họ với những ngôi sao khác, hào quang quanh họ không chỉ lung linh mà thật sự rực rỡ và bền vững theo thời gian.

Dưới đây là một số người nổi tiếng gắn bó đời mình với hoạt động từ thiện, họ cho đi của cải, tâm sức và mang lại niềm tin vào con người cho chúng ta.





Ca sĩ, nhạc sĩ, nhà soạn nhạc người Anh Elton John sinh năm 1947, là một trong những người có đóng góp lớn nhất cho công cuộc nghiên cứu biện pháp chống lại bệnh AIDS. Ông thành lập Quỹ AIDS Elton John từ thập niên 1980 sau khi chứng kiến nhiều người bạn qua đời vì căn bệnh thế kỷ này. Ngoài ra hằng năm ông đều đóng góp những khoản tiền lớn cho hơn 50 tổ chức từ thiện hoạt động hỗ trợ nạn nhân thiên tai, người vô gia cư và đói kém, hoạt động nhân quyền, ung thư, công bằng đồng tính luyến ái.





Ca sĩ, nhạc sĩ người Ireland Bono - tên thật là Paul David Hewson sinh năm 1960, là một trong những người có ảnh hưởng lớn vì các hoạt động bác ái của mình. Anh bắt đầu gắn bó hoạt động từ thiện từ thập niên 1980 khi tham gia tour diễn từ thiện do tổ chức Ân xá Thế giới tổ chức. Anh đóng góp rất nhiều cho các hoạt động nhân quyền, chống đói nghèo, cải thiện kinh tế cho người dân, nâng cao nhân thức và nghiên cứu chống bệnh AIDS… Anh từng ba lần được đề cử giải Nobel Hòa bình vì các hoạt động từ thiện không mệt mỏi của mình.





Với hầu hết tổng thống, ảnh hưởng của họ trên thế giới chấm dứt ngay khi họ kết thúc nhiệm kỳ, tuy nhiên điều này không đúng với Tổng thống Mỹ Bill Clinton, sinh năm 1946. Ông thành lập tổ chức phi lợi nhuận Clinton Foundation hoạt động về các lĩnh vực y tế, an ninh, ổn định kinh tế, môi trường… Ông là đối tác của hơn 50 tổ chức từ thiện như Make a wish Fouandation, Artist for Peace and Justice, World Vision…





Cặp đôi đẹp nhất làng điện ảnh Branjelina (Nam diễn viên Mỹ Brad Pitt sinh năm 1963 và nữ diễn viên Mỹ Angelina Jolie sinh năm 1975) rất nổi tiếng vì có nhiều hoạt động bác ái nhằm nâng cao điều kiện sống cho người dân toàn cầu. Dường như mỗi ngày truyền thông đều đưa tin về những hoạt động từ thiện của họ. Họ là tiếng nói đại diện mạnh mẽ cho người tị nạn khắp nơi trên thế giới và mới đây vừa hợp tác hành động với Cao uỷ LHQ về người tị nạn. Cặp đôi còn thành lập Quỹ từ thiện Jolie-Pitt Foundation hoạt động chống đói nghèo, bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Ngoài ra, ba đứa trẻ từ các nước nghèo (một từ Việt Nam) được họ nhận làm con nuôi.





Nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên người Anh Sting tên thật Gordon Matthew Thomas Sumner CBE, sinh năm 1951, còn được biết đến như một nhà hoạt động bác ái. Ông hợp tác với rất nhiều tổ chức nhân đạo, tuy thế trăn trở chính của ông là bảo vệ môi trường, đặc biệt về đà biến mất quá nhanh của các khu rừng mưa trên thế giới. Ông thành lập Quỹ Rainforest Foundation để bảo vệ rừng mưa Amazon, bảo vệ các nhóm dân thiểu số tại khu vực Amazon. Ông cũng thường xuyên tổ chức và tham gia biểu diễn tại các buổi hòa nhạc gây quỹ giảm nhẹ thiên tai và hỗ trợ nhân đạo.





Nữ diễn viên, nhà văn, người dẫn chương trình Mỹ Ellen DeGeneres sinh năm 1958 có rất nhiều hoạt động từ thiện trong nhiều lĩnh vực: giảm nhẹ thiên tai, nhân quyền, chống ung thư, bảo vệ động vật hoang dã. Bà là đối tác tin cậy của quỹ hoạt động chống ung thư vú Susan G. Komen và các tổ chức bảo vệ môi trường, con người và động vật như The Human Society of United States, Big Life Foundation, Halo Pet Foundation, Farm Sanctuary.





Hoạt động từ thiện của ca sĩ, diễn viên người Mỹ John Legend sinh năm 1978 gắn liền cải thiện điều kiện sống của người dân châu Phi. Anh lập ra tổ chức Show Me Campaine hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và gây quỹ hỗ trợ các vùng nông thôn châu Phi. Show Me Campaine có nhiều hoạt động hỗ trợ châu Phi thiết thực về thực phẩm, y tế, giáo dục. Anh cũng là một thành viên tích cực của quỹ Genlement’s Fund hoạt động giúp nam giới nâng cao kiến thức, kỹ năng để cải thiện cuộc sống cho mình và giúp ích cho xã hội. Anh có rất nhiều tour diễn và phát biểu tại các trường đại học trên thế giới nhằm khuyến khích sinh viên phấn đấu trong cuộc sống.





Nhà soạn nhạc người Anh Sir Paul McCartney sinh năm 1942, thành viên của ban nhạc rock huyền thoại The Beatles là một trong các cá nhân có nhiều đóng góp từ thiện nhất thế giới với hàng triệu, hàng triệu USD và là đối tác của hơn 90 tổ chức từ thiện khắp thế giới như Greenpeace, War Child, Everyone Matters, … Lĩnh vực được ông quan tâm nhiều nhất là bảo vệ động vật.





Tên nữ hoàng truyền thông, diễn viên Mỹ Oprah Winfrey sinh năm 1954 luôn gắn liền với hai từ "từ thiện”. Các hoạt động từ thiện của bà rất ấn tượng vì gắn với hoạt động truyền thông và bao quát nhiều lĩnh vực: các vấn đề nhân đạo, bình đẳng công dân, giảm nhẹ thiên tai, nghiên cứu y học, lạm dụng trẻ em, phòng ngừa cưỡng hiếp, giáo dục, môi trường… Bà là người sáng lập ba tổ chức từ thiện The Angel Network, The Oprah Winfrey Foundation. Bà từng tặng 300 thẻ tiết kiệm trị giá 1.000 USD/thẻ cho khán giả và đề nghị họ làm từ thiện với số tiền này.





Diễn viên, đạo diễn người Mỹ George Clooney sinh năm 1961 thường được xem là ngôi sao đào hoa quốc tế nhưng bạn có biết ông cũng là một trong những ngôi sao có nhiều hoạt động từ thiện hàng đầu? Ông đóng góp rất nhiều cho các quỹ từ thiện giúp hạn chế tình trạng vô gia cư, đói kém, giảm nhẹ thiên tai. Ông cùng một số người bạn như Brat Pitt, Don Cheadle, Jerry Weintraub, Matt Damon thành lập quỹ Not On Our Watch hoạt động giúp đỡ bộ phận người dễ chịu tổn thương, những người thấp cổ bé miệng không có khả năng bảo vệ mình. Ông hoạt động năng nổ trong lĩnh vực gia tăng nhận thức về tội ác nhân quyền ở châu Phi. Các tổ chức từ thiện mà ông cộng tác có thể kể đến Feeding America, Save the Children, Stand-Up to Cancer.