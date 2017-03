Hồ Lệ Thu: Tổ ấm bên bờ vực thẳm!

Hồ Lệ Thu trên sân khấu bốc lửa, gợi cảm vui tươi là vậy mà đối diện với tôi trong lần trở về Hà Nội này với sắc diện khác hẳn, buồn não hơn với đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, giọng nói chậm chậm, đều đều và trong câu chuyện có những lúc chị quá xúc động nên phải ngắt quãng để lại gạt lau những giọt nước mắt. Cuộc tình mới của chị với người chồng trẻ đang ở bến bờ của sự... đổ vỡ!

Tôi đã cho chồng tôi vài cơ hội nhưng...

Tổ ấm mới của chị đang có sự rạn nứt?

- Chúng tôi cưới tháng 7/2008 thì tháng 9 bạn bè thân thiết báo tin chồng tôi ở Việt Nam ’’cặp kè’’ với một cô gái tên Thanh ở Hà Nội. Ban đầu tôi không tin nhưng tìm hiểu thì thấy họ nói có lý. Những lần anh qua Mỹ vợ chồng sum họp tôi có nói chuyện nhưng anh ấy chối rằng đó chỉ là mối quan hệ làm ăn. Tôi gọi điện cho Thanh để nói chuyện giữa hai người đàn bà với nhau, ban đầu cô ấy thú nhận có mối quan hệ với chồng tôi và nói xin lỗi vì không biết chuyện anh ấy đã có vợ. Nhưng những lần trở về Việt Nam làm ăn anh ấy vẫn tiếp tục có mối quan hệ thân thiết hơn với Thanh.

Có khi nào chị nghĩ vì mình quá bận bịu công việc, nay lưu diễn nơi này nơi này mai nơi khác, không có thời gian chăm sóc gia đình nên chồng mới...?

- Thực ra không phải như vậy. Cuộc sống nghệ sĩ ở Mỹ không giống như ở Việt Nam là đi diễn hàng đêm. Một tuần cao nhất chỉ có 2 sô, 7 ngày mà 5 ngày ở nhà với chồng. Như vậy hai vợ chồng gặp nhau tính ra cũng nhiều hơn các cặp vợ chồng phải đi làm nhà nước. Thời gian hai đứa ở Việt Nam đi đâu cũng có nhau, kể cả đợt tôi diễn ở một số thành phố lớn đều có anh.

Khi biết tin chồng mình đang có mối quan hệ mật thiết với một cô gái khác, tôi đã nhờ cậy bạn bè anh ấy, bạn của cô Thanh khuyên nhủ họ và khi anh trở về Mỹ sau đó tôi không nhắc lại coi như bỏ qua.

Bởi tôi nghĩ có thể cô gái đó ngọt ngào nên chồng mình cảm thấy thích, nên khi anh về nhà tôi nhẹ nhàng nói chuyện và quan tâm hơn cả bình thường. Nhưng khi tôi làm thế thì anh càng ngày càng làm tới, hình như anh ấy lại nghĩ mình có "giá" lắm nên cô gái bên Việt Nam vẫn bám theo và về nhà vợ dù biết nhưng vẫn ngọt ngào. Thực ra anh không hiểu một điều rằng tôi là nghệ sĩ nhưng muốn có một cuộc sống gia đình bình thường.

Đám cưới chúng tôi báo đăng, công chúng biết, thậm chí đi tôi diễn ở Úc khán giả còn đến chúc mừng hạnh phúc. Lúc đó, tôi không biết nên khóc hay cười nữa vì đã nghe được những câu chuyện không hay về chồng. Tôi đã nghĩ cố gắng cứu vớt vì vừa cưới hai ba tháng đã lại ly dị thì kỳ cục quá. Tôi gọi điện nói chuyện với Thanh lần thứ hai, thậm chí nhờ cả mẹ chồng nói chuyện vì muốn mọi chuyện được giải quyết giữa những người đàn bà với nhau để nếu anh ấy có quay về thì còn chút sĩ diện với vợ và hai người cũng dễ sống hơn. Nhưng lần này thái độ nói chuyện của cô khác hẳn.

Lần này chị về Việt Nam quyết để làm cho rõ "trắng - đen’’?

- Kể ra mà chồng tôi đường đường chính chính nói rằng chúng tôi có duyên mà không có nợ và không thể nào tiếp tục chung sống, thì có thể tôi đau nhưng cũng nhìn ra sự thật. Đằng này anh vẫn chối bỏ mối quan hệ với cô Thanh. Ngày 21/11, anh nói dối tôi đi thăm con riêng ở California nhưng thực tế là "trốn" về Việt Nam. Hai ngày sau đó tôi gọi điện về số Việt Nam cho anh thì máy mở nhưng không bắt máy, nhắn tin cũng không phản hồi.

Tôi đã cho anh một vài cơ hội nhưng anh vẫn cố tình bất chấp mọi chuyện, nên tôi nghĩ đã đến lúc phải giải quyết mọi việc cho rõ ràng. Đương nhiên trong chuyện tình cảm không thể nào không buồn được nhưng chẳng thà mình nhìn mọi chuyện chấm dứt sớm còn hơn là tha thứ rồi mai mốt lại một lần như vậy nữa. Trước khi tôi về Việt Nam cũng có gặp mẹ chồng để nói chuyện.

Tôi đã làm là đúng với lương tâm, theo luật pháp và đạo lý

Chị có bắt quả tang chồng mình cặp kè và âu yếm một cô gái khác không? Nếu có, chắc chị bị tổn thương ghê lắm...

- Thực ra, mọi người can không cho tôi về Việt Nam lần này vì sợ không giữ được bình tĩnh khi bắt gặp hai người đi với nhau và có những cử chỉ âu yếm. Nhưng dường như cái đau của tôi nó đã ngấm rồi. Trước khi về VN, ê kíp thám tử do tôi thuê đã theo dõi và bắt gặp họ đưa đón nhau nhiều lần. Và lần về này tự tôi muốn tận mắt thấy mọi điều và nó diễn ra như những gì tôi nghĩ, họ đi ăn với nhau, vào siêu thị rồi về một ngôi nhà, đến gần 12h đêm khi chồng tôi vẫn ở nhà cô ấy thì chính quyền thuộc tổ dân phố đến kiểm tra.

Tôi gặp trực diện hai người khi họ có mặt ở phường. Trước mặt tôi, hai người âu yếm như vợ chồng. Cô gái thản nhiên như không có điều gì phải bận tâm, suy nghĩ. Còn chồng tôi thì muốn chứng tỏ với bạn tình nên hắng giọng với tôi: Bây giờ em muốn làm giấy tờ gì thì anh sẽ ký? Ngày hôm sau, tôi lên cơ quan của cô Thanh để trình báo qua về sự thể mọi việc. Tất cả những điều tôi làm không mong sự trở lại của chồng mình, không mong cô ấy xin lỗi mình nhưng muốn để hai người hiểu những điều đã làm là không đúng.

Giả sử lúc gặp ở phường chồng chị xin tha thứ để được quay về làm lại thì sao?

- Chồng tôi vì điều gì đó mà cố tình theo cô ấy thì giả sử anh có quỳ dưới chân thì tôi cũng thừa hiểu đó chỉ là một màn kịch mà thôi. Hiện tại, giữa tôi và anh ấy là vợ chồng trên danh nghĩa pháp luật, anh ấy có muốn gì cũng phải giải quyết cho xong chuyện gia đình rồi muốn đi với ai thì đi chứ không kéo dài tình trạng này. Bởi thứ nhất tôi cũng là một con người, thứ hai tôi là người của công chúng, anh ấy không thể muốn lấy là lấy, muốn bỏ thì bỏ. Tôi không muốn mình là "nạn nhân" phải kéo dài sự chịu đựng tháng này qua tháng khác.

Điều chị muốn tận mắt nhìn đã... thấy, điều chị khó tưởng tượng ra đã... gặp. Sao còn tìm gặp gia đình cô Thanh làm gì cho thêm bẽ bàng? Chị là người nổi tiếng, mọi việc vỡ lở rộng thì chị sẽ là người thiệt thòi hơn?

- Vì tôi vẫn nghĩ gia đình cô ấy có thể chưa biết người đang cặp kè với con gái họ đã có gia đình. Khi tôi đến nhà bố mẹ Thanh thì không gặp bố, chỉ có mẹ ở nhà. Đương nhiên, bác ấy bày tỏ rằng gia đình không ai chấp nhận chuyện một người đã có vợ lại quan hệ với con gái họ, sau khi trò chuyện, bác có xin số điện thoại của chồng tôi để nói chuyện. Trên đường tôi trở về khách sạn, chồng tôi có gọi điện mắng với những lời không được lịch sự cho lắm. Tất cả những gì tôi đã làm là đúng với lương tâm, theo luật pháp và đạo lý.

Lần đổ vỡ này là cú sốc lớn với tôi

Chị đã có hai lần đổ vỡ (một nhạc sĩ Việt Nam và một người đàn ông Pháp - PV), giờ thêm lần này nữa, có khi nào chị cảm thấy mất niềm tin vào đàn ông không?

- Khi tôi chưa lấy chồng thì nghĩ sự phản bội là cái gì ghê gớm lắm, nhưng bây giờ sau những lần đổ vỡ thì cảm thấy chuyện đó khác. Lúc đó cái buồn, cái đau rất lạ, không khóc được. Người ta hay bảo đàn ông thích... mèo mỡ nhưng thôi thì cũng phải vài năm sau khi cưới. Còn đằng này mới đám cưới xong hai tháng đã xảy ra chuyện này. Mọi người cứ hay đánh giá người nghệ sĩ là người thay đổi vợ chồng như thay áo. Họ không hiểu là trong cuộc sống tình cảm, nhiều người nghệ sĩ phải chịu đựng rất nhiều.

Lúc này tôi không biết tin vào cái gì nữa? Có một điều đau đớn là những người đàn ông lừa dối sau lưng, tôi lại là người cuối cùng biết sau khi mọi chuyện đổ vỡ. Có thể khi yêu tôi quá tin họ và dễ dàng tha thứ. Tuy nhiên, mỗi cuộc tình chấm dứt là một nỗi đau đối với tôi. Lần này thì là một cú sốc lớn vì tôi đã hi vọng cuộc sống bình yên. Trước đây, cưới chồng tôi không cho báo chí đăng hình nhưng lần này thì chấp thuận vì nghĩ đây là bước dừng, bến đậu cuối cùng trong cuộc đời mình. Vậy mà...

Có thể hiểu rằng cuộc tình thứ 3 của chị từ yêu đến cưới và rồi... rạn nứt thật "chóng vánh"?

- Chúng tôi có hơn một năm để tìm hiểu nhau. Đến bây giờ mọi việc xảy ra bạn bè trách tôi không tìm hiểu kỹ. Khi yêu và mới cưới xong anh ngọt ngào lắm. Anh rất galăng, quan tâm từng li từng tí, có hôm tôi đi tập múa 8 tiếng với vũ công, về nhà tay chân mỏi nhừ hết thì ông xã lấy dầu bóp tay, chân cho. Lúc đó tôi nghĩ rằng chỉ cần người như vậy để chia sẻ. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu bản chất anh có phải là người hay thay đổi không, hay vì vật chất cám dỗ?...

Nếu chồng tôi không về Mỹ, tôi sẽ tự ly dị một mình

Chị đã rõ mọi điều nhưng chồng chị không chịu về Mỹ để giải quyết mọi thủ tục thì...?

- Nếu anh ấy không về Mỹ thì tôi sẽ tự giải quyết ly dị một mình. Chẳng lẽ tôi cứ phải theo năn nỉ cô Thanh "buông tha" để cho chồng tôi quay về Mỹ giải quyết mọi việc. Tôi đã phải hủy một sô diễn để dàn xếp chuyện riêng. Còn rất nhiều việc đang chờ tôi như ca hát, đóng phim Oan tình ma xó của đạo diễn Kiên Nguyễn. Cuối năm, tôi sẽ bắt tay viết những dòng tự truyện đầu tiên của mình về những đổ vỡ trong chuyện tình cảm và những khó khăn trong nghề.

Con gái riêng của chị có biết chuyện trục trặc tình cảm lần này của mẹ không?

- Bắt đầu tuổi 13 nên Phi Anh rất đồng cảm khi mẹ buồn. Cô bé khi biết chuyện, lặng im không nói gì hết nhưng có tâm sự với bà ngoại. Khi chồng tôi về Mỹ, cô bé không nói chuyện, không chào...

Theo lời kể của Phi Anh thì hai ba con đã có buổi nói chuyện với nhau. Anh ấy có hỏi: Con không thích ba phải không? Con bé nói: ’’Không phải con không thích ba nhưng ba đã làm cho mẹ con buồn thì con cũng không vui. Chỉ cần ba xin lỗi con một tiếng là sẽ bỏ qua mọi chuyện và làm lại từ đầu’’. Nhưng chồng tôi lại viện vào cớ con bé không thích nên anh ta sẽ "biến mất khỏi cuộc đời’’ nó.

Công việc ca hát của chị sẽ bị ảnh hưởng bởi những chuyện liên quan đến tình cảm như thế này?

- Có một tình cờ là tháng 12 tới tôi ra album mới trong đó có bài hát Huyết lệ, Để ta say cũng buồn, khổ, đau, có câu: ’’Để tay say quên cuộc tình gian dối/ Để ta say quên lòng người đen trắng/ Để ta say quên bạc vàng hững hờ...’’. Lời hát giống tâm trạng tôi quá, tiền bạc, cuộc sống và những gian dối trong chuyện tình cảm nên khi hát rất đồng cảm. Mỗi lần hát xong ra khỏi sân khấu là tôi khóc, nghĩ mình đang hát cho chính mình. Lúc đầu tôi định đặt tên là Sao đổi ngôi vì hi vọng sự may mắn nhưng sau khi mọi chuyện xảy ra thì tôi để tựa đề Để ta say.

- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!